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Как подготовиться к ЕГЭ по физике за 7 шагов
1. Поставьте цель в баллах
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Средний балл ЕГЭ по физике в 2020-м году — 54,5, и только 8,54% выпускников получили 80+ баллов для поступления на бюджет в престижные университеты. В школе основы физики закладываются в 7-м классе; школьникам часто сложно разобраться в новом предмете, поэтому на ЕГЭ может не хватать теоретической базы. Конкретная цель в баллах замотивирует изучить всю теорию и подготовиться к формату экзамена.
2. Определите уровень знаний
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ЕГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Победите стресс и лень
7. Изучите формальности ЕГЭ
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Средний балл ЕГЭ по физике в 2020-м году — 54,5, и только 8,54% выпускников получили 80+ баллов для поступления на бюджет в престижные университеты. В школе основы физики закладываются в 7-м классе; школьникам часто сложно разобраться в новом предмете, поэтому на ЕГЭ может не хватать теоретической базы. Конкретная цель в баллах замотивирует изучить всю теорию и подготовиться к формату экзамена.
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Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
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Что нужно знать о ЕГЭ по физике?
- ЕГЭ по физике состоит из 32 заданий на 53 первичных балла. 24 задания 1-й части с кратким ответом принесут до 34 баллов; задания 2-й части с развёрнутым ответом — 19 баллов
- ЕГЭ по физике длится 235 минут. ФИПИ закладывают примерное время на каждое задание: тестовые задания на 1 балл ученик должен решать за 2-3 минуты. Задания на 2 балла – за 5-7 минут. На задачи 2-й части с развёрнутым ответом — до 15 минут в зависимости от сложности
- Последние 3 года ЕГЭ по физике сохраняет статус самого сложного экзамена по результатам выпускников, средний балл в 2020-м году — 54,5. Большинство учеников теряют баллы на незнании теории, ошибках по невнимательности и несоответствии ответов критериям
Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ
- Механика — задания № 1—7
- Молекулярная физика — задания № 8—12
- Электродинамика и специальная теория относительности, включая оптику — задания № 13—18
- Квантовая и ядерная физика — задания № 19—21
- Методы научного познания — задания № 22—23
- Астрофизика — задание № 24
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по физике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
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