Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки

Наука ― это особая система достоверных знаний о закономерностях развития природы, общества, человека; форма духовной деятельности людей, направленная на получение, обоснование, систематизацию, оценку новых знаний, результатом которой является постижение истины.

Функции науки

Познавательная (наука занимается производством и воспроизводством знания);

Культурно-мировоззренческая (наука наполняет мировоззрение объективным знанием о природе и обществе и тем самым способствует формированию человеческой личности как субъекта познания и деятельности)

Образовательная (наука наполняет образовательный процесс, т.е. обеспечивает конкретным материалом процесс обучения, наука разрабатывает методы и формы обучения);

Практическая (наука становится непосредственной производительной силой, участвуя в создании производства современного уровня, одновременно внедряясь в другие сферы жизни общества);

Социальная (социальное прогнозирование, управление и развитие);

Прогностическая (наука способна построить краткосрочный или долгосрочный прогноз на основе имеющихся данных).

Наука подразделяется на множество отраслей знания, которые различаются между собой тем, какую сторону действительности, форму материи они изучают.

Виды наук

В зависимости от предмета и метода познания:

Науки о природе: естествознание, биология, химия, физика и др.

Науки об обществе: история, филология, политология, социология и др.

Науки о познании и мышлении: логика, гносеология, диалектика.

Технические науки и математика.

По отношению к практике:

Фундаментальные науки: отсутствует прямая ориентация на практику

Прикладные науки: присутствует непосредственная ориентация на применение результатов научного познания для решения производственных и социально-практических проблем

Задачей фундаментальных наук является познание законов, управляющих взаимодействием базисных структур природы. Фундаментальные научные исследования определяют перспективы развития науки.

Непосредственной целью прикладных наук является применение результатов фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и социально-практических проблем. Так, современный этап научно-технического прогресса связан с развитием авангардных исследований прикладных наук: микроэлектроники, робототехники, информатики, биотехнологии, генетики и др. Эти направления, сохраняя свою прикладную направленность, приобретают фундаментальный характер.

Научное познание

Научное познание ― это особый вид познавательной деятельности, направленный на изучение глубоких сторон сущности мира и человека, целью которого является выработка объективных, системно организованных и обоснованных знаний, а результатом – научное открытие – обнаружение неизвестных ранее существенных свойств, явлений, законов или закономерностей.

Основные особенности научного познания:

Целью научного познания является объективная истина.

Логическая выводимость одних знаний из других.

Строгая доказательность, обоснованность и достоверность.

Использование научного метода исследования.

Использование специального языка описания исследовательских процедур, развитость понятийного аппарата (категориальность).

Опытная проверяемость (верифицируемость).

Непротиворечивость элементов системы научного знания.

Научное познание имеет свои уровни, формы и методы.

Уровни научного познания:

1) Эмпирический ― выявление объективных фактов, как правило, со стороны их очевидных связей.

Особенности:

Непосредственное взаимодействие с объектом.

Цель: изучение внешних свойств явлений, различных связей.

Методы эмпирического уровня научного познания:

Наблюдение — метод, состоящий в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии предметов и явлений внешнего мира.

Эксперимент —испытание изучаемого объекта в контролируемых и управляемых условиях.

Сравнение – метод сопоставления двух и более объектов, выделение в них общего и различного.

Описание – познавательная операция, состоящая в фиксировании результатов опыта (наблюдения или эксперимента) с помощью определенных систем обозначения, принятых в науке.

Измерение – совокупность действий, выполняемых при помощи определенных средств с целью нахождения числового значения измеряемой величины в принятых единицах измерения.

2) Теоретический ― выявление фундаментальных закономерностей, обнаружение за видимыми проявлениями скрытых, внутренних связей и отношений.

Особенности:

Отсутствие непосредственного взаимодействия, опосредованное исследование

Цель: выявление законов, которым подчиняется объект.

Методы теоретического уровня научного познания:

Анализ —метод, состоящий в мысленном или практическом разделении предметов, свойств предметов или отношений между предметами на составляющие их элементы, каждый из которых затем изучается в отдельности.

Синтез —объединение полученных в результате анализа элементов в единое целое.

Абстрагирование —процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений предметов. В процессе абстрагирования выбираются основные, общие, необходимые свойства и отношения и отбрасываются случайные, несущественные, побочные.

Индукция — процесс аналитического рассуждения от частного к общему.

Дедукция — процесс аналитического рассуждения от общего к частному или менее общему.

Аналогия —процесс переноса знания, полученного из рассмотрения одного объекта, на менее изученный, но сходный с ним в существенных признаках другой объект.

Моделирование – построение модели, замещающей исследуемый объект. Модель – система элементов, воспроизводящих определенные стороны, связи, функции изучаемого объекта (оригинала) и служащая источником информации о нем.

Структуру построения и развития научного знания на теоретическом уровне можно представить состоящей из таких компонентов, как проблема, гипотеза и теория.

Проблема — это объективно возникающие в процессе познания трудности, сформулированные в виде упорядоченной совокупности вопросов.

Гипотеза — это предположение о каких-то свойствах, сторонах, закономерностях действительности, которое нуждается в доказательстве.

Теория — это высшая форма организации научного знания, которая дает целостное отображение объективных законов и других существенных связей действительности. Открытие законов является главной задачей научного познания.

Законом называется общая необходимая и устойчивая связь между объектами и явлениями или их сторонами.