Социальный контроль

Общество располагает определёнными инструментами, с помощью которых обеспечивается воспроизводство существующих социальных отношений и взаимодействий. Одним из таких средств является социальный контроль.

Социальный контроль – комплексный механизм, состоящий из норм и ценностей, цель которого поддерживать баланс в обществе и способствовать укреплению порядка.

Социальный контроль не только поддерживает общество в устойчивом состоянии, но и подготавливает основу для необходимых общественных изменений, вследствие чего они постепенно внедряются в общество без резких перемен. В этом можно увидеть двоякость социального контроля: с одной стороны он необходим, чтобы держать «дисциплину» в обществе, а с другой быть достаточно гибким, чтобы изменятся в нужный момент, как только изменения будут необходимы без ущерба для порядка.

Социальный контроль — это: — это: с одной стороны , механизм социальной регуляции, совокупность средств и методов социального воздействия

с другой стороны, социальная практика их использования

Агентами социального контроля являются люди в обществе, так как они влияют на процесс усвоения индивидом правил социального поведения. Социальный контроль проявляется в подчинении индивида социальной группе, в которую он интегрирован, что выражается в осмысленном или спонтанном следовании социальным нормам, предписанным этой группой.

Социальный контроль составляют социальные нормы и социальные санкции.

Социальные нормы — это социально одобряемые или законодательно закрепленные правила, стандарты, образцы, регулирующие социальное поведение людей, и при нарушении которых могут следовать санкции различного характера.

Существуют различные классификации социальных норм.

Наиболее важным является разделение социальных норм в зависимости от особенностей их возникновения и реализации. По данному основанию выделяют пять разновидностей социальных норм:

нормы морали нормы обычаев (традиции, ритуалы и т. д.) корпоративные нормы религиозные нормы правовые нормы

Нормы морали — это правила поведения, которые являются производными от представлений людей о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о хорошем и плохом, реализация которых обеспечивается общественным мнением и внутренним убеждением людей.

Нормы обычаев — это правила поведения, вошедшие в привычку в результате их многократного повторения, реализация которых обеспечивается силой привычки. Обычаи морального содержания называют нравами.

Разновидностью обычаев считаются традиции, которые выражают стремление людей сохранить определенные идеи, ценности, полезные формы поведения. Другая разновидность обычаев — это ритуалы, регламентирующие поведение людей в бытовой, семейной и религиозной сферах.

Для легкого запоминания различия между обычаем, традицией и ритуалом:

Обычай – это массовая привычка. Если обычай передается из поколения в поколение, то она становится традицией. Если эти действия (традиция) наделяется особым сакральным смыслом, то оно становится обрядом, для исполнения которого необходим ритуал.

Пример: Платон привык каждую минуту стряхивать с рукава песчинки. Потом он трет рукав все время, есть там песчинки или нет. Это привычка (хотя врач Платона говорит, что это невроз). Все родственники и друзья Платона начинают тереть себе рукава. Это обычай. Все дети Платона, его племянники и дети родных и друзей трут себе рукава. Это традиция круга Платона. Внук Платона Аркадий говорит, что тереть рукав нужно для того, чтобы очиститься от греха. Это обряд. Внук Аркадия утверждает, что очищаться от греха нужно только трением рукава справа налево — это ритуал.

Корпоративные нормы — это правила поведения, установленные общественными организациями, реализация которых обеспечивается внутренним убеждением членов этих организаций, а также самими общественными объединениями.

Религиозные нормы — это правила поведения, содержащиеся в различных священных книгах либо установленные церковью, реализация которых обеспечивается внутренними убеждениями людей и деятельностью церкви.

Правовые нормы — это правила поведения, уставленные или санкционированные государством, а иногда непосредственно народом, реализация которых обеспечивается авторитетом и принудительной силой государства.

Социальные санкции

Социальные санкции — это средства социального контроля, выражающиеся в форме поощрения или наказания, стимулирующие людей соблюдать социальные нормы. Социальные санкции можно назвать охранником социальных норм.

Санкция представляет собой стимул для соблюдения норм, выраженный в форме:

поощрения ( позитивная санкция );

наказания (негативная санкция).

Виды санкций:

формальные , налагаемые государством или специально уполномоченными организациями и лицами;

неформальные, выраженные не официальными лицами.

