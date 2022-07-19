Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов

Международное гуманитарное право – отрасль международного права, представляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих отношения государств в период вооруженных конфликтов.

Международное гуманитарное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной принцип: государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами.

Функции международного гуманитарного права:

Защитная (защита различных категорий граждан в военное время) Превентивная (ограничения в сфере применения средств, методов ведения войны) Правовая (разработка правовых норм, положений, которые действуют в военное время) Организационно-управленческая (выражение и согласованность интересов государств, достижение общих целей)

За нарушение норм международного гуманитарного права предусмотрены:

Ответственность государств (применение санкций, ограничений на международной политической и экономической арене) Индивидуальная уголовная ответственность (суд над нацистскими преступниками в Нюрнберге)

Жертвы вооруженных конфликтов – конкретные категории людей, на которых распространяется правовая защита в условия вооруженного конфликта: