Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Экономика
Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Рыночная экономика Предпринимательская деятельность Экономика и ее роль в жизни общества Роль государства в экономике Мировое хозяйство и международная торговля Рынок труда и безработица Производство – основа экономики Страховые услуги Главные вопросы экономики
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Развитие общества Человек, общество, природа Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества

Что делает человека человеком

Человек – это биосоциальное существо.

В человеке есть две сущности- биологическая и социальная. Социальное и биологическое в человеке связано. Социальная сущность человека проявляется только в обществе!

Биологическая сущность человека

Биологическая природа че­ловека проявляется в его анато­мии, физиологии.

Человек обладает:

  • кровеносной системой

  • мышечной системой

  • нервной системой

  • органами чувств и др

Социальная сущность человека

Соци­альная сущность человека прояв­ляется через такие свойства, как:

  • способность и готовность к общественно полезному труду

  • сознание и разум

  • свобода и от­ветственность и др

Именно социальная сущность человека и отличает человека от животного.

Человек стремится к общению с другими людьми или самореализации в обществе в отличии от животных.

Потребности человека

Потребность – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования.

Пирамида потребностей по А. Маслоу

Потребности часто разделяют по пирамиде потребностей А. Маслоу.

Первичные потребности являются по своей природе физиологическими и, как правило, врожденными. К первичным потребностям относятся:

  1. Физиологические потребности являются необходимыми для выживания – это потребности в еде, воде, жилище, отдыхе, дыхании, воспроизводстве рода и т. д.

  2. Экзистенциальные потребности – это потребности в безопасности, в защите от опасностей окружающего мира и потребность в уверенности в завтрашнем дне.

Вторичные потребности являются по своей природе психологическими и приобретаются по ходу жизни. К вторичным потребностям относятся:

  1. Социальные потребности – это потребности в чувстве принадлежности к обществу, чувстве социального взаимодействия, чувстве привязанности и поддержки (дружбе, любви, взаимопонимании).

  2. Престижные потребности – это потребности в самоуважении, в признании личных достижений и компетентности, достижении успеха.

  3. Духовные потребности – это потребности в самовыражении, в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности.

Деятельность человека

Во многом человек самореализуется через определённую деятельность.

Маша с детства мечтала выступать на сцене с собственными песнями. Оно долгое время ходила в вокальную студию и каждый день писала собственные песни. На одном из международных вокальных конкурсов её заметил известный исполнитель и предложил записать совместную песню. Таким образом, Маша смогла самореализовать свою мечту и стала знаменитой.

Деятельность – способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении его целям человека.

Характерные черты деятельности человека:

  • Сознательный характер: человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит её результаты, продумывает наиболее целесообразные способы их достижения.

  • Продуктивный характер: деятельность направлена на получение результата (продукта).

  • Преобразующий характер: человек изменяет окружающий мир (воздействует на среду специально созданными средствами труда, которые усиливают физические возможности человека) и самого себя (человек сохраняет свою природную организацию неизменной, изменив в то же время свой образ жизни).

  • Общественный характер: человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

Основные формы человеческой деятельности

Игра ‒ вид деятельности, целью которого является сам процесс - развлечение, отдых, без производства материального блага.

Предполагает наличие воображаемой обстановки.

Двое детей в песочнице сделали куличики из песка для своих мам.

Учение ‒ вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений, навыков.

Цель учения - новые знания.

Анфиса, поступив в первый класс, научилась читать и вычислять простые примеры в пределах 100.

Общение ‒ вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями (радость, удивление, гнев, страдание, страх и т.д).

Предполагает обязательное наличие партнёра.

Две подруги встретились на выходных, чтобы рассказать друг другу как прошли их каникулы и поделиться эмоциями.

Труд ‒ вид деятельности, которая направлена на достижение практически полезного результата.

Результатом всегда является какой-либо конечный продукт.

Кондитер Алексей испёк 20 тортов в течение месяца благодаря прохождению нового курса кондитеров в городе.