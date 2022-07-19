Что делает человека человеком

В человеке есть две сущности- биологическая и социальная. Социальное и биологическое в человеке связано. Социальная сущность человека проявляется только в обществе!
Биологическая сущность человека
Биологическая природа человека проявляется в его анатомии, физиологии.
Человек обладает:
кровеносной системой
мышечной системой
нервной системой
органами чувств и др
Социальная сущность человека
Социальная сущность человека проявляется через такие свойства, как:
способность и готовность к общественно полезному труду
сознание и разум
свобода и ответственность и др
Именно социальная сущность человека и отличает человека от животного.
Потребности часто разделяют по пирамиде потребностей А. Маслоу.
Первичные потребности являются по своей природе физиологическими и, как правило, врожденными. К первичным потребностям относятся:
Физиологические потребности являются необходимыми для выживания – это потребности в еде, воде, жилище, отдыхе, дыхании, воспроизводстве рода и т. д.
Экзистенциальные потребности – это потребности в безопасности, в защите от опасностей окружающего мира и потребность в уверенности в завтрашнем дне.
Вторичные потребности являются по своей природе психологическими и приобретаются по ходу жизни. К вторичным потребностям относятся:
Социальные потребности – это потребности в чувстве принадлежности к обществу, чувстве социального взаимодействия, чувстве привязанности и поддержки (дружбе, любви, взаимопонимании).
Престижные потребности – это потребности в самоуважении, в признании личных достижений и компетентности, достижении успеха.
Духовные потребности – это потребности в самовыражении, в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности.
Во многом человек самореализуется через определённую деятельность.
Характерные черты деятельности человека:
Сознательный характер: человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит её результаты, продумывает наиболее целесообразные способы их достижения.
Продуктивный характер: деятельность направлена на получение результата (продукта).
Преобразующий характер: человек изменяет окружающий мир (воздействует на среду специально созданными средствами труда, которые усиливают физические возможности человека) и самого себя (человек сохраняет свою природную организацию неизменной, изменив в то же время свой образ жизни).
Общественный характер: человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.
Предполагает наличие воображаемой обстановки.
Цель учения - новые знания.
Предполагает обязательное наличие партнёра.
Результатом всегда является какой-либо конечный продукт.