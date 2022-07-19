Семья и брак

Подходы к понятию семьи:

Семья — это социальный институт, удовлетворяющий потребность людей в воспроизведении рода, представляющий собой совокупность социальных норм, санкций, образцов поведения, регулирующих отношения, основанные на кровном родстве и браке.

Семья — это малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или усыновлении (удочерении), характеризующаяся общностью быта, выполняющая функции воспитания личности, трансляции ценностей и норм поведения, принятых в обществе.

Понятие брака с юридической точки зрения:

Брак (брачный союз, супружество) – свободный, равноправный союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), порождающий взаимные права и обязанности.

Основные виды брака:

фактический - сожительство без регистрации, данный вид отношений не является браком в юридическом смысле.

гражданский - брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти (органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), и имеющий юридическую силу.

церковный - брак, заключённый и освящённый церковью.

Формы брачно-семейных отношений различных обществах:

моногамная семья ("моно-" — от др. греч. «один») — брак, в котором один мужчина живёт с одной женщиной, но брачные узы могут быть расторгнуты только по воле мужа.

полигиния (полигамия) — брак одного мужчины с несколькими женщинами.

полиандрия — брак одной женщины с несколькими мужчинами.

Основные функции семьи

Репродуктивная функция —биологическое воспроизводство членов общества. Функция социализации — помощь индивиду в освоении норм и ценностей общества, развитии личности. Воспитательная функция — передача знаний, опыта, эстетических, моральных и других ценностей. Хозяйственно-бытовая функция — ведение домашнего хозяйства и семейного бюджета. Экономическая — оказание материальной поддержки нетрудоспособным членам семьи. Защитная функция — защита членов общества от физического, психологического воздействия, экономическая защита. Эмоционально-психологическая функция — обеспечение психологической безопасности и комфорта, эмоциональной поддержки. Рекреационная (досуговая) функция — организация проведения досуга. Социально-статусная функция —предоставление социального статуса членам семьи. Сексуальная — удовлетворение сексуальных потребностей.

Классификация семьи

По количеству детей:

Многодетная

Малодетная

Бездетная

По характеру распределения домашних обязанностей:

1. Традиционная (патриархальная) — семья, в которой мужчина обладает властью над домочадцами, принимает решения, женщина выполняет домашние обязанности.

Экономическая зависимость жены от мужа.

Глава семьи — муж.

Чёткое разделение семейных обязанностей — муж работает, жена рожает и воспитывает детей, старшие дети присматривают за младшими.

2. Нетрадиционная (эксплуататорская) — семья, в которой работают оба супруга, но на жену дополнительно ложится вся домашняя работа и воспитание детей.

3. Коллективистская (партнёрская) — семья, в которой все обязанности супруги выполняют совместно или по очереди.

Домашние обязанности распределяются между всеми членами семьи.

Все важные для семьи решения принимаются всеми членами семьи.

Все члены семьи доброжелательно и уважительно относятся друг к другу.

Состав семьи:

Нуклеарная (от лат.nucleus — ядро) — супружеская пара с детьми.

Расширенная (многопоколенная) — супружеская пара с детьми и старшие поколения.

Неполная семья — ребенок воспитывается одним из родителей.

Характер воспитания детей:

Авторитарная — основывается на авторитете родителей.

Либеральная — строится на основе признания свободы личности.

Демократическая — характеризуется соблюдением статусного равенства детей и родителей, в самоопределении ребенка играют роль как его собственные желания, так и предпочтения родителей.

Тенденции развития современной семьи

В современном обществе выделяют следующие тенденции: