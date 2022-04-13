Охранять природу - значит охранять жизнь

Ответственный человек проявляет заботу и испытывает тревогу за окружающий мир. Именно благодаря ответственным людям сохраняется природа!
К сожалению, не все люди ведут себя ответственно. Зачастую люди не задумываются о необходимости заботы о природе. Часто это проявляется в загрязнении окружающей среды, вырубке леса, загрязнении водоёмов или браконьерстве.
Черты безответственного человека:
Эгоистическое поведение
Равнодушное отношение к природе
Легкомысленность
Люди издавна по-разному относятся к природе. Есть сторонники господства над природой, а есть сторонники сотрудничества с ней.
Сторонники господства над природой придерживаются следующих положений:
Человек — царь и властелин природы и может распоряжаться её богатствами
Природа враждебна и равнодушна к людям
Природу необходимо покорять, заставлять работать на человека
Моральные правила существуют только для людей и на природу не распространяются
Сторонники сотрудничества с природой считают, что
Природа щедро и бескорыстно отдаёт людям всё, что имеет
Нужно глубже понять законы природы и не нарушать их, иначе природа может и наказать
Моральные правила должны распространяться на отношения человека с природой
Нужно научиться по-новому относиться к природе
Золотое правило морали: «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе».
Золотое правило морали следует дополнить, включить в него и отношение к природе. Тогда получится, что не только к людям, но и к природе нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы она относилась к тебе.
Экологическая мораль:
Я лично несу ответственность за сохранение природы
Я не причиню зла живому
Я помогу любой жизни, которой могу помочь
Хочешь, чтобы не было экологических проблем, научись относиться к природе по-человечески, ответственно. Не научишься — быть страшной беде!