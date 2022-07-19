Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов

Международное гуманитарное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной принцип: государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами.
Функции международного гуманитарного права:
Защитная (защита различных категорий граждан в военное время)
Превентивная (ограничения в сфере применения средств, методов ведения войны)
Правовая (разработка правовых норм, положений, которые действуют в военное время)
Организационно-управленческая (выражение и согласованность интересов государств, достижение общих целей)
За нарушение норм международного гуманитарного права предусмотрены:
Ответственность государств (применение санкций, ограничений на международной политической и экономической арене)
Индивидуальная уголовная ответственность (суд над нацистскими преступниками в Нюрнберге)
Раненые
Больные
Военнопленные
Потерпевшие кораблекрушение
Гражданское население