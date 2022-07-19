Понятие власти

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Природное и общественное в человеке. Потребности и интересы Мораль Мышление и деятельность Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия Понятие общественного прогресса Искусство Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1
Социальные отношения
Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная стратификация и мобильность Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида
Формат ЕГЭ
Задание 17 Задание 24 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Задание 25 Задание 23 Задание 20 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 18 Задание 1 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 21
Право
Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Гражданство РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Право в системе социальных норм Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Международное право Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Конституция РФ Организационно-правовые формы Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции
Экономика
Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Торговля и обмен Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Роль государства в экономике Рынок труда. Безработица Рынок и рыночный механизм Налоги Факторы производства и факторные доходные Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Предпринимательство Экономические системы Спрос и предложение Основные источники финансирования бизнеса Деньги
Политика
Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции Политические партии и движения Политическая элита Средства массовой информации в политической системе Органы государственной власти Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Типология политических режимов Демократия, ее основные ценности и признаки Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система Политический процесс Гражданское общество и государство

Понятие власти

I Власть

Понятие власти можно рассматривать в узком и широком смыслах:

Власть (в широком смысле) — способность и возможность достигать определенных целей, реализуя свою волю через воздействие на других лиц, с помощью различных инструментов (авторитета, насилия, права и др.)

Власть (в узком смысле) — механизм организации совместной деятельности людей, базирующийся на целесообразном разделении управления и подчинения, что обеспечивает.

Компоненты власти

Ресурсы власти — то, благодаря чему осуществляется власть

(все то, что индивид или группа могут использовать для влияния на других: принуждение, насилие, убеждение, поощрение, право, страх, традиции, мифы и т.д.)

Субъекты власти — те, кто управляет, властвует

(человек, общность людей, организация, народ и др.);

Функции власти — то, для чего она существует

(господство, руководство, регуляция, контроль, управление, координация, организация, мобилизация);

Объекты власти — те, над кем осуществляется власть, те, кто подчиняются

(индивид, социальная группа, класс и т.п);

Источники власти — то, благодаря чему мы захватываем власть

(авторитет, сила, престиж, закон, богатство, харизма, тайна, интерес и др.);

Основания власти — то, на что опирается власть

(база, источники, на которые опирается власть: экономические, социальные, юридические, административно-силовые, культурно-информационные основания).

Классификации (типологий) власти

  • По степени институционализации: правительственная, городская, школьная и др.

  • По субъекту власти: классовая, партийная, народная, президентская, парламентская

  • По режиму правления: демократическая, авторитарная, деспотическая и др.

  • По правовому признаку: легальная, нелегальная

  • По количеству индивидов, принимающих ключевые решения: коллективная (общественная, классовая, групповая) и личная (единоличная).

  • По сфере воздействия: экономическая, политическая, информационная, идеологическая, духовная и др.

II. Политическая Государственная власть (характерные черты, соотношение)

Политическая власть — это право, способность и возможность отстаивать и претворять в жизнь определенные политические взгляды, установки и цели.

Признаки политической власти

  • Только ей принадлежит право использовать силу в пределах страны.

  • Характерно существование единого общегосударственного центра принятия политических решений.

  • Имеет возможность использовать самые разнообразные средства (принудительные, экономические, социальные, культурно-информационные).

  • Действует на основе права от имени всего общества.

Политическая власть также имеет множество разновидностей.

Типы политической власти

  • С точки зрения своего предназначения: законодательная, исполнительная, судебная.

  • По месту в структуре власти: центральная, региональная, местная.

  • По основному субъекту: монархическая, республиканская.

Функции политической власти

  • Формирование и организация политической жизни общества.

  • Управление делами общества и государства на разных уровнях, руководство органами власти и политическими и неполитическими процессами, контроль политических и иных отношений.

Создание определенного, характерного для того или иного общества типа правления, политической системы, соответствующих ей политических отношений и других политических характеристик общества и другое.

Типы политической власти (господства)

Традиционный — опирается на традиции, ритуалы; это власть обыденности, привычности и неизменности.

Легальный — основывается на правовых нормах и рациональных понятиях.

Харизматический — опирается на особую притягательную силу лидера.

Государственная власть — один из видов власти в обществе, где в качестве субъекта власти выступает государство в лице своих органов, учреждений и должностных лиц, а в качестве объекта власти — население страны: граждане (в республиках), подданные (в монархиях).

Отличительные признаки государственной власти

  • Ограниченность территорией — это базовое условие существования государства.

  • Публичный характер — т.е. выступает от имени общества.

  • Суверенный характер — т.е. верховенство по отношению ко всем другим субъектам политических отношений.

! Понятие политическая власть шире понятия государственная власть. Политическая власть осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Однако государственная власть является стержнем политической власти.

Важно запомнить! Две различных характеристики власти: легальная и легитимная.

Легальная власть — значит разрешена законом, подтверждена законом, регламентирована в государственных документах.

Легитимная власть — значит власть поддерживает народ, разделяет ее идеи.

III Теория разделения властей

Одной из самых распространенных классификаций государственной власти является ее деление на законодательную, исполнительную и судебную. Эта типология основывается на теории разделения властей (Дж. Локка и Ш. Монтескье).

Законодательная власть — представляет интересы граждан, издает законы.

Федеральное собрание РФ: Государственная Дума и Совет Федерации.

Исполнительная — управляет государственными делами.

Правительство РФ.

Судебная — следит за соблюдением законов органами власти.

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ.

Цель разделения властей состоит в том, чтобы не допустить злоупотребление властью одной из ветвей, обеспечить качественное управление государством, а также предотвратить возможность диктатуры и авторитаризма.

Предотвратить возвышение одной из властей над другими, утверждение авторитаризма и диктаторского режима в обществе; предусмотреть систему "сдержек и противовесов", направленную на то, чтобы свести к минимуму возможные ошибки в управлении.

Таким образом, разделение властей предоставляет определенные гарантии от произвола, беззакония, авторитаризма.

Однако этот принцип нельзя абсолютизировать: для нормального функционирования государства необходимо взаимодействие всех ветвей единой государственной власти.