Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Право
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Административные правоотношения, правонарушения и наказания Органы государственной власти Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста
Политика
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Формы государства Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политический режим. Демократия Местное самоуправление Правовое государство Выборы, референдум
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Обмен, торговля Факторы производства и факторные доходы Экономические функции домохозяйства Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Заработная плата и стимулирование труда Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Банковские услуги Деньги Товары и услуги

Право, его роль в жизни общества и государства

Право – совокупность общеобязательных правил (норм), которые поддерживаются и охраняются силой государства.

Признаки права:

  1. носит системный характер, формально выражено в нормативных правовых актах;

  2. основано на принципах справедливости и ценностях, уважаемых в обществе;

  3. носит общеобязательный характер, нарушение влечет юридическую ответственность.

Главная цель права – упорядочение, организация общественных отношений.

Функции права делятся на общесоциальные и специально-юридические.

Общесоциальные функции:

  1. Экономическая – регулирование отношений в сфере производства и охрана всех форм собственности.

  2. Политическая – правовое регулирование отношений между гражданами и государством.

  3. Воспитательная – построение поведения граждан в соответствии с правовыми нормами.

  4. Культурно-историческая – развитие духовно-правовых ценностей.

Специально-юридические функции:

  1. Регулятивная – регулирование общественных отношений.

  2. Охранительная – охрана прав и свобод человека и гражданина.

  3. Карательная – назначение наказания лицу, совершившему противоправное деяние.

  4. Компенсационная – компенсация причиненного вреда или нанесенного ущерба пострадавшему.

Отрасль права – это большая группа (совокупность) правовых норм, которые регулируют целую сферу однородных, близких по своему характеру общественных отношений.

Отрасль права является составным элементом системы права.

Основные отрасли права

Конституционное - отрасль права, которая регулирует сферу общественных отношений, связанных с устройством государства и правовым положением человека.

  • основные характеристики государства

  • права/обязанности граждан

  • полномочия органов государственной власти

  • разграничение вопросов между центром и субъектами и т. д.

Гражданское право - отрасль права, которая регулирует имущественные и личные неимущественные отношения.

  • заключение договора купли - продажи

  • наследование имущества

  • заключение договора оказание услуг и т. д.

Административное право - отрасль права, которая регулирует общественные отношения в сфере государственного управления.

  • нарушение правил дородного движения

  • нарушение общественного порядка

Например, распитие спиртных напитков в общественных местах, шум в ночное время безбилетный проезд в общественном порядке и т. д.

Уголовное право – отрасль права, которая регулирует сферу отношений, связанных с совершением преступлений и назначением мер уголовной.

  • совершение убийства

  • совершение кражи/грабежа

  • угон автомобиля и т. д.

Семейное право – отрасль права, которая регулирует семейно-брачные отношения.

  • порядок заключения/расторжения брака

  • усыновление детей

  • заключение брачного договора и т. д.

Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые правоотношения.

  • порядок заключения/расторжения трудового договора

  • особенности труда несовершеннолетних и т. д.

Уголовно-процессуальное право - регулирует основания и порядок производства по уголовным делам.

  • отношения между защитником и обвиняемым

  • регулирует деятельность суда, прокуратуры, следствия

В теории права существует деление системы права на следующие группы:

Частное право – субъектами правоотношений являются только физические, юридические лица, публично-правовые образования.

ФЛ + ЮЛ

ЮЛ + ЮЛ

ФЛ + ЮЛ

К данной группе относится, например, гражданское, трудовое, семейное право и др.

Публичное право – субъектами являются физические/юридические лица + государство.

ФЛ + Государство

ЮЛ + Государство

Государство + Государство

К данной группе относится, например, конституционное, административное, уголовное и др.