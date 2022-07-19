Право, его роль в жизни общества и государства

Право – совокупность общеобязательных правил (норм), которые поддерживаются и охраняются силой государства.

Признаки права:

носит системный характер, формально выражено в нормативных правовых актах; основано на принципах справедливости и ценностях, уважаемых в обществе; носит общеобязательный характер, нарушение влечет юридическую ответственность.

Главная цель права – упорядочение, организация общественных отношений.

Функции права делятся на общесоциальные и специально-юридические.

Общесоциальные функции:

Экономическая – регулирование отношений в сфере производства и охрана всех форм собственности. Политическая – правовое регулирование отношений между гражданами и государством. Воспитательная – построение поведения граждан в соответствии с правовыми нормами. Культурно-историческая – развитие духовно-правовых ценностей.

Специально-юридические функции:

Регулятивная – регулирование общественных отношений. Охранительная – охрана прав и свобод человека и гражданина. Карательная – назначение наказания лицу, совершившему противоправное деяние. Компенсационная – компенсация причиненного вреда или нанесенного ущерба пострадавшему.

Отрасль права – это большая группа (совокупность) правовых норм, которые регулируют целую сферу однородных, близких по своему характеру общественных отношений.

Отрасль права является составным элементом системы права.

Основные отрасли права

Конституционное - отрасль права, которая регулирует сферу общественных отношений, связанных с устройством государства и правовым положением человека.

основные характеристики государства

права/обязанности граждан

полномочия органов государственной власти

разграничение вопросов между центром и субъектами и т. д.

Гражданское право - отрасль права, которая регулирует имущественные и личные неимущественные отношения.

заключение договора купли - продажи

наследование имущества

заключение договора оказание услуг и т. д.

Административное право - отрасль права, которая регулирует общественные отношения в сфере государственного управления.

нарушение правил дородного движения

нарушение общественного порядка

Например, распитие спиртных напитков в общественных местах, шум в ночное время безбилетный проезд в общественном порядке и т. д.

Уголовное право – отрасль права, которая регулирует сферу отношений, связанных с совершением преступлений и назначением мер уголовной.

совершение убийства

совершение кражи/грабежа

угон автомобиля и т. д.

Семейное право – отрасль права, которая регулирует семейно-брачные отношения.

порядок заключения/расторжения брака

усыновление детей

заключение брачного договора и т. д.

Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые правоотношения.

порядок заключения/расторжения трудового договора

особенности труда несовершеннолетних и т. д.

Уголовно-процессуальное право - регулирует основания и порядок производства по уголовным делам.

отношения между защитником и обвиняемым

регулирует деятельность суда, прокуратуры, следствия

В теории права существует деление системы права на следующие группы:

Частное право – субъектами правоотношений являются только физические, юридические лица, публично-правовые образования.

ФЛ + ЮЛ

ЮЛ + ЮЛ

ФЛ + ЮЛ

К данной группе относится, например, гражданское, трудовое, семейное право и др.

Публичное право – субъектами являются физические/юридические лица + государство.

ФЛ + Государство

ЮЛ + Государство

Государство + Государство

К данной группе относится, например, конституционное, административное, уголовное и др.