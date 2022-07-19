Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

Существует два подхода к пониманию культуры.

Культура в широком смысле — это результат человеческой деятельности во всем его многообразии, противоположность природе. Все, что создано руками человека.

Культура в узком смысле — это дна из сфер социальной жизни людей, организованная вокруг творческих практик, вокруг создания символических благ (искусство, наука, образование, сфера досуга).

Материальная и духовная культура

В связи с существованием двух типов деятельности — материальной и духовной — можно выделить две основные сферы существования и развития культуры.

Материальная культура — искусственно созданные предметы, которые позволяют людям оптимальным способом приспособиться к природным и социальным условиям жизни.

Предметный мир, созданный человеком, — здания, дороги, коммуникации, приборы, предметы искусства и быта.

Технологии — средства и технические алгоритмы создания и использования объектов предметного мира.

Техническая культура — навыки, умения, способности человека.

Например: здание, снегоуборочная техника, бумажная книга, обувь, мебель, мосты, ТЭЦ, дороги и др.

Духовная культура — идеальная деятельность, связанная с интеллектом, эмоциями, чувствами, совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их производству. ( Наука, искусство, религия, мораль, образование и др.)

Идеальные формы: научные знания, язык, устоявшиеся нормы морали и права.

Интегрирующие формы: соединяют разрозненные элементы общественного и личного сознания в цельное мировоззрение. ( Мифы, религия, философия и в некоторой степени — искусство).

Субъективная духовность — преломление объективных форм в индивидуальном сознании каждого конкретного человека.

В этом отношении можно говорить о культуре отдельного человека.

Например: сборник стихов А. Ахматовой (как содержание), произведение Моцарта, речь Мартина Лютера Кинга, народные песни, обычаи племени, правовые нормы Шотландии и др.

Деление культуры на материальную и духовную весьма условно, так как духовная культура может воплощаться и в материальных носителях (книгах, картинах, орудиях труда и т. д.).

Основные функции культуры

Основные функции культуры:

Познавательная: формирование целостного представления о природе, человеке, обществе.

Оценочная (аксиологическая): формирование уникального набора ценностей, обогащение традиций.

Регулятивная (нормативная): формирование системы правил (нормы морали, права, религиозные нормы).

Информативная: осуществление передачи и обмена знаниями, ценностями и опытом предшествующих поколений.

Коммуникативная: сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей; развитие и совершенствование личности через общение.

Социализации: усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, приучение к социальным ролям, нормативному поведению, стремление к самосовершенствованию.

Элементы духовной сферы жизни общества:

мораль;

наука;

образование;

религия;

искусство.

Духовная жизнь общества охватывает различные формы и уровни общественного сознания:

нравственное (оценивается с точки зрения ценностей);

научное;

эстетическое (оценивается с точки зрения предпочтений и вкусов);

религиозное;

политическое;

правовое сознание.

Типы и формы культуры

В основе разделения типов культур лежат различные критерии, некоторые из них представлены в таблице:

Связь с религией: Культуры религиозные и светские.

Региональная принадлежность: Восточная и западная, средиземноморская, латиноамериканская.

Регионально-этническая особенность: Русская, германская и т. д.

Принадлежность к историческому типу общества: Культуры традиционного, индустриального и постиндустриального общества.

Хозяйственный уклад: Культура охотников и собирателей, земледельцев, скотоводов, индустриальная культура.

Сфера жизни общества или вид деятельности: Культура производства, экономическая, политическая, педагогическая, экологическая, художественная и пр. культуры.

Связь с территорией: Сельская и городская культуры.

Специализация: Обыденная и специализированная культуры.

Уровень мастерства и вид аудитории: Высокая, или элитарная, народная, массовая культуры.

Однако чаще всего, говоря о многообразии культур, подразумевают три формы культуры:

элитарную;

народную;

массовую;

Элитарная:

Создается привилегированной частью общества либо по ее заказу.

Создается профессиональными творцами.

Автор стремится к самовыражению.

Сложная для восприятия, необходима подготовка.

Например, балет Прокофьева «Ромео и Джульетта», опера Чайковского «Евгений Онегин».

Народная:

Создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки

Коллективный автор.

Отражает историю народа.

Например, мифы, легенды,народный эпос.

Массовая:

Характеристика современного культурного производства и потребления .

Коммерческий характер.

Использование типизированных сюжетов, стереотипов, шаблонов.

Легкая для восприятия, понятная каждому человеку.

Например, эстрадная музыка, сериалы.

Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, художественные приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают быть новаторскими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время массовая культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, домам моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства.

Также существуют самостоятельные культурные сферы, которые выделяются в господствующей культуре:

субкультуру (от лат. Sub — под);

контркультуру (от лат. Contra — против).

Субкультура — часть общей культуры, система ценностей, присущих определенной группе.

половозрастные: женская, детская, молодежная и др.;

профессиональные: научное сообщество, современный бизнес и др.;

досуговые (по предпочитаемым занятиям в свободное время);

религиозные;

этнические;

криминальные.

Контркультура — оппозиция и альтернатива по отношению к господствующей в обществе культуре.

битники, хиппи и панки;

левые радикалы;

андеграунд.

Молодежная субкультура сосредоточивается также в большей степени на дружбе в группе сверстников, а не на семье. Кроме того, рост жизненного уровня позволяет осуществлять масштабные эксперименты с образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования.

Молодежная субкультура зачастую воспринимается обществом как девиантная (отклоняющаяся).

Молодежная субкультура сосредоточивается на дружбе в группе сверстников, направлена на эксперименты с образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования.