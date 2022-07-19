Система российского права

Система состоит из различных элементов, поэтому по порядку рассмотрим их.
Отрасли права
Это самая крупная единица в системе права. Каждая отрасль имеет свой предмет, метод правового регулирования и основные источники права.
Основные отрасли права в РФ:
1. Конституционное
Предмет - наиболее важные отношения, складывающиеся в связи с устройством государственной власти, её политико-территориальной организацией, определением основ правового положения личности.
Источник - Конституция РФ.
2. Административное
Предмет - отношения, складывающиеся в процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управления.
Источник - КоАП РФ.
3. Гражданское
Предмет - имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
Источник - ГК РФ.
4. Гражданско-процессуальное
Предмет - отношения, возникающие между судом и участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам.
Источник - ГПК РФ.
5. Финансовое
Предмет- отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования финансовых ресурсов государства и органов местного самоуправления.
Источник - НК РФ, БК РФ.
6. Уголовное
Предмет - отношения, складывающиеся в связи с совершением преступлений.
Источник - УК РФ.
7. Уголовно-процессуальное
Предмет - отношения, складывающиеся в связи с расследованием, рассмотрением и разрешением уголовных дел.
Источник - УПК РФ.
8. Земельное
Предмет - отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными ресурсами, их охраной и рациональным использованием.
Источник – ГК РФ, ЗК РФ.
9. Арбитражное процессуальное
Предмет - отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов по защите нарушенного или оспариваемого права организаций и граждан-предпринимателей.
Источник - АПК РФ.
10. Трудовое
Предмет - отношения, возникающие в связи с непосредственной деятельностью людей в процессе труда и связанные с использованием наёмного труда.
Источник - ТК РФ.
11. Семейное
Предмет - отношения, связанные с заключением и расторжением брака, а также семейные отношения (между супругами, родителями и детьми и родственные отношения).
Источник - СК РФ.
12. Экологическое
Предмет - экологические отношения в целях предотвращения и устранения вредных последствий деятельности человека на окружающую среду, а также отношения по поводу обеспечения правового режима особо охраняемых природных территорий.
Источник – ФЗ «Об охране окружающей среды», ВК РФ.
Деление отраслей по предмету правового регулирования – одна из самых распространенных классификаций. Помимо такого деления, существует еще одна устоявшаяся в юриспруденции классификация отраслей по роли отношений и характеру интересов, защищаемых теми или иными нормами: частное и публичное право.
Деление права на публичное и частное сложилось в юридической науке и практике давно, его проводили еще римские юристы.
Субъектами публичного права могут быть государственные органы власти; частные лица и государство.
Субъектами частного права могут выступать частные лица (физические и юридические).
Деление права на материальное и процессуальное обусловлено характером норм.
Термин материальное право используется в юриспруденции в качестве понятия, обозначающего такие правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования.
Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, устанавливают правовой статус, основания и пределы юридической ответственности и т. д.
К отраслям материального права относятся:
конституционное право;
административное право;
финансовое право;
предпринимательское право;
гражданское право;
жилищное право;
семейное право;
экологическое право;
трудовое право;
уголовное право.
Знаете ли Вы, что… материальное и процессуальное право очень тесно связано, так как первое указывает на нормы поведения и правила, а второе помогает их воплотить в жизнь. От согласованности отраслей материального и процессуального права будет зависеть правопорядок и уровень обеспечения законности в государстве.
Существуют три основные формы судебного процесса: гражданский, арбитражный и уголовный.
Например, в гражданском процессе могут быть разрешены такие категории дел как семейные споры, имущественные споры, наследственные споры, споры о возмещении морального вреда, споры об авторском праве и т. д.
Для арбитражного процесса всегда характерны экономические дела между предпринимателями.
Подотрасль права – это крупная группа правовых норм, состоящая из ряда институтов в составе отрасли права и регулирующая близкие отношения определённого вида.
Пример: в гражданском праве существует подотрасль авторского права, которая регулирует отношения, возникающие при создании авторского произведения (музыка, стихи и др.)
Институт права – это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определённую разновидность общественных отношений.
Пример: в гражданском праве есть институт договора купли–продажи, в семейном праве есть институт брака и т.д.
Нормы права (следующая часть системы права)
Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило поведения, гарантируемое государством, выступающее регулятором общественных отношений.
*подробнее о норме права вы читали в теме «Право в системе социальных норм».