Духовный мир личности

Духовный мир человека состоит из двух аспектов:
«Мир» — совокупность его знаний, чувств, стремлений, веры.
«Духовность» — высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности.
Высокодуховный человек ставит на уровне мотива и смысла своей жизни не личные потребности, а высшие человеческие ценности (истина, добро, красота и т.д.)
Ориентиры – направляющие деятельности человека. В духовные ориентиры включают:
Ценности — объект наивысшей значимости, важности для человека.
На основе совокупности этих духовных ориентиров строятся человеческие отношения, определяются приоритеты, выдвигаются цели деятельности.
В обществознании среди ценностных духовных ориентиров выделяют два особенных ориентира: патриотизм и гражданственность.
Патриотически настроенный человек привержен национальным традициям, общественному и политическому устройству, языку и вере своего народа. Сознательный патриотизм как нравственный и социально-политический принцип предполагает трезвую оценку успехов и неудач Отечества и уважительное отношение к другим народам и культуре.
Гражданственность проявляется в знании и способности использовать и защищать личные права, в уважении прав других граждан, соблюдении законов страны, неукоснительном выполнении своих обязанностей.
Основой духовного мира человека является мировоззрение.
Структура мировоззрения:
знания;
духовные ценности;
принципы;
идеалы;
убеждения;
идеи.
Особенности мировоззрения:
оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество.
мировоззрение всегда связано с убеждением — устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки.
Пути формирования мировоззрения:
стихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий);
осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).
Классификация типов мировоззрения может быть различной. В истории философии прослеживается несколько подходов к выработке мировоззренческих установок:
теоцентрические (приоритет Бога);
природоцентрические (приоритет природы);
антропоцентрические (приоритет человека);
социоцентрические (приоритет общества);
наукоцентрические (приоритет знаний).
Но наиболее часто применяют следующую классификацию типов мировоззрения:
Обыденное (или житейское) — является порождением повседневной практической жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей. Формируется стихийно.
Религиозное — связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа — религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.).
Научное — теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.
Мифологическое — основано на мифах, сказаниях.
Философское — это наиболее систематизированное, максимально рационализированное мировоззрение. Высшее по отношению к мифологии и религии как историческим типам мировоззрения, предшествующим философии.
Роль мировоззрения в жизни человека:
Формирование ориентиров и целей для его практической и теоретической деятельности.
Формирование понимания достижения намеченных целей с помощью вооружения методами познания.
Получение возможности определения истинности своих жизненных и культурных ценностей.