Спрос и предложение

Рыночный механизм — механизм взаимодействия спроса и предложения, их изменения, формирования равновесной цены и установления рыночного равновесия.

Спрос — это желание и возможность потребителя приобрести товар или услугу по определенной цене и в определенное время.

*Величина спроса — экономический показатель, характеризующий, какое количество товара покупатели готовы (хотят и могут) приобрести по определенной цене в определенный момент времени.

Графики спроса:

ИЛИ

Факторы спроса — обстоятельства, влияющие на изменение спроса.

Факторы спроса делятся на две группы: ценовой фактор и неценовые факторы.

Ценовой фактор (Цена) — при увеличении цены на товар величина спроса падает, и наоборот, при снижении цены на товар, величина спроса растет. Приведенное пояснение также называется законом спроса.

Закон спроса: величина спроса уменьшается по мере роста цены и увеличивается по мере ее снижения.

К неценовым факторам изменения спроса относят:

Уровень доходов потребителей — чем выше доход, тем выше спрос.

Потребительские предпочтения (влияние моды, сезонность) — начало сезона всегда приводит к увеличению спроса.

Товары-заменители (субституты) — увеличение цены на товар-субститут (цикорий) увеличивает спрос (кофе) и наоборот.

Дополняющие товары (комплементы) — увеличение цены на товар-комплемент (сливки) уменьшает спрос (кофе) и наоборот.

Инфляционные ожидания (т. е. ожидание изменения цены) — ожидания увеличения цены увеличивают спрос и наоборот.

Предложение — это желание и возможность продавцов продать товар или услугу в определенное время и по определенной цене.

*Величина предложения — экономический показатель, характеризующий, какое количество товара производители готовы (хотят и могут) произвести и поставить на рынок для продажи по определенной цене в определённый момент времени.

Графики предложения

ИЛИ

Факторы предложения — обстоятельства, влияющие на изменение предложения.

Факторы предложения делятся на две группы: ценовой фактор и неценовые факторы.

Ценовой фактор (Цена) — при увеличении цены на товар величина предложения растет, и наоборот, при снижении цены на товар, величина предложения падает.

Приведенное пояснение также называется законом предложения.

Закон предложения: по мере увеличения цены величина предложения возрастает, а по мере снижения цены ― уменьшается.

К неценовым факторам предложения относятся:

Изменение технологий — использование новых технологий увеличивают предложение.

Изменения ставки налога — увеличение налога уменьшает предложение (как и увеличение суммы любых издержек — проценты по кредиту, стоимость ресурсов и др.) и наоборот.

Доступность ресурсов — снижение доступности ресурсов уменьшает предложение.

Инфляционные ожидания — ожидания увеличения цены уменьшают предложение и наоборот.

Количество производителей — чем больше производителей, тем больше предложение.

Государственные дотации и субсидии — государственная поддержка увеличивает предложение.

Потребительские предпочтения (влияние моды, сезонность) — начало сезона всегда приводит к увеличению предложения.

Факторы, которые создают более выгодные и привлекательные условия для производства и продажи товаров, будут положительно сказываться на предложении, т.е. увеличивать его и наоборот.

В результате взаимодействия спроса и предложения формируется равновесная цена и рыночное равновесие.

Рыночное равновесие (точка равновесия) — ситуация на рынке, когда спрос равен предложению.

В такой ситуации наибольшее количество продавцов и покупателей готовы прийти к соглашению и осуществить сделку купли-продажи.

Равновесная цена — цена, устанавливающаяся в результате возникновения рыночного равновесия, при которой наибольшее количество продавцов и покупателей способы договорится и осуществить обмен. Равновесная цена в равной степени устраивает и продавцов и покупателей.

В случае если цена становится выше равновесной, на рынке возникает профицит (избыток) товара, т.к. производители готовы производить много, но потребители не готовы приобретать товар по завышенным ценам.

В случае если цена становится ниже равновесной, на рынке возникает дефицит товара, т.к. покупатели готовы покупать много, но продавцы не готовы продавать по таким низким ценам.

Цена > Равновесная цена = Профицит

Цена < Равновесная цена = Дефицит

В условиях рыночного равновесия осуществляется максимальное количество сделок и продается максимальное количество товара, а значит, удовлетворяются максимальный объем потребностей.