Массовая культура

Одной из форм культуры человека является массовая культура или поп-культура.

Ей присущи определённые черты:

Общедоступность – доступность и узнаваемость для широкой прослойки общества, иногда заменяется термином «примитивность». Эта черта позволяет массовой культуре обеспечивать быстрое психическое восстановление равновесия людей после трудового дня за счёт своей простоты содержания.

Занимательность – обращение к эмоциям человека, понятные большинству, вызывающие неизменный интерес: любовь, секс, семейные проблемы, приключения, ужасы.

Серийность, тиражируемость – выпуск продуктов массовой культуры в больших количествах, рассчитанных на потребление массой людей и обеспечение повторяемости сюжетов, схожести героев.

В разных вариациях используется «сюжет Золушки» – бедной и хорошей девушки, начинающей свой путь в трудных условиях (сирота, обман любимого и т.д.) и добивающейся благодаря трудолюбию, честности, скромности, обаянию перелома в своей судьбе, жизненного успеха (удачное замужество, профессиональный рост, семейное счастье и т.д.)

Пассивность восприятия – отсутствие требования от зрителя или слушателя интеллектуальных или эмоциональных усилий для потребления продуктов массовой культуры.

Коммерческий характер – направленность на массовую продажу, а значит – на высокую прибыль.

Отметим, что простоту произведений массовой культуры нельзя однозначно связывать с их низким уровнем, понятие «массовая культура» не равно «плохая культура».

Примеры массовой культуры: Литература (беллетристика, детективы)

Музыка (поп-музыка, хип-хоп)

Изобразительное искусство (комиксы, плакаты)

Видео и кинофильмы (комедии, триллеры)

Причины появления массовой культуры

Массовая культура сформировалась в условиях индустриального общества под влиянием таких процессов как:

технический прогресс (например, технические достижения способствовали появлению и распространению кинематографа и фотографии);

механизация труда;

секуляризация культуры (отделение от церкви);

урбанизация (сосредоточение населения и экономической жизни в городах);

распространение рыночных отношений на область культуры;

становление системы всеобщего образования.

Таким образом, появление массовой культуры связано с глубокими общественными изменениями, а не резкой «порчей вкуса» огромного числа людей.

Основная задача появления массовой культуры – позволить работающему человеку отдохнуть, морально и эмоционально восстановиться после трудового дня.

СМИ и массовая культура

Постепенно вместе с развитием и усложнением технических изобретений стали появляться различные средства массовой информации – телевидение, радио, газеты, кино и интернет.

Система СМИ складывалась постепенно. Первыми в XVII веке появились газеты и журналы. 2 января 1703 года в России по указу Петра I начала выходить газета «Ведомости». С 1970-х годов начинается утверждение массовой культуры и возрастание её влияния на общественное сознание. Телевидение возникло в первой половине XX века, а затем появился и интернет. Все это способствовало распространению массовой культуры: люди из разных стран смогли слушать одну и ту же музыку, смотреть одни и те же фильмы и сериалы.

Например, выступление The Beatles в 1964 году в Карнеги-Холл посмотрели 73 миллиона человек по телевидению, что стало рекордом для распространение какого-либо информационного продукта. Или, например, самый длинный сериал «Путеводный свет» с 1937 года выходил на радио, а потом переехал в телевизор, он насчитывает 18262 серий.

Постепенно вместе с развитием и усложнением технических изобретений стали появляться различные средства массовой информации: телевидение, радио, газеты, кино и интернет – совокупность органов публичной (и быстрой) передачи информации с помощью технических средств/достижений техники.

Преимущества и недостатки массовой культуры

До сих пор ведутся споры, массовая культура – добро или зло современности.

Среди её недостатков отмечают:

Благодаря СМИ низкопробная культура агрессивно проникает во все слои общества, тем самым снижает долю потребителей «высокой культуры» и ведёт к резкому снижению уровня развития всего общества;

Нацеленность массовой культуры на постоянное безграничное потребительство и пассивное восприятие продукта;

Насаждение ложных жизненных ценностей: приоритет материального благополучия над духовным, оценка человека не по уровню интеллекта или образования, а по уровню достатка и богатства и т.д.;

В основе массовой культуры – идеология коммерческого успеха, желание наживы.

Но также выделяют и достоинства массовой культуры: