Охранять природу - значит охранять жизнь

Ответственный человек проявляет заботу и испытывает тревогу за окружающий мир. Именно благодаря ответственным людям сохраняется природа!

Ответственность — это готовность принимать решения и последствия этих решений, исполнять свои обязанности наилучшим образом.

К сожалению, не все люди ведут себя ответственно. Зачастую люди не задумываются о необходимости заботы о природе. Часто это проявляется в загрязнении окружающей среды, вырубке леса, загрязнении водоёмов или браконьерстве.

Браконьерство — незаконная охота, отлов или добыча диких животных или растений.

Черты безответственного человека:

Эгоистическое поведение

Равнодушное отношение к природе

Легкомысленность

Экологическая мораль

Люди издавна по-разному относятся к природе. Есть сторонники господства над природой, а есть сторонники сотрудничества с ней.

Сторонники господства над природой придерживаются следующих положений:

Человек — царь и властелин природы и может распоряжаться её богатствами

Природа враждебна и равнодушна к людям

Природу необходимо покорять, заставлять работать на человека

Моральные правила существуют только для людей и на природу не распространяются

Сторонники сотрудничества с природой считают, что

Природа щедро и бескорыстно отдаёт людям всё, что имеет

Нужно глубже понять законы природы и не нарушать их, иначе природа может и наказать

Моральные правила должны распространяться на отношения человека с природой

Нужно научиться по-новому относиться к природе

Золотое правило морали: «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе».

Золотое правило морали следует дополнить, включить в него и отношение к природе. Тогда получится, что не только к людям, но и к природе нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы она относилась к тебе.

Экологическая мораль:

Я лично несу ответственность за сохранение природы

Я не причиню зла живому

Я помогу любой жизни, которой могу помочь

Хочешь, чтобы не было экологических проблем, научись относиться к природе по-человечески, ответственно. Не научишься — быть страшной беде!