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Как подготовиться к ЕГЭ по истории за 7 шагов
1. Поставьте цель в баллах
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Совет: выбирайте направление в конкретном вузе, а не вуз и направление по отдельности; на гуманитарных направлениях с ЕГЭ по истории качество образования существенно различается, поэтому будьте готовы к высоким проходным баллам в престижных университетах и выбирайте эффективную подготовку к ЕГЭ.
2. Определите уровень знаний
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ЕГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Победите стресс и лень
7. Изучите формальности ЕГЭ
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Совет: выбирайте направление в конкретном вузе, а не вуз и направление по отдельности; на гуманитарных направлениях с ЕГЭ по истории качество образования существенно различается, поэтому будьте готовы к высоким проходным баллам в престижных университетах и выбирайте эффективную подготовку к ЕГЭ.
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- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
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- Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
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Что нужно знать о ЕГЭ по истории?
- ЕГЭ по истории проверяет знание отечественной истории VIII-XXI вв., а также отечественной культуры и всеобщей истории в промежутке V-XX вв.
- Число высокобалльников (80+ баллов на ЕГЭ) в 2020-м году выросло до 13,8% в сравнении с 9% в 2019-м году. Поэтому выросли проходные баллы в вузы на гуманитарные направления, выпускникам важно стремиться к максимальным баллам, чтобы поступить на бюджет
- Чтобы сдать экзамен, важно уметь работать с картами и текстами из различных исторических источников, что обычно плохо прорабатывается в школе
- Особую трудность представляет блок заданий по культуре (№ 17—19), в котором ученику нужно знать, как выглядят монеты, плакаты, карикатуры и основные памятники архитектуры, а также помнить годы их создания, авторов, названия произведений и их содержание
Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ
- Отечественная история VIII—XXI вв.
- Всеобщая история V—XX вв.
- Работа с картами (задания № 13—16)
- Работа с текстами из различных исторических источников: летописей, сводов законов, литературных памятников и других (задания № 6, 10, 12, 20—22)
- Культура (задания № 17—19) ученик должен знать, как выглядят памятники архитектуры, годы создания и их авторы, художественные произведения и их содержание, а также монеты, плакаты и карикатуры
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по истории эффективнее самоподготовки и репетиторов?
- Как проходит обучение?
- Как начать учиться?
- Можно ли сменить преподавателя?
- Как восполнить пропущенный урок?
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