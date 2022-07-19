Понятие власти

I Власть

Понятие власти можно рассматривать в узком и широком смыслах:

Власть (в широком смысле) — способность и возможность достигать определенных целей, реализуя свою волю через воздействие на других лиц, с помощью различных инструментов (авторитета, насилия, права и др.)

Власть (в узком смысле) — механизм организации совместной деятельности людей, базирующийся на целесообразном разделении управления и подчинения, что обеспечивает.

Компоненты власти

Ресурсы власти — то, благодаря чему осуществляется власть

(все то, что индивид или группа могут использовать для влияния на других: принуждение, насилие, убеждение, поощрение, право, страх, традиции, мифы и т.д.)

Субъекты власти — те, кто управляет, властвует

(человек, общность людей, организация, народ и др.);

Функции власти — то, для чего она существует

(господство, руководство, регуляция, контроль, управление, координация, организация, мобилизация);

Объекты власти — те, над кем осуществляется власть, те, кто подчиняются

(индивид, социальная группа, класс и т.п);

Источники власти — то, благодаря чему мы захватываем власть

(авторитет, сила, престиж, закон, богатство, харизма, тайна, интерес и др.);

Основания власти — то, на что опирается власть

(база, источники, на которые опирается власть: экономические, социальные, юридические, административно-силовые, культурно-информационные основания).

Классификации (типологий) власти

По степени институционализации: правительственная, городская, школьная и др.

По субъекту власти: классовая, партийная, народная, президентская, парламентская

По режиму правления: демократическая, авторитарная, деспотическая и др.

По правовому признаку: легальная, нелегальная

По количеству индивидов, принимающих ключевые решения: коллективная (общественная, классовая, групповая) и личная (единоличная).

По сфере воздействия: экономическая, политическая, информационная, идеологическая, духовная и др.

II. Политическая Государственная власть (характерные черты, соотношение)

Политическая власть — это право, способность и возможность отстаивать и претворять в жизнь определенные политические взгляды, установки и цели.

Признаки политической власти

Только ей принадлежит право использовать силу в пределах страны.

Характерно существование единого общегосударственного центра принятия политических решений.

Имеет возможность использовать самые разнообразные средства (принудительные, экономические, социальные, культурно-информационные).

Действует на основе права от имени всего общества.

Политическая власть также имеет множество разновидностей.

Типы политической власти

С точки зрения своего предназначения: законодательная, исполнительная, судебная.

По месту в структуре власти: центральная, региональная, местная.

По основному субъекту: монархическая, республиканская.

Функции политической власти

Формирование и организация политической жизни общества.

Управление делами общества и государства на разных уровнях, руководство органами власти и политическими и неполитическими процессами, контроль политических и иных отношений.

Создание определенного, характерного для того или иного общества типа правления, политической системы, соответствующих ей политических отношений и других политических характеристик общества и другое.

Типы политической власти (господства)

Традиционный — опирается на традиции, ритуалы; это власть обыденности, привычности и неизменности.

Легальный — основывается на правовых нормах и рациональных понятиях.

Харизматический — опирается на особую притягательную силу лидера.

Государственная власть — один из видов власти в обществе, где в качестве субъекта власти выступает государство в лице своих органов, учреждений и должностных лиц, а в качестве объекта власти — население страны: граждане (в республиках), подданные (в монархиях).

Отличительные признаки государственной власти

Ограниченность территорией — это базовое условие существования государства.

Публичный характер — т.е. выступает от имени общества.

Суверенный характер — т.е. верховенство по отношению ко всем другим субъектам политических отношений.

! Понятие политическая власть шире понятия государственная власть. Политическая власть осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Однако государственная власть является стержнем политической власти.

Важно запомнить! Две различных характеристики власти: легальная и легитимная.

Легальная власть — значит разрешена законом, подтверждена законом, регламентирована в государственных документах.

Легитимная власть — значит власть поддерживает народ, разделяет ее идеи.

III Теория разделения властей

Одной из самых распространенных классификаций государственной власти является ее деление на законодательную, исполнительную и судебную. Эта типология основывается на теории разделения властей (Дж. Локка и Ш. Монтескье).

Законодательная власть — представляет интересы граждан, издает законы.

Федеральное собрание РФ: Государственная Дума и Совет Федерации.

Исполнительная — управляет государственными делами.

Правительство РФ.

Судебная — следит за соблюдением законов органами власти.

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ.

Цель разделения властей состоит в том, чтобы не допустить злоупотребление властью одной из ветвей, обеспечить качественное управление государством, а также предотвратить возможность диктатуры и авторитаризма.

Предотвратить возвышение одной из властей над другими, утверждение авторитаризма и диктаторского режима в обществе; предусмотреть систему "сдержек и противовесов", направленную на то, чтобы свести к минимуму возможные ошибки в управлении.

Таким образом, разделение властей предоставляет определенные гарантии от произвола, беззакония, авторитаризма.

Однако этот принцип нельзя абсолютизировать: для нормального функционирования государства необходимо взаимодействие всех ветвей единой государственной власти.