Взаимодействие общества и природы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Разделение властей Правовое государство Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества
Социальная сфера
Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения
Экономика
Банковские услуги Экономические цели и функции государства Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Рынок и рыночный механизм Экономические функции домохозяйства Государственный бюджет Налоги, уплачиваемые гражданами Деньги Товары и услуги Факторы производства и факторные доходы Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Обмен, торговля Инфляция
Право
Органы государственной власти Российской Федерации Понятие правоотношений Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Норма права. Нормативный правовой акт Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Административные правоотношения, правонарушения и наказания Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина
Сфера духовной культуры
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации
Человек и общество
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)

Взаимодействие общества и природы

Природа – совокупность естественных условий существования человеческого общества (среда обитания человека, источник ресурсов, необходимых человеку в производственной деятельности, в повседневной жизни).

Как и общество, природа также характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся система.

Признаки природы как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся системы:

1. Наличие подсистем природы и отдельных элементов (различные семейства животного и растительного мира);

2. Постоянное видоизменение;

3. Наличие своих объективных законов (естественные законы природы, которые существуют уже не один миллион лет);

4. Непредсказуемость, нелинейность развития;

5. Возможность влиять на общество, замедлять или ускорять его развитие и др.

Взаимодействие общества и природы

Общество и природа находятся в постоянной взаимосвязи. В обществе действуют люди, одарённые сознанием и имеющие общие цели, а в природе действуют слепые, бессознательные силы. Взаимосвязь между обществом и природой может носить как гармоничный, так и конфликтный характер.

Положительное влияние природы на общество:

  • Предоставление необходимых человечеству природных ресурсов;

  • Способность дарить вдохновение творческим людям;

  • Способность природно-климатических условий положительно влиять на такие стороны общества, как экономика, политика, социальный строй и др.

Положительное влияние общества на природу:

  • Создание природных заповедников;

  • Создание природоохранного законодательства;

  • Возможность искусственного (вне естественных природных условий) увеличения популяции вымирающих видов животных и др.

Отрицательное влияние природы на общество:

  • Способность оказывать негативное влияние на здоровье людей (метеозависимость и т. д.):

  • Разрушающее действие катаклизмов (землетрясения, наводнения, засуха и т. д.);

  • Способность природно-географических условий замедлять темпы общественного развития и др.

Отрицательное влияние общества на природу:

  • Истощение недр;

  • Загрязнение Земли, особенно водоемов, атмосферы промышленными отходами;

  • Уничтожение растительного и животного мира;

  • Вырубка лесов и др.