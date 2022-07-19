Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Разделение властей Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество Политический режим. Демократия Местное самоуправление Формы государства Выборы, референдум
Социальная сфера
Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы
Экономика
Факторы производства и факторные доходы Заработная плата и стимулирование труда Экономические цели и функции государства Обмен, торговля Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества Разделение труда и специализация Товары и услуги Банковские услуги Экономические функции домохозяйства Инфляция Экономические системы и собственность Деньги Рынок и рыночный механизм Государственный бюджет Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Административные правоотношения, правонарушения и наказания Органы государственной власти Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов

Международное гуманитарное право – отрасль международного права, представляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих отношения государств в период вооруженных конфликтов.

Международное гуманитарное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной принцип: государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами.

Функции международного гуманитарного права:

  1. Защитная (защита различных категорий граждан в военное время)

  2. Превентивная (ограничения в сфере применения средств, методов ведения войны)

  3. Правовая (разработка правовых норм, положений, которые действуют в военное время)

  4. Организационно-управленческая (выражение и согласованность интересов государств, достижение общих целей)

За нарушение норм международного гуманитарного права предусмотрены:

  1. Ответственность государств (применение санкций, ограничений на международной политической и экономической арене)

  2. Индивидуальная уголовная ответственность (суд над нацистскими преступниками в Нюрнберге)

Жертвы вооруженных конфликтов – конкретные категории людей, на которых распространяется правовая защита в условия вооруженного конфликта:

  1. Раненые

  2. Больные

  3. Военнопленные

  4. Потерпевшие кораблекрушение

  5. Гражданское население