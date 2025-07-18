Индивидуальные занятия с репетитором
Наши преподаватели работают по единой и проверенной методике, основанной на актуальных материалах ФИПИ
Программа обучения
Создана командой 200+ методистов и одобрена ФИПИ
Тотальная экспертиза
Подтверждена высокими баллами преподавателей на реальных ЕГЭ
Персональный трек обучения
Позволит закрыть пробелы ученикам с любым уровнем знаний
Не просто уроки, а системный подход для достижения цели:
Закрытые встречи с представителями вузов и колледжей
Мы работаем с 350+ вузами-партнерами, которые проводят мероприятия только для наших учеников
Глубокая профориентация и тест-драйвы профессий
Ученики смогут попробовать себя в популярных профессиях на практике, чтобы точно сделать правильный выбор
Тренинги для развития гибких навыков
Тайм-менеджмент, продвинутая коммуникация и стрессоустойчивость – важные навыки для учебы и жизни
Мастер-классы о поступлении
Расскажем, что важно знать перед поступлением, как подготовиться, выбрать вуз и собрать портфолио
Выберите репетитора для достижения своих целей
Онлайн репетитор по математике ЕГЭ предлагает глубокую подготовку к экзамену профильного уровня с разбором всех ключевых тем: функции, производные, логарифмы, планиметрия, стереометрия, уравнения и неравенства, текстовые задачи и параметры.
Репетитор по математике поможет повысить уверенность в решениях, улучшить логику и добиться высоких баллов на экзамене.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по русскому языку помогает тщательно проработать все разделы экзамена в онлайн-формате. Ученик учится писать сочинение-рассуждение, формулировать тезисы, анализировать авторскую позицию и приводить аргументы.
Подготовка с репетитором в 11 классе обеспечивает уверенное решение тестовой части и формирует грамотную письменную речь для успешной сдачи ЕГЭ.
от 450 ₽ ак./час
Онлайн репетитор по химии подготовит к ЕГЭ в 11 классе. На занятиях ученика ждет полный разбор всех ключевых тем: строение вещества, химические реакции, расчёты по уравнениям, электролитическая диссоциация и органическая химия.
Онлайн-занятия с репетитором по химии включают систематическую работу с форматными заданиями ЕГЭ. Повторение материала с репетитором позволяет эффективно подготовиться к экзамену и уверенно справиться с любыми заданиями.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по английскому языку в 11 классе поможет системно углубить и обобщить знания грамматики и лексики, повторить ключевые темы курса. Занятия включают работу с текстами повышенной сложности, обсуждение актуальных тем, подготовку письменных заданий и устных ответов.
Такой подход подходит тем, кто хочет чувствовать себя уверенно не только на уроках и экзаменах, но и в реальных ситуациях общения на английском языке.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по английскому языку в 11 классе поможет сосредоточиться на ключевых аспектах экзамена: грамматике, лексике, чтении, аудировании и письменной части.
На занятиях разбираются задания всех уровней сложности, совершенствуется структура устных и письменных ответов, расширяется словарный запас. Подготовка к ЕГЭ по английскому языку с репетитором — это точная стратегия к достижению высокого балла.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по обществознанию ЕГЭ помогает подготовиться ко всем разделам экзамена: человек и общество, экономика, политика, право, социальные отношения. Занятия включают проработку терминов, аргументации, заданий части 2 и написание мини-сочинений.
Подготовка по обществознанию с репетитором — это уверенность на ЕГЭ и высокий результат.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по физике помогает эффективно подготовиться ко всем разделам экзамена: механика, МКТ, термодинамика, электродинамика, квантовая физика и оптика.
На занятиях разбираются задачи 24–30 с подробным оформлением решений, анализируются графики и условия. Подготовка с репетитором по физике — залог высокого балла.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по информатике помогает ученику освоить типовые задания экзамена: кодирование информации, логические задачи, таблицы истинности, алгоритмы и программирование на Python.
Внимание уделяется заданиям 24–27, отрабатываются практические навыки и стратегии выполнения заданий. Такой подход эффективен как для подготовки с нуля, так и для повышения уже имеющихся знаний.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по программированию онлайн — отличный старт для школьников, которые хотят развиваться в IT последовательно и глубоко. Наша годовая программа PROбудущее позволяет выбрать одно из трёх digital-направлений: графический дизайн, программирование (Python) или диджитал-маркетинг.
Подходит тем, кто уже определился с направлением и готов учиться системно в течение всего учебного года.
