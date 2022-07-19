Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ

Национальная политика — это целенаправленная деятельность по регулированию этнополитических процессов, содержащая в своей основе цель, принципы, главные направления, систему мер по их реализации.

Национальная политика относится к теоретическим и актуальным практическим проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жизни общества. Она имеет и относительную самостоятельность как система мер, осуществляемых государством, направленных на учет и реализацию национальных интересов. Национальная политика включает стратегические задачи жизнедеятельности государства и обеспечивает реализацию интересов всей нации.

Этническая политика (или политика в отношении этнических меньшинств) — это внутренняя политика государства в отношении этнических общностей и межэтнических отношений.

Главная задача государственной национальной политики ― согласование интересов всех проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на принципах добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Учет этнонациональных особенностей в жизни общества должен осуществляться в границах соблюдения прав человека.

В разное время и в различных странах национальная политика может менять характер от национального террора (погромы, этнические чистки и т.п.), искусственной ассимиляции (политика и практика насильственного обращения лиц одной социально-культурной, этнонациональной, конфессиональной и иной принадлежности в другую принадлежность) до предоставления полной культурной и частично политической автономии различным народам в рамках единого государства.

Национальная политика в Российской Федерации ― это система мер, направленных на обновление и дальнейшее эволюционное развитие национальной жизни всех народов России в рамках федеративного государства, а также на создание равноправных отношений между народами страны, формирование демократических механизмов разрешения национальных и межнациональных проблем.

Документами, определяющими национальную политику в нашей стране, являются Конституция РФ, Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

После распада СССР начался новый этап в развитии нашего государства на основе традиций российской государственности, принципов федерализма и гражданского общества. Для нашей многонациональной страны значима продуманная демократическая национальная политика, которая включает различные направления.

Цели и принципы национальной политики РФ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики» приоритетами государственной национальной политики Российской Федерации являются:

укрепление гражданского единства, гражданского самосознания;

сохранение самобытности многонационального народа Российской;

сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации;

сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации;

гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;

создание дополнительных условий для улучшения социального благополучия граждан, прежде всего в регионах с высокой миграционной активностью, со сложным этническим и религиозным составом населения, а также на приграничных территориях Российской Федерации;

соблюдение прав коренных малочисленных народов Российской Федерации;

поддержка соотечественников, проживающих за рубежом.

Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов;

укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;

гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграция в российское общество;

Развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное сочетание самостоятельности субъектов Российской Федерации и целостности Российского государства.

Основные принципы национальной политики в России:

Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным объединениям. (Ст. 6 Конституции РФ)

Запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. (Ст. 19 Конституции РФ)

Сохранение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации.

Равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. (Ст. 5 Конституции РФ)

Гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. (Ст. 69 Конституции РФ)

Право каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность без всякого принуждения. (Ст. 26 Конституции РФ)

Содействие развитию национальных культур и языков народов России. (Ст. 68 Конституции РФ)

Своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов.

Запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды. (Ст. 29 Конституции РФ)

Защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее пределами, поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с Родиной в соответствии с нормами международного права. (Ст. 61 Конституции РФ)

Национальная политика в Российской Федерации призвана создать наиболее благоприятные условия для свободного развития всех народов и каждого человека в отдельности.

Некоторые проблемы национальной политики в РФ и их решение

Отсутствие четкой национальной политики : в РФ нет четкой национальной политики, что сказывается на сплочении общества. К примеру, в СССР провозглашалась политика Интернационализма, что означало единение с другими народами и нациями, уважение прав на идентичность народов, налаживание дружеских связей и толерантность.

Отсутствие долгосрочной стратегии национальной политики: проблема вытекает из предыдущей, так как отсутствие выверенной национальной идеи (не на словах, а фактически) лишает общества целостного понимания вектора дальнейшего развития. Основанная на идеологии, общенациональной доктрине, на ясных целях и принципах политика будет способствовать гармоничному развитию государства.

Противоречивость целей миграционной политики: государство проводит хаотичную политику в отношении миграции, не объясняя мотивацию своих действий обществу, вследствие чего выстраивается заведомо ложное отношение к миграции у общества.

Решение национальных проблем должно происходить с учетом гуманистических принципов: