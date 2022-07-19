Деньги, их функции

Виды денег:
Полноценные деньги – номинал равен стоимости производства
Товарные деньги (зерно, меха, скот)
Слитки и монеты из золота и серебра
Неполноценные деньги – номинал не равен стоимости производства
Бумажные деньги (денежные знаки, собственная стоимость которых незначительна)
Билонные монеты (металлические монеты, изготовленные из недрагоценных металлов)
Кредитные деньги (долговые обязательства, появление которых связано с развитием кредитных отношений)
Электронные деньги (это денежные обязательства в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя)
В нашей жизни деньги встречаются в основных двух формах: наличные и безналичные.
Безналичные денежные средства – все средства, которые находятся на банковских счетах (чековые и срочные вклады в банках).
Функции денег:
Мера стоимости - состоит в способности денег соизмерять стоимость всех товаров.
В магазине мы можем сравнить стоимость двух йогуртов и выбрать тот, который дешевле.
Средство обращения (обмена) - деньги могут обмениваться на любой другой товар, облегчая связь между производителями товара. Деньги играют роль посредника в обмене товаров и услуг.
При покупке товаров взамен мы даем деньги. Таким образом, происходит обмен денег на товар или услугу.
Средство накопления - сбережение денег для будущих покупок товаров и услуг.
Деньги выполняют функцию средство накопления, когда они хранятся дома в копилке, в банке на депозитном счету и т.д.
Средство платежа - деньги принимаются для выплат без прямого обмена на товары.
Уплата налогов, внесение арендной платы, оплата коммунальных услуг и т. д.
Мировые деньги - деньги используются для расчетов на мировом рынке.
Международные расчеты Россия осуществляет в долларах. В этом примере деньги выполняют функцию мировых денег.