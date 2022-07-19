Одной из форм культуры человека является массовая культура или поп-культура.
Ей присущи определённые черты:
Общедоступность – доступность и узнаваемость для широкой прослойки общества, иногда заменяется термином «примитивность». Эта черта позволяет массовой культуре обеспечивать быстрое психическое восстановление равновесия людей после трудового дня за счёт своей простоты содержания.
Занимательность – обращение к эмоциям человека, понятные большинству, вызывающие неизменный интерес: любовь, секс, семейные проблемы, приключения, ужасы.
Серийность, тиражируемость – выпуск продуктов массовой культуры в больших количествах, рассчитанных на потребление массой людей и обеспечение повторяемости сюжетов, схожести героев.
Пассивность восприятия – отсутствие требования от зрителя или слушателя интеллектуальных или эмоциональных усилий для потребления продуктов массовой культуры.
Коммерческий характер – направленность на массовую продажу, а значит – на высокую прибыль.
Отметим, что простоту произведений массовой культуры нельзя однозначно связывать с их низким уровнем, понятие «массовая культура» не равно «плохая культура».
Литература (беллетристика, детективы)
Музыка (поп-музыка, хип-хоп)
Изобразительное искусство (комиксы, плакаты)
Видео и кинофильмы (комедии, триллеры)
Причины появления массовой культуры
Массовая культура сформировалась в условиях индустриального общества под влиянием таких процессов как:
технический прогресс (например, технические достижения способствовали появлению и распространению кинематографа и фотографии);
механизация труда;
секуляризация культуры (отделение от церкви);
урбанизация (сосредоточение населения и экономической жизни в городах);
распространение рыночных отношений на область культуры;
становление системы всеобщего образования.
Таким образом, появление массовой культуры связано с глубокими общественными изменениями, а не резкой «порчей вкуса» огромного числа людей.
Основная задача появления массовой культуры – позволить работающему человеку отдохнуть, морально и эмоционально восстановиться после трудового дня.
СМИ и массовая культура
Постепенно вместе с развитием и усложнением технических изобретений стали появляться различные средства массовой информации – телевидение, радио, газеты, кино и интернет.
Система СМИ складывалась постепенно. Первыми в XVII веке появились газеты и журналы. 2 января 1703 года в России по указу Петра I начала выходить газета «Ведомости». С 1970-х годов начинается утверждение массовой культуры и возрастание её влияния на общественное сознание. Телевидение возникло в первой половине XX века, а затем появился и интернет. Все это способствовало распространению массовой культуры: люди из разных стран смогли слушать одну и ту же музыку, смотреть одни и те же фильмы и сериалы.
Постепенно вместе с развитием и усложнением технических изобретений стали появляться различные средства массовой информации: телевидение, радио, газеты, кино и интернет – совокупность органов публичной (и быстрой) передачи информации с помощью технических средств/достижений техники.
Преимущества и недостатки массовой культуры
До сих пор ведутся споры, массовая культура – добро или зло современности.
Среди её недостатков отмечают:
Благодаря СМИ низкопробная культура агрессивно проникает во все слои общества, тем самым снижает долю потребителей «высокой культуры» и ведёт к резкому снижению уровня развития всего общества;
Нацеленность массовой культуры на постоянное безграничное потребительство и пассивное восприятие продукта;
Насаждение ложных жизненных ценностей: приоритет материального благополучия над духовным, оценка человека не по уровню интеллекта или образования, а по уровню достатка и богатства и т.д.;
В основе массовой культуры – идеология коммерческого успеха, желание наживы.
Но также выделяют и достоинства массовой культуры:
В доступности массовой культуры можно увидеть признаки подлинного демократизма: массы могут сами оценивать произведения искусства и испытывать коллективное наслаждение от знакомства с ними;
Массовая культура – закономерный этап развития общества, проявляющий сильные рекреационные свойства: возможность отдохнуть и расслабиться;
Наряду с ложными ценностями массовая культура может тиражировать и иные: справедливость, семейное благополучие, стремление к счастью и пр..