Помните, что рыночная экономика – это экономика спроса и предложения, это экономика с явным преобладанием частной собственности и экономика конкурирующих производителей. А каким образом настроить нормальный товарооборот в рыночной экономике? Здесь на помощь приходит рядовой бизнесмен. Допустим, мы захотели организовать пиццерию. Что нам нужно? Какое-то помещение, рабочий персонал, проверенные поставщики, которые будут привозить продукты, из которых мы будем делать наши блюда. Так всё и работает. Мы же не создаём ещё с десяток новых фирм, которые бы обеспечивали нас всем. Это невыгодно, поэтому мы обратимся к другому бизнесмену, который занял уже свою нишу на рынке.
Так что же такое предпринимательская деятельность?
Как вы понимаете, существует разный бизнес, разные по масштабу фирмы: и «Газпром» – это предпринимательство, и зоомагазин за углом тоже, обе фирмы являются субъектами предпринимательства. Давайте дадим классификацию бизнесу.
По численности выделяют:
Малый бизнес (до 50 человек)
Средний бизнес (до 500 человек)
Крупный бизнес (до нескольких тысяч человек)
Организационно - правовые формы предпринимательства
Уже выше мы говорили о разных масштабах бизнеса. Безусловно, российское законодательство, которое обслуживает предпринимательскую деятельность, предусмотрело различные варианты устройства того или иного предприятия. Понятным является то, что небольшому зоомагазину подойдет самая простая форма устройства, а вот «Газпрому», напротив, подойдет сложная и разветвлённая форма, потому что «Газпром» – это компания, где по официальным данным работает свыше 460 тыс. человек.
Тема организационно-правовых форм предпринимательства очень сложна, мы ограничимся лишь некоторыми формами.
В акционерном обществе капитал поделен на акции.
Акция – ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.
Дивидендом признаётся любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли в соответствии с количеством акций.