Курсы подготовки к ЕГЭ по истории для 10 класса

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Для кого
ученики 10-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ЕГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education !

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ЕГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ЕГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
260 000 учеников прошли курсы
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360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
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Вы:
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Как подготовиться к ЕГЭ по истории за 7 шагов

  • 1. Поставьте цель в баллах

    Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Совет: выбирайте направление в конкретном вузе, а не вуз и направление по отдельности; на гуманитарных направлениях с ЕГЭ по истории качество образования существенно различается, поэтому будьте готовы к высоким проходным баллам в престижных университетах и выбирайте эффективную подготовку к ЕГЭ.

    Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

  • 2. Определите уровень знаний

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ЕГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Победите стресс и лень

  • 7. Изучите формальности ЕГЭ

Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Совет: выбирайте направление в конкретном вузе, а не вуз и направление по отдельности; на гуманитарных направлениях с ЕГЭ по истории качество образования существенно различается, поэтому будьте готовы к высоким проходным баллам в престижных университетах и выбирайте эффективную подготовку к ЕГЭ.

Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

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Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы

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  • Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
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Что нужно знать о ЕГЭ по истории?

  • ЕГЭ по истории проверяет знание отечественной истории VIII-XXI вв., а также отечественной культуры и всеобщей истории  в промежутке V-XX вв.
  • Число высокобалльников (80+ баллов на ЕГЭ) в 2020-м году выросло до 13,8% в сравнении с 9% в 2019-м году. Поэтому выросли проходные баллы в вузы на гуманитарные направления, выпускникам важно стремиться к максимальным баллам, чтобы поступить на бюджет
  • Чтобы сдать экзамен, важно уметь работать с картами и текстами из различных исторических источников, что обычно плохо прорабатывается в школе
  • Особую трудность представляет блок заданий по культуре (№ 17—19), в котором ученику нужно знать, как выглядят монеты, плакаты, карикатуры и основные памятники архитектуры, а также помнить годы их создания, авторов, названия произведений и их содержание

Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ

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  • Отечественная история VIII—XXI вв.
  • Всеобщая история V—XX вв.
  • Работа с картами (задания № 13—16)
  • Работа с текстами из различных исторических источников: летописей, сводов законов, литературных памятников и других  (задания № 6, 10, 12, 20—22)
  • Культура (задания № 17—19) ученик должен знать, как выглядят памятники архитектуры, годы создания и их авторы, художественные произведения и их содержание, а также монеты, плакаты и карикатуры

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по истории эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
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