Спрос и предложение

*Величина спроса — экономический показатель, характеризующий, какое количество товара покупатели готовы (хотят и могут) приобрести по определенной цене в определенный момент времени.
Графики спроса:
|ИЛИ
Факторы спроса делятся на две группы: ценовой фактор и неценовые факторы.
Закон спроса: величина спроса уменьшается по мере роста цены и увеличивается по мере ее снижения.
К неценовым факторам изменения спроса относят:
Уровень доходов потребителей — чем выше доход, тем выше спрос.
Потребительские предпочтения (влияние моды, сезонность) — начало сезона всегда приводит к увеличению спроса.
Товары-заменители (субституты) — увеличение цены на товар-субститут (цикорий) увеличивает спрос (кофе) и наоборот.
Дополняющие товары (комплементы) — увеличение цены на товар-комплемент (сливки) уменьшает спрос (кофе) и наоборот.
Инфляционные ожидания (т. е. ожидание изменения цены) — ожидания увеличения цены увеличивают спрос и наоборот.
*Величина предложения — экономический показатель, характеризующий, какое количество товара производители готовы (хотят и могут) произвести и поставить на рынок для продажи по определенной цене в определённый момент времени.
Графики предложения
|ИЛИ
Факторы предложения делятся на две группы: ценовой фактор и неценовые факторы.
Приведенное пояснение также называется законом предложения.
К неценовым факторам предложения относятся:
Изменение технологий — использование новых технологий увеличивают предложение.
Изменения ставки налога — увеличение налога уменьшает предложение (как и увеличение суммы любых издержек — проценты по кредиту, стоимость ресурсов и др.) и наоборот.
Доступность ресурсов — снижение доступности ресурсов уменьшает предложение.
Инфляционные ожидания — ожидания увеличения цены уменьшают предложение и наоборот.
Количество производителей — чем больше производителей, тем больше предложение.
Государственные дотации и субсидии — государственная поддержка увеличивает предложение.
Потребительские предпочтения (влияние моды, сезонность) — начало сезона всегда приводит к увеличению предложения.
Факторы, которые создают более выгодные и привлекательные условия для производства и продажи товаров, будут положительно сказываться на предложении, т.е. увеличивать его и наоборот.
В результате взаимодействия спроса и предложения формируется равновесная цена и рыночное равновесие.
В такой ситуации наибольшее количество продавцов и покупателей готовы прийти к соглашению и осуществить сделку купли-продажи.
В случае если цена становится выше равновесной, на рынке возникает профицит (избыток) товара, т.к. производители готовы производить много, но потребители не готовы приобретать товар по завышенным ценам.
В случае если цена становится ниже равновесной, на рынке возникает дефицит товара, т.к. покупатели готовы покупать много, но продавцы не готовы продавать по таким низким ценам.
Цена > Равновесная цена = Профицит
Цена < Равновесная цена = Дефицит
В условиях рыночного равновесия осуществляется максимальное количество сделок и продается максимальное количество товара, а значит, удовлетворяются максимальный объем потребностей.