Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
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Варианты ЕГЭ
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Формат ЕГЭ
Задание 25 Задание 1 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 21 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Задание 17 Задание 19 Задание 22 Задание 24 Задание 20 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Политика: Задания 10, 11 Задание 23

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

Существует два подхода к пониманию культуры.

Культура в широком смысле — это результат человеческой деятельности во всем его многообразии, противоположность природе. Все, что создано руками человека.

Культура в узком смысле — это дна из сфер социальной жизни людей, организованная вокруг творческих практик, вокруг создания символических благ (искусство, наука, образование, сфера досуга).

Материальная и духовная культура

В связи с существованием двух типов деятельности — материальной и духовной — можно выделить две основные сферы существования и развития культуры.

Материальная культура — искусственно созданные предметы, которые позволяют людям оптимальным способом приспособиться к природным и социальным условиям жизни.

  • Предметный мир, созданный человеком, — здания, дороги, коммуникации, приборы, предметы искусства и быта.

  • Технологии — средства и технические алгоритмы создания и использования объектов предметного мира.

  • Техническая культура — навыки, умения, способности человека.

Например: здание, снегоуборочная техника, бумажная книга, обувь, мебель, мосты, ТЭЦ, дороги и др.

Духовная культура — идеальная деятельность, связанная с интеллектом, эмоциями, чувствами, совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их производству. ( Наука, искусство, религия, мораль, образование и др.)

  • Идеальные формы: научные знания, язык, устоявшиеся нормы морали и права.

  • Интегрирующие формы: соединяют разрозненные элементы общественного и личного сознания в цельное мировоззрение. ( Мифы, религия, философия и в некоторой степени — искусство).

Субъективная духовность — преломление объективных форм в индивидуальном сознании каждого конкретного человека.

В этом отношении можно говорить о культуре отдельного человека.

Например: сборник стихов А. Ахматовой (как содержание), произведение Моцарта, речь Мартина Лютера Кинга, народные песни, обычаи племени, правовые нормы Шотландии и др.

Деление культуры на материальную и духовную весьма условно, так как духовная культура может воплощаться и в материальных носителях (книгах, картинах, орудиях труда и т. д.).

Основные функции культуры

Основные функции культуры:

Познавательная: формирование целостного представления о природе, человеке, обществе.

Оценочная (аксиологическая): формирование уникального набора ценностей, обогащение традиций.

Регулятивная (нормативная): формирование системы правил (нормы морали, права, религиозные нормы).

Информативная: осуществление передачи и обмена знаниями, ценностями и опытом предшествующих поколений.

Коммуникативная: сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей; развитие и совершенствование личности через общение.

Социализации: усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, приучение к социальным ролям, нормативному поведению, стремление к самосовершенствованию.

Элементы духовной сферы жизни общества:

  • мораль;

  • наука;

  • образование;

  • религия;

  • искусство.

Духовная жизнь общества охватывает различные формы и уровни общественного сознания:

  • нравственное (оценивается с точки зрения ценностей);

  • научное;

  • эстетическое (оценивается с точки зрения предпочтений и вкусов);

  • религиозное;

  • политическое;

  • правовое сознание.

Типы и формы культуры

В основе разделения типов культур лежат различные критерии, некоторые из них представлены в таблице:

Связь с религией: Культуры религиозные и светские.

Региональная принадлежность: Восточная и западная, средиземноморская, латиноамериканская.

Регионально-этническая особенность: Русская, германская и т. д.

Принадлежность к историческому типу общества: Культуры традиционного, индустриального и постиндустриального общества.

Хозяйственный уклад: Культура охотников и собирателей, земледельцев, скотоводов, индустриальная культура.

Сфера жизни общества или вид деятельности: Культура производства, экономическая, политическая, педагогическая, экологическая, художественная и пр. культуры.

Связь с территорией: Сельская и городская культуры.

Специализация: Обыденная и специализированная культуры.

Уровень мастерства и вид аудитории: Высокая, или элитарная, народная, массовая культуры.

Однако чаще всего, говоря о многообразии культур, подразумевают три формы культуры:

  • элитарную;

  • народную;

  • массовую;

Элитарная:

  • Создается привилегированной частью общества либо по ее заказу.

  • Создается профессиональными творцами.

  • Автор стремится к самовыражению.

  • Сложная для восприятия, необходима подготовка.

Например, балет Прокофьева «Ромео и Джульетта», опера Чайковского «Евгений Онегин».

Народная:

  • Создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки

  • Коллективный автор.

  • Отражает историю народа.

Например, мифы, легенды,народный эпос.

Массовая:

  • Характеристика современного культурного производства и потребления .

  • Коммерческий характер.

  • Использование типизированных сюжетов, стереотипов, шаблонов.

  • Легкая для восприятия, понятная каждому человеку.

Например, эстрадная музыка, сериалы.

Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, художественные приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают быть новаторскими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время массовая культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, домам моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства.

Также существуют самостоятельные культурные сферы, которые выделяются в господствующей культуре:

  • субкультуру (от лат. Sub под);

  • контркультуру (от лат. Contra против).

Субкультурачасть общей культуры, система ценностей, присущих определенной группе.

  • половозрастные: женская, детская, молодежная и др.;

  • профессиональные: научное сообщество, современный бизнес и др.;

  • досуговые (по предпочитаемым занятиям в свободное время);

  • религиозные;

  • этнические;

  • криминальные.

Контркультураоппозиция и альтернатива по отношению к господствующей в обществе культуре.

  • битники, хиппи и панки;

  • левые радикалы;

андеграунд.

Молодежная субкультура сосредоточивается также в большей степени на дружбе в группе сверстников, а не на семье. Кроме того, рост жизненного уровня позволяет осуществлять масштабные эксперименты с образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования.

Молодежная субкультура зачастую воспринимается обществом как девиантная (отклоняющаяся).

Молодежная субкультура сосредоточивается на дружбе в группе сверстников, направлена на эксперименты с образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования.