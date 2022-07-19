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Как подготовиться к ЕГЭ по математике за 7 шагов
1. Поставьте цель в баллах
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Если для поступления нужен ЕГЭ по математике, нужно сдавать профильный уровень. Если математика нужна только для аттестата, выбирайте базовый уровень.
2. Определите уровень знаний
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ЕГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Победите стресс и лень
7. Изучите формальности ЕГЭ
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Если для поступления нужен ЕГЭ по математике, нужно сдавать профильный уровень. Если математика нужна только для аттестата, выбирайте базовый уровень.
Больше курсов подготовки к ЕГЭ
Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
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- Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
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Что нужно знать о ЕГЭ по математике?
- Средний балл в 2020-м году — 54,2. Для топ-вузов нужны 80+ баллов, в 2020-м с этим справились 6% выпускников
- ЕГЭ по профильной математике длится 235 минут. Первые 3 задания ученик должен выполнять за 2 минуты, уравнение второй части с отбором корней за 10 минут, стереометрию второй части — за 20 минут. Для этого необходимо знать универсальные алгоритмы решения
- Из-за невнимательности выпускники теряют в среднем 10-15 баллов по 100-балльной шкале. Поэтому правильная подготовка включает проработку таких ловушек
Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ
- Алгебра (уравнения, выражения, неравенства)
- Анализ функций (функции и их графики, производная, первообразная)
- Реальная математика (текстовые задачи, анализ графиков, диаграмм и таблиц)
- Планиметрия (фигуры на плоскости)
- Стереометрия (фигуры в пространстве)
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по математике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
- Как проходит обучение?
- Как начать учиться?
- Можно ли сменить преподавателя?
- Как восполнить пропущенный урок?
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