Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Местное самоуправление Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политический режим. Демократия
Социальная сфера
Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение
Экономика
Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Разделение труда и специализация Деньги Товары и услуги Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические цели и функции государства Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Государственный бюджет
Право
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Административные правоотношения, правонарушения и наказания Норма права. Нормативный правовой акт Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)

Социальный конфликт и пути его решения

Социальный конфликт – столкновение между несколькими субъектами общества, возникающее из-за несовпадения их интересов.

Субъектами социального конфликта могут выступать:

  1. Индивиды

Ссора коллег по работе.

  1. Социальные группы (большие и малые)

Драка между футбольными фанатами.

  1. Государства

Война между государствами.

Предметом конфликта – явлением, по отношению к которому происходит столкновение интересов – могут выступать материальные блага, доступ к ресурсам, ценности духовного характера, культура, религия и пр.

Предмет конфликта может быть локализован в одной из сфер общественной жизни, поэтому принято выделять:

  • Экономические конфликты: предметом выступают интересы в сфере экономики;

  • Политические: предметом выступают интересы в сфере политики;

  • Культурные: предметом являются несовпадение ценностей, идентичностей, представлений о мире и пр.;

  • Социальные: конфликты по поводу социальных благ, их неравного распределения, из-за социального неравенства, угнетения одной социальной группы другой и пр.

Любой социальный конфликт дестабилизирует общество, поэтому требует разрешения.

Методы разрешения социального конфликта:

Эффективные

  1. Сотрудничество (попытка совместного разрешения конфликта);

  2. Переговоры (коммуникация между участниками для разрешения конфликта);

  3. Уступка (одна из сторон конфликта частично отказывается от своих интересов);

  4. Компромисс (взаимные уступки);

  5. Посредничество/арбитраж (привлечение третье стороны для разрешения конфликта).

Неэффективные

  1. Уход от конфликта (одна из сторон полностью отказывается от коммуникации с другой, при этом конфликтная ситуация не исчезает);

  2. Противоборство (открытое противостояние сторон, зачастую сопровождающееся столкновениями, в ходе которых стороны растрачивают свои ресурсы).

Отметим, что некоторые конфликты не могут быть полностью разрешены за короткий промежуток времени и переходят в латентную, скрытую стадию, когда предмет конфликта остается, но стороны не предпринимают попыток разрешения конфликта или заключают договор о перемирии, которое может носить временных характер.

Например, проблема принадлежности южных Курильских островов – территориальный спор между Россией и Японией, который является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. Стороны периодически возобновляют переговоры по этому вопросу, однако он до сих пор не решен.

Условия успешного разрешения конфликта:

  1. Своевременное определение причин конфликта;

  2. Определение зоны конфликта – причин, противоречий, интересов, целей конфликтующих сторон;

  3. Взаимное желание сторон преодолеть противоречия и завершить конфликт;

  4. Совместный поиск путей к преодолению конфликта.

Последствия конфликта не обязательно будут исключительно негативными. Конфликты, дестабилизируя общество, после завершения приводят к состоянию нового равновесия, что способствует развитию социальной среды.

Последствия конфликта:

Позитивные

  • Разрешение накопившихся противоречий;

  • Сближение конфликтующих групп;

  • Усиление сплоченности каждого из соперничающих лагерей и увеличение возможности единства во мнениях т.д.

Негативные

  • Напряженность (ухудшение отношений между индивидами и группами, увеличение противоречий и разногласий во мнениях);

  • Дестабилизация (снижение социального контроля, распад системы социальных норм и ценностей);

  • Дезинтеграция (распад отношений между индивидами, социальными группами) и т.д.

Наиболее страшные и разрушающие формы социальных конфликтов – это война и революция.