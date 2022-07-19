Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

Существует два подхода к пониманию культуры.
В связи с существованием двух типов деятельности — материальной и духовной — можно выделить две основные сферы существования и развития культуры.
Предметный мир, созданный человеком, — здания, дороги, коммуникации, приборы, предметы искусства и быта.
Технологии — средства и технические алгоритмы создания и использования объектов предметного мира.
Техническая культура — навыки, умения, способности человека.
Идеальные формы: научные знания, язык, устоявшиеся нормы морали и права.
Интегрирующие формы: соединяют разрозненные элементы общественного и личного сознания в цельное мировоззрение. ( Мифы, религия, философия и в некоторой степени — искусство).
В этом отношении можно говорить о культуре отдельного человека.
Деление культуры на материальную и духовную весьма условно, так как духовная культура может воплощаться и в материальных носителях (книгах, картинах, орудиях труда и т. д.).
Основные функции культуры:
Познавательная: формирование целостного представления о природе, человеке, обществе.
Оценочная (аксиологическая): формирование уникального набора ценностей, обогащение традиций.
Регулятивная (нормативная): формирование системы правил (нормы морали, права, религиозные нормы).
Информативная: осуществление передачи и обмена знаниями, ценностями и опытом предшествующих поколений.
Коммуникативная: сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей; развитие и совершенствование личности через общение.
Социализации: усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, приучение к социальным ролям, нормативному поведению, стремление к самосовершенствованию.
Элементы духовной сферы жизни общества:
мораль;
наука;
образование;
религия;
искусство.
Духовная жизнь общества охватывает различные формы и уровни общественного сознания:
нравственное (оценивается с точки зрения ценностей);
научное;
эстетическое (оценивается с точки зрения предпочтений и вкусов);
религиозное;
политическое;
правовое сознание.
В основе разделения типов культур лежат различные критерии, некоторые из них представлены в таблице:
Связь с религией: Культуры религиозные и светские.
Региональная принадлежность: Восточная и западная, средиземноморская, латиноамериканская.
Регионально-этническая особенность: Русская, германская и т. д.
Принадлежность к историческому типу общества: Культуры традиционного, индустриального и постиндустриального общества.
Хозяйственный уклад: Культура охотников и собирателей, земледельцев, скотоводов, индустриальная культура.
Сфера жизни общества или вид деятельности: Культура производства, экономическая, политическая, педагогическая, экологическая, художественная и пр. культуры.
Связь с территорией: Сельская и городская культуры.
Специализация: Обыденная и специализированная культуры.
Уровень мастерства и вид аудитории: Высокая, или элитарная, народная, массовая культуры.
Однако чаще всего, говоря о многообразии культур, подразумевают три формы культуры:
элитарную;
народную;
массовую;
Элитарная:
Создается привилегированной частью общества либо по ее заказу.
Создается профессиональными творцами.
Автор стремится к самовыражению.
Сложная для восприятия, необходима подготовка.
Народная:
Создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки
Коллективный автор.
Отражает историю народа.
Массовая:
Характеристика современного культурного производства и потребления .
Коммерческий характер.
Использование типизированных сюжетов, стереотипов, шаблонов.
Легкая для восприятия, понятная каждому человеку.
Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, художественные приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают быть новаторскими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время массовая культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, домам моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства.
Также существуют самостоятельные культурные сферы, которые выделяются в господствующей культуре:
субкультуру (от лат. Sub — под);
контркультуру (от лат. Contra — против).
половозрастные: женская, детская, молодежная и др.;
профессиональные: научное сообщество, современный бизнес и др.;
досуговые (по предпочитаемым занятиям в свободное время);
религиозные;
этнические;
криминальные.
битники, хиппи и панки;
левые радикалы;
андеграунд.
Молодежная субкультура сосредоточивается также в большей степени на дружбе в группе сверстников, а не на семье. Кроме того, рост жизненного уровня позволяет осуществлять масштабные эксперименты с образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования.
Молодежная субкультура зачастую воспринимается обществом как девиантная (отклоняющаяся).
Молодежная субкультура сосредоточивается на дружбе в группе сверстников, направлена на эксперименты с образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования.