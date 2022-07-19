Обмен, торговля

Обмен бывает двух видов: торговля и бартер.
Бартер (натуральный обмен) – обмен одного товара на другой товар без посредства денег.
Торговля (товарно-денежный обмен) – обмен одного товара на другой товар посредством денег.
Преимущества торговли:
Позволяет более точно измерить стоимость товара;
Позволяет сократить время обмена;
Позволяет сократить издержки при обмене.
Виды торговли:
Оптовая торговля – это любая деятельность по продаже товаров и услуг тем, кто приобретает их в целях или дальнейшего использования (переработка, пошив), или перепродажи (например, индивидуальный предприниматель закупает молоко на базе для своего магазина).
Розничная торговля – это особая деятельность людей, связанная с осуществлением акта купли-продажи товаров конечным потребителям (например, родители на первое сентября купили ученику портфель).