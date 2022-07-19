Курсы подготовки к ЕГЭ по физике для 10 класса

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Для кого
ученики 10-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ЕГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education !

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ЕГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ЕГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
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360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
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Вы:
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Как подготовиться к ЕГЭ по физике за 7 шагов

  • 1. Поставьте цель в баллах

    Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Средний балл ЕГЭ по физике в 2020-м году — 54,5, и только 8,54% выпускников получили 80+ баллов для поступления на бюджет в престижные университеты. В школе основы физики закладываются в 7-м классе; школьникам часто сложно разобраться в новом предмете, поэтому на ЕГЭ может не хватать теоретической базы. Конкретная цель в баллах замотивирует изучить всю теорию и подготовиться к формату экзамена.

    Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

  • 2. Определите уровень знаний

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ЕГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Победите стресс и лень

  • 7. Изучите формальности ЕГЭ

Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. Средний балл ЕГЭ по физике в 2020-м году — 54,5, и только 8,54% выпускников получили 80+ баллов для поступления на бюджет в престижные университеты. В школе основы физики закладываются в 7-м классе; школьникам часто сложно разобраться в новом предмете, поэтому на ЕГЭ может не хватать теоретической базы. Конкретная цель в баллах замотивирует изучить всю теорию и подготовиться к формату экзамена.

Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

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Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы

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  • Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
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Что нужно знать о ЕГЭ по физике?

  • ЕГЭ по физике состоит из 32 заданий на 53 первичных балла. 24 задания 1-й части с кратким ответом принесут до 34 баллов; задания 2-й части с развёрнутым ответом — 19 баллов
  • ЕГЭ по физике длится 235 минут. ФИПИ закладывают примерное время на каждое задание: тестовые задания на 1 балл ученик должен решать за 2-3 минуты. Задания на 2 балла – за 5-7 минут. На задачи 2-й части с развёрнутым ответом — до 15 минут в зависимости от сложности
  • Последние 3 года ЕГЭ по физике сохраняет статус самого сложного экзамена по результатам выпускников, средний балл в 2020-м году — 54,5. Большинство учеников теряют баллы на незнании теории, ошибках по невнимательности и несоответствии ответов критериям

Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ

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  • Механика — задания № 1—7
  • Молекулярная физика — задания № 8—12
  • Электродинамика и специальная теория относительности, включая оптику — задания № 13—18
  • Квантовая и ядерная физика — задания № 19—21
  • Методы научного познания — задания № 22—23
  • Астрофизика — задание № 24

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по физике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
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Вы:
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