Инфляция и семейная экономика

Инфляция – это быстрый рост денежной массы, вызывающий обесценивание денег. – это быстрый рост денежной массы, вызывающий обесценивание денег. Инфляция возникает при нарушении баланса товарной и денежной массы. Товарная масса – совокупное количество товаров, производимое и обращающееся в экономике. Денежная масса – совокупное количество денег, обращающееся в экономике (наличные деньги, деньги на расчетных счетах и деньги на счетах до востребования в банках).

Если себе представить экономику, где существуют условно 100 единиц товара и 100 единиц денег, то такая экономика находится в нормальном состоянии. Денежная масса равна товарной массе, следовательно, денег столько же, сколько можно купить на них товаров, а, значит, цены остаются неизменными.

В период инфляции: Количество денег БОЛЬШЕ Количества товаров.

Денежная масса превышает товарную массу. Следовательно, денег больше, чем товаров, которые можно купить на эти деньги. Стало быть, идет рост цен на товары, т. к. появляются «свободные» деньги.

Негативные последствия инфляции:

Рост цен Обесценивание денег Повышение социальной напряженности Ухудшение общей экономической ситуации и др.

Существует государство Z, в котором обращаются 100 000 условных рублей и 100 единиц товара. На каждый один товар приходится 1000 условных рублей. Государство произвело дополнительный выпуск денег в размере 100 000 условных рублей. Теперь в государстве Z в обращении находятся уже 200 000 условных рублей при неизменном количестве товара 100 единиц. Значит, при сохранении баланса стоимость товара уже составляет не 1000, а 2000 условных рублей. Таким образом, денег стало больше, но фактически общество не стало богаче, т.к. количество имеющихся благ осталось прежним.

Семейная экономика

Семейная экономика – это про доход и расход семьи. В самом широком смысле давайте определим понятия дохода и расхода. – это про доход и расход семьи. В самом широком смысле давайте определим понятия дохода и расхода. Доход – это денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо экономической деятельности за определенный период времени. Расход – это затраты, возникающие в процессе экономической деятельности, которые приводят к уменьшению средств физических лиц, юридических лиц, государства.

В каждой семье существует доход, который можно подразделить на две части: тот доход, что тратится на удовлетворение «ходовых» человеческих потребностей – таких как покупка еды, походы в салон красоты, поездка на метро или покупка бензина для автомобиля, и тот доход, который образует сбережения. Именно вторая часть семейного бюджета интересует экономистов. Но для чего люди делают сбережения? Для того, чтобы в будущем приобрести автомобиль или двухкомнатную квартиру, для того, чтобы оплатить учёбу внука заграницей в престижном вузе или слетать для отдыха на Кубу. Может случиться и так, что человек просто копит деньги, сберегая их на «чёрный день».

Безусловно, сбережения нужны как людям, так и экономике, и если с людьми всё ясно, то вот сбережения людей помогают экономике функционировать нормально и без перебоев. Всё это связано с тем, что сбережения, как правило, хранят не дома под подушкой, а в различных видах. Так, сбережения можно положить в банк под процент, что даст большие возможности банку в их обороте – например, выдать кредит другому клиенту; можно вложиться в какое-нибудь дело, таким образом появились крупнейшие корпорации мира типа Microsoft и Apple, потому что кто-то в них вложился; можно купить недвижимость и сдавать её в наём и т.д. Способов, что можно сделать со сбережениями, существует предостаточно, и все они, за исключением хранения денег «под подушкой», являются выгодными как для экономики, так и для семьи.

Важный факт! При хранении сбережений у себя дома – «под подушкой» – деньги теряют свою ценность, поскольку под воздействием инфляции обесцениваются.

Государство заинтересовано в том, чтобы у населения были сбережения, поскольку чем богаче население, тем богаче сама страна, чем больше сбережений у населения, тем больше они участвуют в экономическом обороте тем или иным способом. Поэтому от того, как будет выстроена семейная экономика, зависит экономика в страны в целом.