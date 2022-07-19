Взаимодействие общества и природы

Как и общество, природа также характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся система.
Признаки природы как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся системы:
1. Наличие подсистем природы и отдельных элементов (различные семейства животного и растительного мира);
2. Постоянное видоизменение;
3. Наличие своих объективных законов (естественные законы природы, которые существуют уже не один миллион лет);
4. Непредсказуемость, нелинейность развития;
5. Возможность влиять на общество, замедлять или ускорять его развитие и др.
Общество и природа находятся в постоянной взаимосвязи. В обществе действуют люди, одарённые сознанием и имеющие общие цели, а в природе действуют слепые, бессознательные силы. Взаимосвязь между обществом и природой может носить как гармоничный, так и конфликтный характер.
Положительное влияние природы на общество:
Предоставление необходимых человечеству природных ресурсов;
Способность дарить вдохновение творческим людям;
Способность природно-климатических условий положительно влиять на такие стороны общества, как экономика, политика, социальный строй и др.
Положительное влияние общества на природу:
Создание природных заповедников;
Создание природоохранного законодательства;
Возможность искусственного (вне естественных природных условий) увеличения популяции вымирающих видов животных и др.
Отрицательное влияние природы на общество:
Способность оказывать негативное влияние на здоровье людей (метеозависимость и т. д.):
Разрушающее действие катаклизмов (землетрясения, наводнения, засуха и т. д.);
Способность природно-географических условий замедлять темпы общественного развития и др.
Отрицательное влияние общества на природу:
Истощение недр;
Загрязнение Земли, особенно водоемов, атмосферы промышленными отходами;
Уничтожение растительного и животного мира;
Вырубка лесов и др.