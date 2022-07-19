Курсы подготовки к ЕГЭ по математике для 10 класса

Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Для кого
ученики 10-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ЕГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education !

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ЕГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ЕГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
260 000 учеников прошли курсы
94% рекомендуют нас
360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Как подготовиться к ЕГЭ по математике за 7 шагов

  • 1. Поставьте цель в баллах

    Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Если для поступления нужен ЕГЭ по математике, нужно сдавать профильный уровень. Если математика нужна только для аттестата, выбирайте базовый уровень.

    Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

  • 2. Определите уровень знаний

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ЕГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Победите стресс и лень

  • 7. Изучите формальности ЕГЭ

Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Если для поступления нужен ЕГЭ по математике, нужно сдавать профильный уровень. Если математика нужна только для аттестата, выбирайте базовый уровень.

Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

Больше курсов подготовки к ЕГЭ

Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы

img.alt
  • Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
Подробнее стрелка

Что нужно знать о ЕГЭ по математике?

  • Средний балл в 2020-м году — 54,2. Для топ-вузов нужны 80+ баллов, в 2020-м с этим справились 6% выпускников
  • ЕГЭ по профильной математике длится 235 минут. Первые 3 задания ученик должен выполнять за 2 минуты, уравнение второй части с отбором корней за 10 минут, стереометрию второй части — за 20 минут. Для этого необходимо знать универсальные алгоритмы решения
  • Из-за невнимательности выпускники теряют в среднем 10-15 баллов по 100-балльной шкале. Поэтому правильная подготовка включает проработку таких ловушек

Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ

arrow
  • Алгебра (уравнения, выражения, неравенства)
  • Анализ функций (функции и их графики, производная, первообразная)
  • Реальная математика (текстовые задачи, анализ графиков, диаграмм и таблиц)
  • Планиметрия (фигуры на плоскости)
  • Стереометрия (фигуры в пространстве)

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по математике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных