Права и обязанности граждан

Права и свободы человека и гражданина

У всех у нас есть потребности. Если выстраивать их в иерархию, то мы получим следующую картину: есть базовые потребности, без которых невозможна жизнь в природе - это потребности в еде и воде, в безопасности. Далее идут социальные (потребности в общении, любви, коллективном объединении), далее – потребности в уважении и признании. И на самом верху будут потребности в самореализации (реализация себя в профессии, творчестве). Данные потребности требуют своего исполнения, мы нуждаемся в этих вещах, особенно в базовых.

Но как мы их реализуем? Очень просто! Потребляем пищу, обустраиваем сой дом, идем общаться с друзьями. А может нам кто-то это запретить? Конечно, нет! С этого и начинаются наши права и свободы: с права на жизнь, свободу и с права распоряжаться ими по собственному желанию.

Нпример, захотели на выходных съездить из Рязани в столицу, сели на поезд и поехали, захотели купить сегодня килограмм гречки, а не макароны, пошли и купили. В этом выражается право на свободу.

И прав у нас достаточно много. Мы можем распределить их на следующие категории.

Категории прав граждан:

Гражданские (личные)

Например, право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и др.

Социально-экономические

Например, право на труд и свободу распоряжения личными средствами, а также на право социального обеспечения.

Политические

Например, право избирать (ходить на выборы) и быть избранным (стать депутатом).

Культурные

Это право на духовное развитие, право на образование.

Права человека гарантируются не только государством, в котором живет человек, они признаны в международном масштабе. Существуют международные организации, которые гарантируют реализацию прав и свобод человека отдельными государствами. Главной такой организацией является Организация Объединенных Наций (ООН), которая была создана в 1945 году.

Обязанности

Нет прав без обязанностей. Пожалуй, центральной из всех обязанностей является уважение и соблюдение прав других людей и государства, и уважение закона Без этого соблюдение прав было бы невозможно нормально существовать. Если говорить проще, то права устанавливают допустимое поведение и их исполнение добровольно, а обязанности устанавливают должное поведение, и они должны быть исполнены.

Мы не можем лишить другого человека воды и еды, это его право, в противном случае, если кто-то кого-то лишает его прав, его настигает юридическая ответственность, то есть к нему применяются меры государственного принуждения, потому что такое поведение считается недопустимым.

Такое соотношение прав и обязанностей необходимо, иначе невозможно существование всеобщей свободы для всех безоговорочно. Каждый человек — это уникальный носитель прав и свобод, и каждый должен их уважать.

Реализация и защита прав и свобод

Раз каждый гражданин обладает правами от рождения, то он может их реализовывать и защищать от рождения. В данный момент, вы в большинстве своём реализуете свои права через родителей, но когда вам исполняется 14 лет, то вы уже получаете право выполнять лёгкий труд и получать за это деньги. В то же время, уже с 14-ти лет в Российской Федерации наступает возраст уголовной ответственности за некоторые действия, которые нарушают права и свободы других. Также, с возрастом ваши права возрастают, и вместе с ними растут обязанности. С 6 лет можно покупать малые товары самостоятельно, с 16 можно самостоятельно устраиваться на работу, а с 18 человек обладает всеми правами и, считается, что полностью может нести все обязанности, что называется полной дееспособностью.

Для такой реализации в России создаются специальные органы и должности. К таким относятся: полиция, суды, и, конечно же, гарант всех наших прав и свобод – Президент РФ.