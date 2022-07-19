Деньги, их функции

Деньги – это всеобщий товарный эквивалент, который выражает стоимость всех товаров и служит посредником при их обмене друг на друга.

Виды денег:

Полноценные деньги – номинал равен стоимости производства

Товарные деньги (зерно, меха, скот)

Слитки и монеты из золота и серебра

Неполноценные деньги – номинал не равен стоимости производства

Бумажные деньги (денежные знаки, собственная стоимость которых незначительна)

Билонные монеты (металлические монеты, изготовленные из недрагоценных металлов)

Кредитные деньги (долговые обязательства, появление которых связано с развитием кредитных отношений)

Электронные деньги (это денежные обязательства в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя)

В нашей жизни деньги встречаются в основных двух формах: наличные и безналичные.

Наличные деньги – это бумажные деньги и мелкие разменные монеты. – это бумажные деньги и мелкие разменные монеты. Безналичные денежные средства – все средства, которые находятся на банковских счетах (чековые и срочные вклады в банках).

Функции денег:

Мера стоимости - состоит в способности денег соизмерять стоимость всех товаров.

В магазине мы можем сравнить стоимость двух йогуртов и выбрать тот, который дешевле.

Средство обращения (обмена) - деньги могут обмениваться на любой другой товар, облегчая связь между производителями товара. Деньги играют роль посредника в обмене товаров и услуг.

При покупке товаров взамен мы даем деньги. Таким образом, происходит обмен денег на товар или услугу.

Средство накопления - сбережение денег для будущих покупок товаров и услуг.

Деньги выполняют функцию средство накопления, когда они хранятся дома в копилке, в банке на депозитном счету и т.д.

Средство платежа - деньги принимаются для выплат без прямого обмена на товары.

Уплата налогов, внесение арендной платы, оплата коммунальных услуг и т. д.

Мировые деньги - деньги используются для расчетов на мировом рынке.

Международные расчеты Россия осуществляет в долларах. В этом примере деньги выполняют функцию мировых денег.

Например, Ольга пошла в магазин и купила спички. Деньги выполнили функцию средства обращения, поскольку их обменяли на товар. А Андрей со своей банковской карты оплатил услуги ЖКХ. В данном случае, деньги выполняли функцию средства платежа, поскольку деньги были выплачены без прямого обмена на товары.