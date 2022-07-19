Обмен, торговля

– процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают деньги или другой продукт.

Обмен бывает двух видов: торговля и бартер.

Бартер (натуральный обмен) – обмен одного товара на другой товар без посредства денег.

Торговля (товарно-денежный обмен) – обмен одного товара на другой товар посредством денег.