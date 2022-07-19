Социальный конфликт и пути его решения

Субъектами социального конфликта могут выступать:
Индивиды
Ссора коллег по работе.
Социальные группы (большие и малые)
Драка между футбольными фанатами.
Государства
Война между государствами.
Предметом конфликта – явлением, по отношению к которому происходит столкновение интересов – могут выступать материальные блага, доступ к ресурсам, ценности духовного характера, культура, религия и пр.
Предмет конфликта может быть локализован в одной из сфер общественной жизни, поэтому принято выделять:
Экономические конфликты: предметом выступают интересы в сфере экономики;
Политические: предметом выступают интересы в сфере политики;
Культурные: предметом являются несовпадение ценностей, идентичностей, представлений о мире и пр.;
Социальные: конфликты по поводу социальных благ, их неравного распределения, из-за социального неравенства, угнетения одной социальной группы другой и пр.
Любой социальный конфликт дестабилизирует общество, поэтому требует разрешения.
Методы разрешения социального конфликта:
Эффективные
Сотрудничество (попытка совместного разрешения конфликта);
Переговоры (коммуникация между участниками для разрешения конфликта);
Уступка (одна из сторон конфликта частично отказывается от своих интересов);
Компромисс (взаимные уступки);
Посредничество/арбитраж (привлечение третье стороны для разрешения конфликта).
Неэффективные
Уход от конфликта (одна из сторон полностью отказывается от коммуникации с другой, при этом конфликтная ситуация не исчезает);
Противоборство (открытое противостояние сторон, зачастую сопровождающееся столкновениями, в ходе которых стороны растрачивают свои ресурсы).
Отметим, что некоторые конфликты не могут быть полностью разрешены за короткий промежуток времени и переходят в латентную, скрытую стадию, когда предмет конфликта остается, но стороны не предпринимают попыток разрешения конфликта или заключают договор о перемирии, которое может носить временных характер.
Условия успешного разрешения конфликта:
Своевременное определение причин конфликта;
Определение зоны конфликта – причин, противоречий, интересов, целей конфликтующих сторон;
Взаимное желание сторон преодолеть противоречия и завершить конфликт;
Совместный поиск путей к преодолению конфликта.
Последствия конфликта не обязательно будут исключительно негативными. Конфликты, дестабилизируя общество, после завершения приводят к состоянию нового равновесия, что способствует развитию социальной среды.
Последствия конфликта:
Позитивные
Разрешение накопившихся противоречий;
Сближение конфликтующих групп;
Усиление сплоченности каждого из соперничающих лагерей и увеличение возможности единства во мнениях т.д.
Негативные
Напряженность (ухудшение отношений между индивидами и группами, увеличение противоречий и разногласий во мнениях);
Дестабилизация (снижение социального контроля, распад системы социальных норм и ценностей);
Дезинтеграция (распад отношений между индивидами, социальными группами) и т.д.
Наиболее страшные и разрушающие формы социальных конфликтов – это война и революция.