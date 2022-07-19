Почему важно соблюдать законы

Мы уже говорили о том, что существуют формальные нормы правил поведения в обществе, это законы. Во главе законов стоит Конституция Российской Федерации, это тот документ, который является основой для всего в нашей стране. Далее идут отраслевые законы. Например, покупки в магазинах регулирует Гражданский кодекс РФ, вступление в брак – Семейный кодекс РФ, а ответственность за преступления – Уголовный кодекс РФ.

Порядок в обществе

Вся наша жизнь основывается на определенном порядке, на порядке в обществе. Это гарантирует нам обеспечение всех наших прав и свобод, чтобы людям жилось удобно и комфортно.

Изначально порядок соблюдался за счёт обычаев и традиций, но, когда общины и племена перерастали в государство, стали появляться законы, юридические нормы. Это стало предписанием того, что все люди должны придерживаться общих правил (норм права).

Позже стали появляться специальные органы, которые контролировали выполнение таких законов, иными словами, они занимаются правоохраной. Сегодня основным правоохранительными органами являются органы внутренних дел (полиция), прокуратура, которая занимается надзором за законностью в стране и суд, куда может обратиться каждый в защиту нарушенного права.

Зачем нам нужны законы?

Законы, как мы говорили ранее, нужны нам чтобы обеспечивать наши права и свободы. Главным моментом является то, чтобы обеспечить права и свободы всех. Это принцип справедливости. Главным законом в России является Конституция Российской Федерации. Открыв её, можно узнать о том, какие у нас есть права и свободы, и как устроено наше государство.

Статья 6 Конституции РФ. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на её территории всеми правами и свободами и несёт равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации

Также главной задачей законов является то, что они определяют границы прав и свобод. Это можно определить за счёт очень простого правила – наши права и свободы заканчиваются там, где начинаются права и свободы других.

Исходя из всего, можно сделать вывод, что соблюдать законы важно потому, чтобы комфортно жилось всем и в государстве был порядок.