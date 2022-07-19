Для чего нужна дисциплина

Дисциплина – определенный порядок поведения людей, который отвечает нормам права и морали в целях улучшения качества жизни граждан.

Думаю, что каждый сталкивался с внутренним чувством того, что не стоит делать. В школах учителя постоянно повторяют, что не стоит бегать по коридорам, и нужно следовать дисциплине, иначе можно упасть и получить травму. Дисциплина существует во всех сферах жизни, главной её целью является – недопущение неприятных последствий.

Мы можем наблюдать такие явления, как социальная дисциплина, которая регулирует поведение людей в обществе, она в большей степени регулируется нормами морали. Следуя социальной дисциплине, граждане должны уважать других граждан и не нарушать их прав, чтобы всем было комфортно существовать в обществе.

Также существует трудовая дисциплина, которая регулирует отношения между людьми в рамках выполнения трудовой функции и строго регулируется нормами права, в том числе специальными распоряжениями руководства конкретной организации, где трудятся работники. Следуя трудовой дисциплине, работник должен приходить на работу вовремя, выполнять возложенные на него функции и выполнять распоряжения работодателя.

Самой строгой является воинская дисциплина, так как она призвана обеспечить порядок в армии для её наибольшей эффективности. Воинская дисциплина регулируется нормами права, в том числе воинскими уставами, а также нормами морали, т.к. такие понятия как «честь», «долг», «патриотизм» неразрывны с военной службой.

Существуют и другие виды дисциплины, которые охватывают разные сферы общества.

Внешняя и внутренняя дисциплина

Существует внешняя и внутренняя (личная) дисциплина.

Внешняя дисциплина исходит из окружающих нас факторов. Ими могут быть уставы школ, организаций, законодательство России, которое вынуждает нас поступать соответствующим образом. Как правило, такая дисциплина предусматривает санкции, от выговоров до уголовной ответственности. Многие граждане неохотно ходят на работу, но риск увольнения за нарушение трудовой дисциплины вынуждает их выполнять соответствующие обязательства. Кому-то это нравится, кому-то нет, но именно таким образом достигается порядок в обществе, который способствует развитию такого общества и укреплению.

Внутренняя дисциплина исходит от самого человека. Она неразрывна с нормами морали и самоконтролем. Санкции в таком случае тоже бывают, они выражаются в угрызениях нашей совести и чувстве вины. Она достигается путем воспитания и саморазвития человека. Такого человека уважают в обществе, и, как правило относятся к нему соответствующим образом. Поэтому крайне важно заниматься постоянным самовоспитанием, чтобы быть достойным членом общества!

Но всё же для чего нужна дисциплина? Для того чтобы был порядок. Дисциплина всё ставит на свои места и регламентирует порядок действий, а если все её придерживаются, то сбоев нет.

Например, работник кондитерского цеха, который открывает смену, опоздал на работу на 3 часа. Из-за такого нарушения дисциплины смена начала работу позже, чем это было установлено графиком. Партия готовых кондитерских изделий в этот день изготавливалась дольше, поэтому служба доставки была вынуждена ждать, пока производственный процесс будет завершен и товар смогут упаковать и погрузить на доставку. Магазины не смогли получить свежие товары в тот час, на который они заранее рассчитывали, и некоторые их покупатели были недовольны, а некоторые отказались от заказов. Опоздание работника сказалось на всем цикле производства: простой службы доставки ввиду долго ожидания пришлось покрыть дополнительными выплатами, руководство магазинов было недовольно, а некоторые отказались работать с этим производством, так как ввиду такой задержки потеряли клиентов. Данный пример ярко иллюстрирует важность поддержания дисциплины.