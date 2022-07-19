Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Совет: выбирайте направление в конкретном вузе, а не вуз и направление по отдельности; на гуманитарных направлениях с ЕГЭ по истории качество образования существенно различается, поэтому будьте готовы к высоким проходным баллам в престижных университетах и выбирайте эффективную подготовку к ЕГЭ.