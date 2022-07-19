Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Средний балл ЕГЭ по физике в 2020-м году — 54,5, и только 8,54% выпускников получили 80+ баллов для поступления на бюджет в престижные университеты. В школе основы физики закладываются в 7-м классе; школьникам часто сложно разобраться в новом предмете, поэтому на ЕГЭ может не хватать теоретической базы. Конкретная цель в баллах замотивирует изучить всю теорию и подготовиться к формату экзамена.