формальных позитивных санкций: Примерысанкций: медали и ордена

степени и дипломы

стипендии и премии

титулы

грамоты

формальных негативных санкций: Примерысанкций: штрафы

арест

разжалование

конфискация имущества

тюремное заключение

казнь

неформальных позитивных санкций: Примерысанкций: похвала

одобрение

комплименты

слава

хорошие отзывы

аплодисменты

улыбка

неформальных негативных санкций: Примерысанкций: оскорбительный тон

насмешка

ругательства

устный выговор

демонстративное игнорирование

бойкот

Хотя официальные санкции кажутся более эффективными, но на самом деле для человека более важными бывают неформальные санкции. Потребность в дружбе, любви, признании или боязнь насмешек и стыда часто оказываются действеннее, чем ордена или штрафы.

Социальные нормы и социальные санкции представляют собой неразрывное целое, и если у какой-то социальной нормы отсутствует сопровождающая ее социальная санкция, то она теряет свою социально-регулирующую функцию.

Например, еще в XIX в. в странах Западной Европы социальной нормой считалось рождение детей только в законном браке. Поэтому незаконнорожденные исключались из наследования имущества родителей, ими пренебрегали в повседневном общении, они не могли заключать достойные браки. Однако общество по мере своей модернизации и смягчения общественного мнения относительно незаконнорожденных стало постепенно исключать неформальные и формальные санкции за нарушение данной нормы. В результате данная социальная норма вообще перестала существовать.

Типы социального контроля:

внешний

внутренний (самоконтроль)

В социологии различают два основных процесса социального контроля:

применение позитивных или негативных санкций за социальное поведение индивида

интериоризация (от фр. interiorisation — переход извне внутрь) индивидом социальных норм поведения, то есть внутренняя работа, самостоятельное усвоение индивидом норм

В связи с этим выделяют внешний социальный контроль и внутренний социальный контроль, или самоконтроль.

Внешний социальный контроль — это совокупность форм, способов и действий, гарантирующих соблюдение социальных норм поведения, который обеспечивается обществом.

Внешний контроль бывает формальным и неформальным.

Формальный социальный контроль основан на официальном одобрении или осуждении, осуществляется органами государственной власти, политическими и социальными организациями, системой образования, средствами массовой информации и действует на территории всей страны, основываясь на писаных нормах — законах, указах, постановлениях, приказах и инструкциях.

Говоря о формальном социальном контроле, имеют в виду прежде всего действия, направленные на то, чтобы заставить людей уважать законы и порядок с помощью представителей органов власти. Такой контроль особенно эффективен в больших социальных группах.

Неформальный социальный контроль, основанный на одобрении или осуждении родственников, друзей, коллег, знакомых, общественного мнения, выражается через традиции, обычаи либо средства массовой информации. Агентами неформального социального контроля выступают такие социальные институты, как семья, школа, религия. Этот вид контроля особенно эффективен в малых социальных группах.

Внутренний социальный контроль (самоконтроль) — это самостоятельное регулирование индивидом своего социального поведения в обществе.

В процессе самоконтроля личность самостоятельно регулирует свое социальное поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами. Данный вид контроля проявляется, с одной стороны, в чувстве вины, эмоциональных переживаниях, «угрызениях совести» за социальные действия, с другой — в форме рефлексии индивида по поводу своего социального поведения.

Самоконтроль индивида за собственным социальным поведением формируется в процессе его социализации и становления социально-психических механизмов его внутренней саморегуляции.

Основные элементы самоконтроля:

сознание

совесть

воля

Сознание человека ― индивидуальная форма психического представления действительности в виде обобщенной и субъективной модели окружающего мира в форме словесных понятий и чувственных образов.

Сознание позволяет индивиду рационализировать свое социальное поведение.

Совесть — это способность личности самостоятельно формулировать собственные нравственные обязанности и требовать от себя их выполнения, а также производить самооценку совершаемых действий и поступков.

Совесть не позволяет индивиду нарушать сложившиеся у него установки, принципы, убеждения, в соответствии с которыми он выстраивает свое социальное поведение.

Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.

Воля помогает индивиду преодолевать свои внутренние подсознательные желания и потребности, поступать и вести себя в обществе в соответствии со своими убеждениями.

В процессе социального поведения индивиду приходится постоянно бороться со своим подсознанием, придающим его поведению стихийный характер, поэтому самоконтроль является важнейшим условием социального поведения людей. Обычно самоконтроль индивидов за своим социальным поведением усиливается с возрастом. Но это также зависит от социальных обстоятельств и характера внешнего социального контроля: чем жестче внешний контроль, тем слабее самоконтроль. Более того, социальный опыт показывает, что чем слабее самоконтроль у индивида, тем жестче должен быть по отношению к нему внешний контроль. Однако это чревато большими социальными издержками, поскольку жесткий внешний контроль сопровождается социальной деградацией личности.