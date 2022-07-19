Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Задание 20 Задание 18 Задание 22 Задание 21 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Задание 25 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 1 Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7
Право
Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Международное право Гражданство РФ Особенности административной юрисдикции Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Организационно-правовые формы Права и обязанности налогоплательщика Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Законотворческий процесс Конституция РФ
Экономика
Спрос и предложение Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Виды, причины и последствия инфляции Основные источники финансирования бизнеса Деньги Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Предпринимательство Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Роль государства в экономике Налоги Ценные бумаги Экономические системы
Политика
Гражданское общество и государство Политические партии и движения Политическая элита Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Типология политических режимов Политическая система Политический процесс Демократия, ее основные ценности и признаки Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Мораль Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Понятие общественного прогресса Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия Понятие истины, её критерии Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2
Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социальная роль Виды социальных норм Семья и брак Социальный контроль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации

Спрос и предложение

Рыночный механизм — механизм взаимодействия спроса и предложения, их изменения, формирования равновесной цены и установления рыночного равновесия.

Спрос — это желание и возможность потребителя приобрести товар или услугу по определенной цене и в определенное время.

*Величина спроса — экономический показатель, характеризующий, какое количество товара покупатели готовы (хотят и могут) приобрести по определенной цене в определенный момент времени.

Графики спроса:

https://s3.maximumtest.ru/ege/public/images/5e9eb29d882440ba87b920cdcf739a46-filename.jpg
ИЛИ
https://s3.maximumtest.ru/ege/public/images/d4e68dc1c9d27151cfb7d583b98f5fa9-filename.jpg

Факторы спроса — обстоятельства, влияющие на изменение спроса.

Факторы спроса делятся на две группы: ценовой фактор и неценовые факторы.

Ценовой фактор (Цена) — при увеличении цены на товар величина спроса падает, и наоборот, при снижении цены на товар, величина спроса растет. Приведенное пояснение также называется законом спроса.

Закон спроса: величина спроса уменьшается по мере роста цены и увеличивается по мере ее снижения.

К неценовым факторам изменения спроса относят:

  • Уровень доходов потребителей — чем выше доход, тем выше спрос.

  • Потребительские предпочтения (влияние моды, сезонность) — начало сезона всегда приводит к увеличению спроса.

  • Товары-заменители (субституты) — увеличение цены на товар-субститут (цикорий) увеличивает спрос (кофе) и наоборот.

  • Дополняющие товары (комплементы) — увеличение цены на товар-комплемент (сливки) уменьшает спрос (кофе) и наоборот.

  • Инфляционные ожидания (т. е. ожидание изменения цены) — ожидания увеличения цены увеличивают спрос и наоборот.

Предложение — это желание и возможность продавцов продать товар или услугу в определенное время и по определенной цене.

*Величина предложения — экономический показатель, характеризующий, какое количество товара производители готовы (хотят и могут) произвести и поставить на рынок для продажи по определенной цене в определённый момент времени.

Графики предложения

https://s3.maximumtest.ru/ege/public/images/faaa70399a07ea9a0e10f57e64d25248-filename.jpg
ИЛИ
https://s3.maximumtest.ru/ege/public/images/c6d2e6e42c77a1c843a4eff632bc66b7-filename.jpg

Факторы предложения — обстоятельства, влияющие на изменение предложения.

Факторы предложения делятся на две группы: ценовой фактор и неценовые факторы.

Ценовой фактор (Цена) — при увеличении цены на товар величина предложения растет, и наоборот, при снижении цены на товар, величина предложения падает.

Приведенное пояснение также называется законом предложения.

Закон предложения: по мере увеличения цены величина предложения возрастает, а по мере снижения цены ― уменьшается.

К неценовым факторам предложения относятся:

  • Изменение технологий — использование новых технологий увеличивают предложение.

  • Изменения ставки налога — увеличение налога уменьшает предложение (как и увеличение суммы любых издержекпроценты по кредиту, стоимость ресурсов и др.) и наоборот.

  • Доступность ресурсов — снижение доступности ресурсов уменьшает предложение.

  • Инфляционные ожидания — ожидания увеличения цены уменьшают предложение и наоборот.

  • Количество производителей — чем больше производителей, тем больше предложение.

  • Государственные дотации и субсидии — государственная поддержка увеличивает предложение.

  • Потребительские предпочтения (влияние моды, сезонность) — начало сезона всегда приводит к увеличению предложения.

Факторы, которые создают более выгодные и привлекательные условия для производства и продажи товаров, будут положительно сказываться на предложении, т.е. увеличивать его и наоборот.

В результате взаимодействия спроса и предложения формируется равновесная цена и рыночное равновесие.

Рыночное равновесие (точка равновесия) — ситуация на рынке, когда спрос равен предложению.

В такой ситуации наибольшее количество продавцов и покупателей готовы прийти к соглашению и осуществить сделку купли-продажи.

Равновесная цена — цена, устанавливающаяся в результате возникновения рыночного равновесия, при которой наибольшее количество продавцов и покупателей способы договорится и осуществить обмен. Равновесная цена в равной степени устраивает и продавцов и покупателей.

В случае если цена становится выше равновесной, на рынке возникает профицит (избыток) товара, т.к. производители готовы производить много, но потребители не готовы приобретать товар по завышенным ценам.

В случае если цена становится ниже равновесной, на рынке возникает дефицит товара, т.к. покупатели готовы покупать много, но продавцы не готовы продавать по таким низким ценам.

Цена > Равновесная цена = Профицит

Цена < Равновесная цена = Дефицит

В условиях рыночного равновесия осуществляется максимальное количество сделок и продается максимальное количество товара, а значит, удовлетворяются максимальный объем потребностей.

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