Право, его роль в жизни общества и государства

Признаки права:
носит системный характер, формально выражено в нормативных правовых актах;
основано на принципах справедливости и ценностях, уважаемых в обществе;
носит общеобязательный характер, нарушение влечет юридическую ответственность.
Главная цель права – упорядочение, организация общественных отношений.
Функции права делятся на общесоциальные и специально-юридические.
Общесоциальные функции:
Экономическая – регулирование отношений в сфере производства и охрана всех форм собственности.
Политическая – правовое регулирование отношений между гражданами и государством.
Воспитательная – построение поведения граждан в соответствии с правовыми нормами.
Культурно-историческая – развитие духовно-правовых ценностей.
Специально-юридические функции:
Регулятивная – регулирование общественных отношений.
Охранительная – охрана прав и свобод человека и гражданина.
Карательная – назначение наказания лицу, совершившему противоправное деяние.
Компенсационная – компенсация причиненного вреда или нанесенного ущерба пострадавшему.
Отрасль права является составным элементом системы права.
Основные отрасли права
основные характеристики государства
права/обязанности граждан
полномочия органов государственной власти
разграничение вопросов между центром и субъектами и т. д.
заключение договора купли - продажи
наследование имущества
заключение договора оказание услуг и т. д.
нарушение правил дородного движения
нарушение общественного порядка
Например, распитие спиртных напитков в общественных местах, шум в ночное время безбилетный проезд в общественном порядке и т. д.
совершение убийства
совершение кражи/грабежа
угон автомобиля и т. д.
порядок заключения/расторжения брака
усыновление детей
заключение брачного договора и т. д.
порядок заключения/расторжения трудового договора
особенности труда несовершеннолетних и т. д.
отношения между защитником и обвиняемым
регулирует деятельность суда, прокуратуры, следствия
В теории права существует деление системы права на следующие группы:
Частное право – субъектами правоотношений являются только физические, юридические лица, публично-правовые образования.
ФЛ + ЮЛ
ЮЛ + ЮЛ
ФЛ + ЮЛ
Публичное право – субъектами являются физические/юридические лица + государство.
ФЛ + Государство
ЮЛ + Государство
Государство + Государство