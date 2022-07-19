Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Политический процесс Демократия, ее основные ценности и признаки Средства массовой информации в политической системе Политическая система Политические партии и движения Типология политических режимов Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Государство, его функции Федеративное устройство Российской Федерации Политическая элита Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ
Человек и общество
Религия Понятие истины, её критерии Основные институты общества Образование, его значение для личности и общества Мораль Понятие общественного прогресса Природное и общественное в человеке. Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3
Социальные отношения
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм Этнические общности Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Социальная роль Социальный контроль Социальные группы Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Задание 23 Задание 1 Задание 24 Задание 19 Задание 21 Задание 22 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Задание 17 Задание 25 Социальные отношения: Задания 8, 9 Политика: Задания 10, 11 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 20
Право
Особенности уголовного процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правоохранительные органы. Судебная система Право в системе социальных норм Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Воинская обязанность Конституция РФ Организационно-правовые формы Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
Экономика
Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Спрос и предложение Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Экономические системы Роль государства в экономике Деньги Налоги Рынок труда. Безработица Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика

Семья и брак

Подходы к понятию семьи:

Семьяэто социальный институт, удовлетворяющий потребность людей в воспроизведении рода, представляющий собой совокупность социальных норм, санкций, образцов поведения, регулирующих отношения, основанные на кровном родстве и браке.

Семья — это малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или усыновлении (удочерении), характеризующаяся общностью быта, выполняющая функции воспитания личности, трансляции ценностей и норм поведения, принятых в обществе.

Понятие брака с юридической точки зрения:

Брак (брачный союз, супружество) – свободный, равноправный союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), порождающий взаимные права и обязанности.

Основные виды брака:

  • фактический - сожительство без регистрации, данный вид отношений не является браком в юридическом смысле.

  • гражданский - брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти (органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), и имеющий юридическую силу.

  • церковный - брак, заключённый и освящённый церковью.

Формы брачно-семейных отношений различных обществах:

  • моногамная семья ("моно-" — от др. греч. «один») — брак, в котором один мужчина живёт с одной женщиной, но брачные узы могут быть расторгнуты только по воле мужа.

  • полигиния (полигамия) — брак одного мужчины с несколькими женщинами.

  • полиандрия — брак одной женщины с несколькими мужчинами.

Основные функции семьи

  1. Репродуктивная функция —биологическое воспроизводство членов общества.

  2. Функция социализации — помощь индивиду в освоении норм и ценностей общества, развитии личности.

  3. Воспитательная функция — передача знаний, опыта, эстетических, моральных и других ценностей.

  4. Хозяйственно-бытовая функция — ведение домашнего хозяйства и семейного бюджета.

  5. Экономическая — оказание материальной поддержки нетрудоспособным членам семьи.

  6. Защитная функция — защита членов общества от физического, психологического воздействия, экономическая защита.

  7. Эмоционально-психологическая функция — обеспечение психологической безопасности и комфорта, эмоциональной поддержки.

  8. Рекреационная (досуговая) функция — организация проведения досуга.

  9. Социально-статусная функция —предоставление социального статуса членам семьи.

  10. Сексуальная — удовлетворение сексуальных потребностей.

Классификация семьи

По количеству детей:

  • Многодетная

  • Малодетная

  • Бездетная

По характеру распределения домашних обязанностей:

1. Традиционная (патриархальная) — семья, в которой мужчина обладает властью над домочадцами, принимает решения, женщина выполняет домашние обязанности.

Экономическая зависимость жены от мужа.

Глава семьи — муж.

Чёткое разделение семейных обязанностей — муж работает, жена рожает и воспитывает детей, старшие дети присматривают за младшими.

2. Нетрадиционная (эксплуататорская) — семья, в которой работают оба супруга, но на жену дополнительно ложится вся домашняя работа и воспитание детей.

3. Коллективистская (партнёрская) — семья, в которой все обязанности супруги выполняют совместно или по очереди.

Домашние обязанности распределяются между всеми членами семьи.

Все важные для семьи решения принимаются всеми членами семьи.

Все члены семьи доброжелательно и уважительно относятся друг к другу.

Состав семьи:

  • Нуклеарная (от лат.nucleus — ядро) — супружеская пара с детьми.

  • Расширенная (многопоколенная) — супружеская пара с детьми и старшие поколения.

  • Неполная семья — ребенок воспитывается одним из родителей.

Характер воспитания детей:

  • Авторитарная — основывается на авторитете родителей.

  • Либеральная — строится на основе признания свободы личности.

  • Демократическая — характеризуется соблюдением статусного равенства детей и родителей, в самоопределении ребенка играют роль как его собственные желания, так и предпочтения родителей.

Тенденции развития современной семьи

В современном обществе выделяют следующие тенденции:

  • Сокращение ведущих позиций семьи в социализации индивидов, в организации их досуга.

  • Изменение положения женщины в семье, обусловленное изменением социального и правового статуса женщины.

  • Сокращение числа патриархальных (традиционных) семей.

  • Развитие семьи партнёрского (коллективистского) типа.

  • Сокращение числа расширенных (многопоколенных) семей.

  • Преобладание нуклеарной семьи.

  • Разделение институтов брака и семьи, рост количества фактических, но юридически не оформленных «свободных» семейных союзов, и рождёние в них детей.

  • Рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и числа брошенных детей.