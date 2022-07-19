Семья и брак

Подходы к понятию семьи:
Понятие брака с юридической точки зрения:
Основные виды брака:
фактический - сожительство без регистрации, данный вид отношений не является браком в юридическом смысле.
гражданский - брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти (органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), и имеющий юридическую силу.
церковный - брак, заключённый и освящённый церковью.
Формы брачно-семейных отношений различных обществах:
моногамная семья ("моно-" — от др. греч. «один») — брак, в котором один мужчина живёт с одной женщиной, но брачные узы могут быть расторгнуты только по воле мужа.
полигиния (полигамия) — брак одного мужчины с несколькими женщинами.
полиандрия — брак одной женщины с несколькими мужчинами.
Репродуктивная функция —биологическое воспроизводство членов общества.
Функция социализации — помощь индивиду в освоении норм и ценностей общества, развитии личности.
Воспитательная функция — передача знаний, опыта, эстетических, моральных и других ценностей.
Хозяйственно-бытовая функция — ведение домашнего хозяйства и семейного бюджета.
Экономическая — оказание материальной поддержки нетрудоспособным членам семьи.
Защитная функция — защита членов общества от физического, психологического воздействия, экономическая защита.
Эмоционально-психологическая функция — обеспечение психологической безопасности и комфорта, эмоциональной поддержки.
Рекреационная (досуговая) функция — организация проведения досуга.
Социально-статусная функция —предоставление социального статуса членам семьи.
Сексуальная — удовлетворение сексуальных потребностей.
По количеству детей:
Многодетная
Малодетная
Бездетная
По характеру распределения домашних обязанностей:
1. Традиционная (патриархальная) — семья, в которой мужчина обладает властью над домочадцами, принимает решения, женщина выполняет домашние обязанности.
Экономическая зависимость жены от мужа.
Глава семьи — муж.
Чёткое разделение семейных обязанностей — муж работает, жена рожает и воспитывает детей, старшие дети присматривают за младшими.
2. Нетрадиционная (эксплуататорская) — семья, в которой работают оба супруга, но на жену дополнительно ложится вся домашняя работа и воспитание детей.
3. Коллективистская (партнёрская) — семья, в которой все обязанности супруги выполняют совместно или по очереди.
Домашние обязанности распределяются между всеми членами семьи.
Все важные для семьи решения принимаются всеми членами семьи.
Все члены семьи доброжелательно и уважительно относятся друг к другу.
Состав семьи:
Нуклеарная (от лат.nucleus — ядро) — супружеская пара с детьми.
Расширенная (многопоколенная) — супружеская пара с детьми и старшие поколения.
Неполная семья — ребенок воспитывается одним из родителей.
Характер воспитания детей:
Авторитарная — основывается на авторитете родителей.
Либеральная — строится на основе признания свободы личности.
Демократическая — характеризуется соблюдением статусного равенства детей и родителей, в самоопределении ребенка играют роль как его собственные желания, так и предпочтения родителей.
В современном обществе выделяют следующие тенденции:
Сокращение ведущих позиций семьи в социализации индивидов, в организации их досуга.
Изменение положения женщины в семье, обусловленное изменением социального и правового статуса женщины.
Сокращение числа патриархальных (традиционных) семей.
Развитие семьи партнёрского (коллективистского) типа.
Сокращение числа расширенных (многопоколенных) семей.
Преобладание нуклеарной семьи.
Разделение институтов брака и семьи, рост количества фактических, но юридически не оформленных «свободных» семейных союзов, и рождёние в них детей.
Рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и числа брошенных детей.