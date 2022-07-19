Предпринимательская деятельность

Помните, что рыночная экономика – это экономика спроса и предложения, это экономика с явным преобладанием частной собственности и экономика конкурирующих производителей. А каким образом настроить нормальный товарооборот в рыночной экономике? Здесь на помощь приходит рядовой бизнесмен. Допустим, мы захотели организовать пиццерию. Что нам нужно? Какое-то помещение, рабочий персонал, проверенные поставщики, которые будут привозить продукты, из которых мы будем делать наши блюда. Так всё и работает. Мы же не создаём ещё с десяток новых фирм, которые бы обеспечивали нас всем. Это невыгодно, поэтому мы обратимся к другому бизнесмену, который занял уже свою нишу на рынке.

Так что же такое предпринимательская деятельность?

Предпринимательская деятельность (предпринимательство или бизнес) – это инициативная самостоятельная деятельность людей, осуществляемая от своего имени, на свой риск и направленная на получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, оказания услуг.

Как вы понимаете, существует разный бизнес, разные по масштабу фирмы: и «Газпром» – это предпринимательство, и зоомагазин за углом тоже, обе фирмы являются субъектами предпринимательства. Давайте дадим классификацию бизнесу.

По численности выделяют:

Малый бизнес (до 50 человек)

Средний бизнес (до 500 человек)

Крупный бизнес (до нескольких тысяч человек)

Организационно - правовые формы предпринимательства

Уже выше мы говорили о разных масштабах бизнеса. Безусловно, российское законодательство, которое обслуживает предпринимательскую деятельность, предусмотрело различные варианты устройства того или иного предприятия. Понятным является то, что небольшому зоомагазину подойдет самая простая форма устройства, а вот «Газпрому», напротив, подойдет сложная и разветвлённая форма, потому что «Газпром» – это компания, где по официальным данным работает свыше 460 тыс. человек.

Тема организационно-правовых форм предпринимательства очень сложна, мы ограничимся лишь некоторыми формами.

Индивидуальное предпринимательство (ИП) – бизнес, владельцем которого является один человек. Он несет неограниченную имущественную ответственность, у него невелик капитал.

Примеры ИП: парикмахерская, продуктовые магазины шаговой доступности, музыкальная группа, фотосалон и т.д.

Акционерное общество – предпринимательством занимается совокупность лиц. Оно основано, как правило, на долевой собственности (у каждого своя доля в бизнесе). Капитал образуется за счет вкладов учредителей.

В акционерном обществе капитал поделен на акции.

Акция – ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.

Дивидендом признаётся любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли в соответствии с количеством акций.

Примеры АО: продовольственные сети-супермаркетов («Ашан», «Магнит», «Fix Price»), банки, телеканалы, издательства, газеты, радиостанции, киностудии и т.д.

Производственный кооператив – добровольное объединение граждан для совместной деятельности. Необходимо личное трудовое участие. Распределение прибыли происходит по результатам трудового участия.

Примеры производственного кооператива: фермы по животноводству, растениеводству, пчеловодству и т.д.