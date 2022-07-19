Система российского права

Система права – это упорядоченная единая система норм, которые объединяются в отрасли, подотрасли и институты.

Система состоит из различных элементов, поэтому по порядку рассмотрим их.

Отрасли права

Отрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу общественных отношений и составляющих предмет правового регулирования.

Это самая крупная единица в системе права. Каждая отрасль имеет свой предмет, метод правового регулирования и основные источники права.

Предмет отрасли права – однородная сфера общественных отношений, которую регулирует отрасль.

Метод правового регулирования – совокупность различных способов и приемов правового воздействия отрасли права на общественные отношения, составляющих предмет отрасли.

Источники права отрасли – это те акты, в которых закреплены основные нормы данной отрасли.

Основные отрасли права в РФ:

1. Конституционное

Предмет - наиболее важные отношения, складывающиеся в связи с устройством государственной власти, её политико-территориальной организацией, определением основ правового положения личности.

Источник - Конституция РФ.

2. Административное

Предмет - отношения, складывающиеся в процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управления.

Источник - КоАП РФ.

3. Гражданское

Предмет - имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

Источник - ГК РФ.

4. Гражданско-процессуальное

Предмет - отношения, возникающие между судом и участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам.

Источник - ГПК РФ.

5. Финансовое

Предмет- отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования финансовых ресурсов государства и органов местного самоуправления.

Источник - НК РФ, БК РФ.

6. Уголовное

Предмет - отношения, складывающиеся в связи с совершением преступлений.

Источник - УК РФ.

7. Уголовно-процессуальное

Предмет - отношения, складывающиеся в связи с расследованием, рассмотрением и разрешением уголовных дел.

Источник - УПК РФ.

8. Земельное

Предмет - отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными ресурсами, их охраной и рациональным использованием.

Источник – ГК РФ, ЗК РФ.

9. Арбитражное процессуальное

Предмет - отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов по защите нарушенного или оспариваемого права организаций и граждан-предпринимателей.

Источник - АПК РФ.

10. Трудовое

Предмет - отношения, возникающие в связи с непосредственной деятельностью людей в процессе труда и связанные с использованием наёмного труда.

Источник - ТК РФ.

11. Семейное

Предмет - отношения, связанные с заключением и расторжением брака, а также семейные отношения (между супругами, родителями и детьми и родственные отношения).

Источник - СК РФ.

12. Экологическое

Предмет - экологические отношения в целях предотвращения и устранения вредных последствий деятельности человека на окружающую среду, а также отношения по поводу обеспечения правового режима особо охраняемых природных территорий.

Источник – ФЗ «Об охране окружающей среды», ВК РФ.

Деление отраслей по предмету правового регулирования – одна из самых распространенных классификаций. Помимо такого деления, существует еще одна устоявшаяся в юриспруденции классификация отраслей по роли отношений и характеру интересов, защищаемых теми или иными нормами: частное и публичное право.

Группы права

Деление права на публичное и частное сложилось в юридической науке и практике давно, его проводили еще римские юристы.

Публичное право — это область государственных дел (отношения граждан и государства), всегда затрагивает общественные и государственные интересы, регулирует неимущественные отношения, использует императивный метод (вертикально–властная связь между субъектами общественных отношений).

Субъектами публичного права могут быть государственные органы власти; частные лица и государство.

Примеры отраслей: конституционное, административное, уголовное, финансовое право, процессуальные отрасли и т. д.

Частное право — сфера частных дел (отношения между гражданами), затрагивающая личные интересы, регулирующая имущественные и неимущественные отношения, использует диспозитивный метод (горизонтальные связи равных субъектов отношений).

Субъектами частного права могут выступать частные лица (физические и юридические).

Примеры отраслей: гражданское, трудовое, семейное право и т. д.

Деление права на материальное и процессуальное обусловлено характером норм.

Материальное право – совокупность норм системы права, непосредственно регулирующих общественные отношения и совокупность отраслей права, в которых основной упор делается на установление прав и обязанностей субъектов.

Термин материальное право используется в юриспруденции в качестве понятия, обозначающего такие правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования.

Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, устанавливают правовой статус, основания и пределы юридической ответственности и т. д.

К отраслям материального права относятся:

конституционное право;

административное право;

финансовое право;

предпринимательское право;

гражданское право;

жилищное право;

семейное право;

экологическое право;

трудовое право;

уголовное право.

Знаете ли Вы, что… материальное и процессуальное право очень тесно связано, так как первое указывает на нормы поведения и правила, а второе помогает их воплотить в жизнь. От согласованности отраслей материального и процессуального права будет зависеть правопорядок и уровень обеспечения законности в государстве.

Процессуальное право – совокупность правовых норм, регулирующая отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и арбитражных дел.

Существуют три основные формы судебного процесса: гражданский, арбитражный и уголовный.

Гражданско–процессуальное право – это совокупность правовых норм, регулирующих порядок разрешения судами гражданских дел (это одна из отраслей права).

Например, в гражданском процессе могут быть разрешены такие категории дел как семейные споры, имущественные споры, наследственные споры, споры о возмещении морального вреда, споры об авторском праве и т. д.

Арбитражный процесс – это установленная нормами арбитражного процессуального права форма деятельности арбитражных судов, направленная на защиту оспариваемого или нарушенного права организаций и граждан-предпринимателей.

Для арбитражного процесса всегда характерны экономические дела между предпринимателями.

Например, фирма А подала в арбитражный суд на фирму Б заявление о том, что последние предоставили некачественную продукцию на склад и не хотят возвращать фирме А денежные средства.

Уголовно-процессуальное право – это отрасль права, регулирующая деятельность органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел. Устанавливает порядок и содержание уголовного судопроизводства, регулирует возникающие в связи с ним правоотношения, права и обязанности органов, осуществляющих уголовный процесс, участников процесса и т. д. (всегда категории дел связанные с преступлениями).

Подотрасль права – это крупная группа правовых норм, состоящая из ряда институтов в составе отрасли права и регулирующая близкие отношения определённого вида.

Пример: в гражданском праве существует подотрасль авторского права, которая регулирует отношения, возникающие при создании авторского произведения (музыка, стихи и др.)

Институт права – это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определённую разновидность общественных отношений.

Пример: в гражданском праве есть институт договора купли–продажи, в семейном праве есть институт брака и т.д.

Нормы права (следующая часть системы права) Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило поведения, гарантируемое государством, выступающее регулятором общественных отношений.

*подробнее о норме права вы читали в теме «Право в системе социальных норм».