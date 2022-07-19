Социальный конфликт и пути его решения

Социальный конфликт – столкновение между несколькими субъектами общества, возникающее из-за несовпадения их интересов.

Субъектами социального конфликта могут выступать:

Индивиды

Ссора коллег по работе.

Социальные группы (большие и малые)

Драка между футбольными фанатами.

Государства

Война между государствами.

Предметом конфликта – явлением, по отношению к которому происходит столкновение интересов – могут выступать материальные блага, доступ к ресурсам, ценности духовного характера, культура, религия и пр.

Предмет конфликта может быть локализован в одной из сфер общественной жизни, поэтому принято выделять:

Экономические конфликты: предметом выступают интересы в сфере экономики;

Политические: предметом выступают интересы в сфере политики;

Культурные: предметом являются несовпадение ценностей, идентичностей, представлений о мире и пр.;

Социальные: конфликты по поводу социальных благ, их неравного распределения, из-за социального неравенства, угнетения одной социальной группы другой и пр.

Любой социальный конфликт дестабилизирует общество, поэтому требует разрешения.

Методы разрешения социального конфликта:

Эффективные

Сотрудничество (попытка совместного разрешения конфликта); Переговоры (коммуникация между участниками для разрешения конфликта); Уступка (одна из сторон конфликта частично отказывается от своих интересов); Компромисс (взаимные уступки); Посредничество/арбитраж (привлечение третье стороны для разрешения конфликта).

Неэффективные

Уход от конфликта (одна из сторон полностью отказывается от коммуникации с другой, при этом конфликтная ситуация не исчезает); Противоборство (открытое противостояние сторон, зачастую сопровождающееся столкновениями, в ходе которых стороны растрачивают свои ресурсы).

Отметим, что некоторые конфликты не могут быть полностью разрешены за короткий промежуток времени и переходят в латентную, скрытую стадию, когда предмет конфликта остается, но стороны не предпринимают попыток разрешения конфликта или заключают договор о перемирии, которое может носить временных характер.

Например, проблема принадлежности южных Курильских островов – территориальный спор между Россией и Японией, который является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. Стороны периодически возобновляют переговоры по этому вопросу, однако он до сих пор не решен.

Условия успешного разрешения конфликта:

Своевременное определение причин конфликта; Определение зоны конфликта – причин, противоречий, интересов, целей конфликтующих сторон; Взаимное желание сторон преодолеть противоречия и завершить конфликт; Совместный поиск путей к преодолению конфликта.

Последствия конфликта не обязательно будут исключительно негативными. Конфликты, дестабилизируя общество, после завершения приводят к состоянию нового равновесия, что способствует развитию социальной среды.

Последствия конфликта:

Позитивные

Разрешение накопившихся противоречий;

Сближение конфликтующих групп;

Усиление сплоченности каждого из соперничающих лагерей и увеличение возможности единства во мнениях т.д.

Негативные

Напряженность (ухудшение отношений между индивидами и группами, увеличение противоречий и разногласий во мнениях);

Дестабилизация (снижение социального контроля, распад системы социальных норм и ценностей);

Дезинтеграция (распад отношений между индивидами, социальными группами) и т.д.

Наиболее страшные и разрушающие формы социальных конфликтов – это война и революция.