Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Обществознание
Человек в экономических отношениях
Обмен, торговля, реклама Проиводство: затраты, выручка, прибыль Деньги, их функции Виды и формы бизнеса Экономика и ее основные участники Мастерство работника Экономика семьи
Человек и природа
Воздействие человека на природу Закон на страже природы Охранять природу - значит охранять жизнь
Регулирование поведения людей в обществе
Права и обязанности граждан Кто стоит на страже закона Что значит жить по правилам Почему важно соблюдать законы Виновен - отвечай Защита Отечества Для чего нужна дисциплина

Охранять природу - значит охранять жизнь

Ответственный человек проявляет заботу и испытывает тревогу за окружающий мир. Именно благодаря ответственным людям сохраняется природа!

Ответственность это готовность принимать решения и последствия этих решений, исполнять свои обязанности наилучшим образом.

К сожалению, не все люди ведут себя ответственно. Зачастую люди не задумываются о необходимости заботы о природе. Часто это проявляется в загрязнении окружающей среды, вырубке леса, загрязнении водоёмов или браконьерстве.

Браконьерство незаконная охота, отлов или добыча диких животных или растений.

Черты безответственного человека:

  • Эгоистическое поведение

  • Равнодушное отношение к природе

  • Легкомысленность

Экологическая мораль

Люди издавна по-разному относятся к природе. Есть сторонники господства над природой, а есть сторонники сотрудничества с ней.

Сторонники господства над природой придерживаются следующих положений:

  • Человек — царь и властелин природы и может распоряжаться её богатствами

  • Природа враждебна и равнодушна к людям

  • Природу необходимо покорять, заставлять работать на человека

  • Моральные правила существуют только для людей и на природу не распространяются

Сторонники сотрудничества с природой считают, что

  • Природа щедро и бескорыстно отдаёт людям всё, что имеет

  • Нужно глубже понять законы природы и не нарушать их, иначе природа может и наказать

  • Моральные правила должны распространяться на отношения человека с природой

  • Нужно научиться по-новому относиться к природе

Золотое правило морали: «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе».

Золотое правило морали следует дополнить, включить в него и отношение к природе. Тогда получится, что не только к людям, но и к природе нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы она относилась к тебе.

Экологическая мораль:

  • Я лично несу ответственность за сохранение природы

  • Я не причиню зла живому

  • Я помогу любой жизни, которой могу помочь

Хочешь, чтобы не было экологических проблем, научись относиться к природе по-человечески, ответственно. Не научишься — быть страшной беде!