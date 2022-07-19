Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Человек и общество
Взаимодействие общества и природы Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста
Политика
Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Местное самоуправление Правовое государство Формы государства Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей
Социальная сфера
Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение
Экономика
Экономические цели и функции государства Экономика, ее роль в жизни общества Обмен, торговля Инфляция Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация Рынок и рыночный механизм Экономические системы и собственность Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Деньги Товары и услуги Факторы производства и факторные доходы
Право
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Органы государственной власти Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Понятие правоотношений Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних

Обмен, торговля

Обмен – процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают деньги или другой продукт.

Обмен бывает двух видов: торговля и бартер.

Бартер (натуральный обмен) – обмен одного товара на другой товар без посредства денег.

Торговля (товарно-денежный обмен) – обмен одного товара на другой товар посредством денег.

Преимущества торговли:

  1. Позволяет более точно измерить стоимость товара;

  2. Позволяет сократить время обмена;

  3. Позволяет сократить издержки при обмене.

Виды торговли:

  1. Оптовая торговля – это любая деятельность по продаже товаров и услуг тем, кто приобретает их в целях или дальнейшего использования (переработка, пошив), или перепродажи (например, индивидуальный предприниматель закупает молоко на базе для своего магазина).

  2. Розничная торговля – это особая деятельность людей, связанная с осуществлением акта купли-продажи товаров конечным потребителям (например, родители на первое сентября купили ученику портфель).

Пример. Ирина – фотограф предложила дизайнеру Марии пофотографировать ее новые платья, в качестве платы за услугу Ирина попросила Марию сшить ей новое платье. Такой обмен называется бартером.