Семья как малая группа. Отношения между поколениями

Особенности семьи:
Общность повседневного быта;
Ведение совместного хозяйства;
Прямые контакты между ее членами и др.
Репродуктивная функция: связана с биологическим воспроизводством членов общества
Функция социализации: связана с формированием индивида как личности
Воспитательная функция: проявляется в передаче знаний, опыта, эстетических, моральных и других ценностей, в освоении социальных ролей
Хозяйственно-бытовая функция: связана с ведением домашнего хозяйства и семейного бюджета, с поддержкой престарелых и инвалидов
Экономическая: материальная поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи
Рекреационная (досуговая) функция: включает в себя духовно-эстетические моменты, в том числе организацию проведения досуга
Защитная функция: проявляется в физической, психологической и экономической защите членов семьи
Социально-статусная: предоставление (передача) определенного социального статуса членам семьи
Эмоциональная: удовлетворение потребностей каждого члена семьи в любви, тепле и взаимопонимании, психологической защите
1. Форма брачных отношений
Моногамная (один мужчина и одна женщина)
Полигамная (один мужчина и несколько жен / одна женщина и несколько мужей)
2. Численный состав семьи
Нуклеарная (супружеская пара с детьми)
Неполная (семья, в которой отсутствует один из родителей)
Расширенная (супружеская пара с детьми и родственниками)
3. Распределение домашних обязательств
Традиционная (муж работает, жена занимается домашним хозяйством)
Партнерская (домашние обязанности распределены между всеми членами семьи)
4. Распределение семейной власти
Патриархальная (глава семьи - мужчина)
Матриархальная (глава семьи – женщина)
Эгалитарная (равенство мужчины и женщины)
5. Характер воспитания
Авторитарная (основывается на авторитете родителей)
Либеральная (основывается на самоопределение личности, ребенок полностью свободен в своих решениях)
Демократическая (позиция каждого члена семьи имеет вес, но наиболее важные решения ребенок принимает при обсуждении с родителями)
Сокращение ведущих позиций в социализации индивидов, в организации их досуга.
Изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом её авторитета в обществе.
Сокращение числа патриархальных (традиционных) семей.
Развитие семьи партнёрского (коллективистского) типа.
Разрушение расширенной (многопоколенной, родственной) семьи.
Преобладание нуклеарной семьи.
Рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и числа брошенных детей.