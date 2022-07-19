Правоотношения и правонарушения

Правоотношения – общественные отношения, складывающиеся между субъектами права по поводу объекта права, которые порождают взаимные права и обязанности.

Предпосылки возникновения правоотношений

Для того, чтобы правоотношение возникло, необходимы основания для его возникновения. Породить правоотношение может возникшая человеческая потребность (купить бутылку воды), или прямое указание в законе (возбуждение уголовного дела). Все эти предпосылки принято называть юридическими фактами.

Важно знать!

Правоотношения не только возникают, но и со временем могут изменяться, а также прекращаться. У возникновения, изменения и прекращения существует общий набор предпосылок. Так, сильное цунами может выступать как предпосылкой возникновения правоотношения (выделение средств из бюджета на починку зданий, строений, сооружений, попавших под цунами), так изменения правоотношения (подпадание цунами под обстоятельства непреодолимой силы, в результате чего поставщики могут изменить положения договора о сроках поставки товара) и прекращения правоотношений (цунами причинило смерть гражданину К., который теперь больше не платит налоги).

Структура правоотношения

Структура правоотношения – это набор элементов и их связь между собой; то, из чего состоят правоотношения (субъекты, объекты и содержание).

Субъект правоотношения – это участники, между которыми возникает правоотношение. Выделяют три вида субъектов: Физические лица, Юридические лица, Публично-правовые образования (международные организации, государство, муниципальное образование).

Объекты правоотношения – это то, по поводу чего складывается правоотношение. В качестве объекта правоотношения могут выступать: Материальные блага, Продукты творческой деятельности, Личные нематериальные блага, Действия (бездействия).

Юридическое содержание правоотношения – это совокупность возникающих прав и обязанностей субъектов правоотношения по поводу объекта правоотношения.

Представим, что есть юноша Петя, он зашёл в магазин, потому что захотел попить, поэтому купил бутылку воды. Петя и магазин в лице продавца – это субъекты возникших правоотношений, бутылка воды – это материальное благо, которое будет выступать объектом правоотношения. У Пети и магазина сложились отношения (гражданско-правовые) именно по поводу этой бутылки воды. А что, в сущности, сделал Петя? Купил эту бутылку воды у магазина; между ними был заключен договор купли-продажи, который породил для них взаимные права и обязанности. Так, Петя должен уплатить за эту бутылку воды, а у продавца возникает встречная обязанность передать её покупателю.

Правонарушение

Правонарушение – общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой соответствующую юридическую ответственность.

Признаки правонарушения:

Это всегда акт, конкретный вариант поведения человека;

Это не просто поведение, а волевое поведение человека: действия, зависящие от воли и сознания участников, осуществляемые ими добровольно;

Это виновное деяние, то есть деяние, совершая которое индивид сознаёт, что действует противоправно, виновно (с умыслом или по неосторожности), нанося своим поступком ущерб общественным интересам;

Это общественно опасное деяние, так как ставит под угрозу нормальное развитие и функционирование происходящих в рамках конкретного общества отношений;

Всегда порождает вредоносные последствия;

Всегда влечет за собой юридическую ответственность.

Юридический состав – это совокупность четырех элементов, при наличии которых деяние квалифицируются в качестве правонарушения.

Юридический состав довольно «математичен».

Если нет одного элемента юридического состава => то нет юридического состава => если нет юридического состава => то нет и правонарушения.

Элементы юридического состава:

Объект – это, что охраняется правом (конкретное общественное отношение), на что направлено правонарушение, чему был причинен вред.

Объективная сторона – внешняя сторона правонарушение, которая выражается в деянии и общественно опасных последствиях от этого самого деяния .

Субъективная сторона – психическое отношение лица к совершенному правонарушению. Субъект, который совершает правонарушение, должен осознавать свой волевой выбор неправомерного поведения и свою вину.

Субъект – лицо, совершившее правонарушение. Субъектом может быть как физическое, так и юридическое лицо, а также публично-правовое образование. Субъект правонарушения обладает деликтоспособностью – способностью нести ответственность за свои деяния.

Виды правонарушении

Все правонарушения подразделяются на преступления и проступки. Проступки, в свою очередь, бывают административными, дисциплинарными и гражданско-правовыми.

Преступление – это противоправное, общественно опасное, виновно совершенное деяние, за которое к лицу применяются меры уголовной ответственности.

К уголовной ответственности можно привлечь только физическое лицо.

Проступки – это виновные и противоправные деяния, которые имеют меньшую степень опасности по сравнению с преступлениями и за которые к лицу применяются соответственно меры административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности.

К административной и гражданско-правовой ответственности можно привлечь как физическое, так и юридическое лицо; к дисциплинарной ответственности привлекается только физическое лицо.

Административные проступки наносят ущерб отношениям, которые складываются в сфере управления дорожным движением (превышение скорости, проезд на запрещенный сигнал светофора), отношениям, которые складываются по поводу общественной безопасности и порядка (мелкое хулиганство) и т.д. Дисциплинарные проступки связаны с нарушением трудовой, служебной, воинской или учебной дисциплины (вынесение замечания, неполного служебного соответствия или увольнение лица). Гражданско-правовые проступки совершаются в сфере имущественных (невыплата процентов по кредиту) и личных (неимущественных) отношений (распространение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию лица).

Юридическая ответственность

За совершение правонарушений следует применение к лицу мер юридической ответственности. Если лицо совершило убийство, то оно привлекается к уголовной ответственности, если лицо опоздало на работу, то работодатель выносит ему замечание с занесением в личное дело, если лицо появилось в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, то к нему применяются меры административной ответственности.

Важно понимать!

Совершение правонарушения – это юридический факт, предпосылка для возникновения соответствующих правоотношений: уголовно-правовых, административно-правовых, дисциплинарно-правовых и гражданско-правовых.

Так, при совершении убийства (предпосылка для возникновения правоотношения) возникают уголовно-правовые отношения между лицом, совершившим преступление (виновным), и государством в лице правоохранительных органов.

Юридическая ответственность – это применение к лицу, совершившему правонарушение, мер государственного принуждения

Особенности юридической ответственности:

Всегда оценивает прошлое: это ответственность за действие (бездействие), которое уже имело место, произошло.

Устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их выполнение.

Главная задача юридической ответственности – удержание от совершения правонарушений и стимулирование правомерного поведения людей (поддерживание приемлемого уровня правовой культуры и правосознания).

Цели юридической ответственности:

создание упорядоченного состояния общественных отношений;

снижение уровня правонарушений;

воспитание активной гражданской позиции, формирование уважительного отношения к закону и вытеснение из сознания граждан правового нигилизма;

наказание правонарушителей;

восстановление общественных отношений.

Принципы юридической ответственности:

законность

справедливость

индивидуализация наказания

ответственность за вину