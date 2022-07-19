Духовный мир личности

Духовный мир человека состоит из двух аспектов:

«Мир» — совокупность его знаний, чувств, стремлений, веры.

«Духовность» — высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности.

Духовный мир человека — это то, что определяет его уникальность и неповторимость, делает его личностью. Ощущения, восприятия, эмоции, чувства, воля, память, рассудок, уровень знаний, духовные интересы, жизненные позиции, ценностные ориентации — все эти элементы формируют духовный мир и являются его важными элементами.

Высокодуховный человек ставит на уровне мотива и смысла своей жизни не личные потребности, а высшие человеческие ценности (истина, добро, красота и т.д.)

Духовные ориентиры человека

Ориентиры – направляющие деятельности человека. В духовные ориентиры включают:

Мораль — система норм, правил, регулирующих общение и поведение людей, обеспечивающая единство общественных и личных интересов.

Один из крупнейших исследователей-философов морали Иммануил Кант сформулировал моральный категорический императив: «Поступай всегда согласно такой максиме, всеобщности которой в качестве закона ты в тоже время можешь желать» (максима – высший принцип, правило). Т.е. это требование относиться к другим людям как к цели, а не как к средству ее достижения.

Идеалы — совершенство, высшая цель человеческого стремления, представление о высших моральных требованиях, о наиболее возвышенном в человеке. — совершенство, высшая цель человеческого стремления, представление о высших моральных требованиях, о наиболее возвышенном в человеке. Ценности — объект наивысшей значимости, важности для человека.

На основе совокупности этих духовных ориентиров строятся человеческие отношения, определяются приоритеты, выдвигаются цели деятельности.

В обществознании среди ценностных духовных ориентиров выделяют два особенных ориентира: патриотизм и гражданственность.

Патриотизм – ценностное отношение человека к своему Отечеству, преданность и любовь к Родине, своему народу.

Патриотически настроенный человек привержен национальным традициям, общественному и политическому устройству, языку и вере своего народа. Сознательный патриотизм как нравственный и социально-политический принцип предполагает трезвую оценку успехов и неудач Отечества и уважительное отношение к другим народам и культуре.

Гражданственность – совокупность социально-психологических и нравственных качеств личности, сочетающие в себе любовь к Родине и ответственность за нормальное развитие её социальных и политических институтов, осознание себя полноправным гражданином, обладающим совокупностью прав и обязанностей.

Гражданственность проявляется в знании и способности использовать и защищать личные права, в уважении прав других граждан, соблюдении законов страны, неукоснительном выполнении своих обязанностей.

Мировоззрение и его роль в жизни человека

Основой духовного мира человека является мировоззрение.

Мировоззрение – целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества в целом.

Структура мировоззрения:

знания;

духовные ценности;

принципы;

идеалы;

убеждения;

идеи.

Особенности мировоззрения:

оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество.

мировоззрение всегда связано с убеждением — устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки.

Пути формирования мировоззрения:

стихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий);

осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).

Классификация типов мировоззрения может быть различной. В истории философии прослеживается несколько подходов к выработке мировоззренческих установок:

теоцентрические (приоритет Бога);

природоцентрические (приоритет природы);

антропоцентрические (приоритет человека);

социоцентрические (приоритет общества);

наукоцентрические (приоритет знаний).

Но наиболее часто применяют следующую классификацию типов мировоззрения:

Обыденное (или житейское) — является порождением повседневной практической жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей. Формируется стихийно.

Религиозное — связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа — религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.).

Научное — теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.

Мифологическое — основано на мифах, сказаниях.

Философское — это наиболее систематизированное, максимально рационализированное мировоззрение. Высшее по отношению к мифологии и религии как историческим типам мировоззрения, предшествующим философии.

Роль мировоззрения в жизни человека: