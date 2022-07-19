Понятие власти можно рассматривать в узком и широком смыслах:
Ресурсы власти — то, благодаря чему осуществляется власть
Субъекты власти — те, кто управляет, властвует
Функции власти — то, для чего она существует
Объекты власти — те, над кем осуществляется власть, те, кто подчиняются
Источники власти — то, благодаря чему мы захватываем власть
Основания власти — то, на что опирается власть
По степени институционализации: правительственная, городская, школьная и др.
По субъекту власти: классовая, партийная, народная, президентская, парламентская
По режиму правления: демократическая, авторитарная, деспотическая и др.
По правовому признаку: легальная, нелегальная
По количеству индивидов, принимающих ключевые решения: коллективная (общественная, классовая, групповая) и личная (единоличная).
По сфере воздействия: экономическая, политическая, информационная, идеологическая, духовная и др.
Только ей принадлежит право использовать силу в пределах страны.
Характерно существование единого общегосударственного центра принятия политических решений.
Имеет возможность использовать самые разнообразные средства (принудительные, экономические, социальные, культурно-информационные).
Действует на основе права от имени всего общества.
Политическая власть также имеет множество разновидностей.
С точки зрения своего предназначения: законодательная, исполнительная, судебная.
По месту в структуре власти: центральная, региональная, местная.
По основному субъекту: монархическая, республиканская.
Формирование и организация политической жизни общества.
Управление делами общества и государства на разных уровнях, руководство органами власти и политическими и неполитическими процессами, контроль политических и иных отношений.
Создание определенного, характерного для того или иного общества типа правления, политической системы, соответствующих ей политических отношений и других политических характеристик общества и другое.
Ограниченность территорией — это базовое условие существования государства.
Публичный характер — т.е. выступает от имени общества.
Суверенный характер — т.е. верховенство по отношению ко всем другим субъектам политических отношений.
! Понятие политическая власть шире понятия государственная власть. Политическая власть осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Однако государственная власть является стержнем политической власти.
Важно запомнить! Две различных характеристики власти: легальная и легитимная.
Одной из самых распространенных классификаций государственной власти является ее деление на законодательную, исполнительную и судебную. Эта типология основывается на теории разделения властей (Дж. Локка и Ш. Монтескье).
Федеральное собрание РФ: Государственная Дума и Совет Федерации.
Правительство РФ.
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ.
Цель разделения властей состоит в том, чтобы не допустить злоупотребление властью одной из ветвей, обеспечить качественное управление государством, а также предотвратить возможность диктатуры и авторитаризма.
Предотвратить возвышение одной из властей над другими, утверждение авторитаризма и диктаторского режима в обществе; предусмотреть систему "сдержек и противовесов", направленную на то, чтобы свести к минимуму возможные ошибки в управлении.
Таким образом, разделение властей предоставляет определенные гарантии от произвола, беззакония, авторитаризма.
Однако этот принцип нельзя абсолютизировать: для нормального функционирования государства необходимо взаимодействие всех ветвей единой государственной власти.