от 480 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по литературе помогает подготовиться к написанию сочинений в экзаменационном формате, анализировать лирику, эпос и драму. Особое внимание уделяется авторскому стилю, раскрытию тем и художественных приёмов.
Занятия тренируют навыки письменной речи, необходимые для уверенной сдачи экзамена. Такой подход — ключ к успешной подготовке по литературе.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по географии помогает подготовиться к экзамену, повторяя картографию, природные и социально-экономические процессы, а также работу с моделями и статистикой. На занятиях разбираются все типы заданий ЕГЭ.
Ученик научится читать карты, строить профили, анализировать диаграммы и графики. Такой подход репетитора по географии в 11 классе развивает уверенность и навыки для успешной сдачи экзамена.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по биологии ЕГЭ в 11 классе помогает подготовиться к экзамену, прорабатывая все уровни заданий: клетка, генетика, эволюция, экология, ботаника и анатомия. На занятиях ученик научится решать задачи с пояснениями, работать с таблицами и схемами.
Регулярно проводятся тренировочные экзамены и повторение материала. Подготовка к ЕГЭ с репетитором по биологии повышает шансы на успешную сдачу ЕГЭ.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по истории в 11 классе обеспечивает комплексную подготовку: изучение ключевых событий от Древней Руси до современной России, хронологии и важных персоналий.
Ученик осваивает написание исторического сочинения, анализ исторических источников, работу с картами и задания с выбором. Репетитор по истории помогает закрыть все вопросы ученика, касающиеся экзамена.
от 450 ₽ ак./час
Профориентация для школьников — это первый шаг к осознанному выбору будущей профессии. На индивидуальных занятиях проводится диагностика интересов, склонностей и способностей.
На занятиях формируется личная образовательная траектория и план подготовки к нужным экзаменам. Профориентация онлайн позволяет гибко подходить к выбору будущего, не откладывая важные решения.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по математике в 9 классе — это уверенная и системная подготовка к ОГЭ. На занятиях разбираются ключевые темы: алгебра, функции, уравнения, неравенства, геометрия и графики. Отрабатываются типовые задания ОГЭ и задания с развернутым ответом.
Индивидуальные онлайн-уроки подойдут школьникам, которым нужен репетитор по подготовке к ОГЭ по математике, а также тем, кто ищет репетитора по алгебре и геометрии.
от 450 ₽ ак./час
Курс подготовки к ОГЭ по русскому языку включает повторение тем за 5–9 классы: орфография, пунктуация, грамматика, работа с текстом, изложение и сочинение.
Репетитор по русскому языку подготовит к ОГЭ в 9 классе с упором на практику и формат экзамена. Программа подойдёт также тем, кому нужны репетиторы по русскому языку для системной и результативной подготовки.
от 450 ₽ ак./час
Занятия с репетитором по химии в 9 классе включают темы по общей и неорганической химии, уравнения реакций, задачи на растворы и расчёты. Курс помогает повторить теорию и научиться решать задания формата ОГЭ.
Программа подойдёт тем, кому нужен репетитор по химии в 9 классе для повышения общего уровня знаний или кто ищет репетиторов ОГЭ по химии для системной подготовки к экзамену.
от 900 ₽ ак./час
Подготовка к ОГЭ по английскому языку с репетитором проходит в онлайн-формате и охватывает все части экзамена: аудирование, чтение, грамматико-лексические задания, письмо и устную часть.
Курс включает отработку речевых клише, повтор грамматики и расширение словарного запаса. Подходит тем, кому нужен репетитор по английскому языку для подготовки к ОГЭ с индивидуальным подходом.
от 450 ₽ ак./час
Занятия с репетитором по английскому языку помогают школьникам подтянуть грамматику, лексику, развить навыки чтения, аудирования, устной и письменной речи.
Уроки репетитора по английскому языку проходят онлайн и выстраиваются по индивидуальной программе в зависимости от уровня и целей ученика. Такой формат помогает улучшить успеваемость и уверенно использовать язык в реальном общении.
от 900 ₽ ак./час
Подготовка с репетитором к ОГЭ по обществознанию охватывает ключевые темы экзамена: человек и общество, экономика, политика, право, социальные отношения и духовная культура, а также повтор школьных тем за 6-9 классы и разбор заданий с развернутым ответом.
Курс подойдёт тем, кто ищет опытного репетитора по обществознанию онлайн для системной и уверенной подготовки к экзамену с индивидуальным подходом.
от 450 ₽ ак./час
Занятия с репетитором по физике включают ключевые темы школьной программы: механика, молекулярная физика, термодинамика, электродинамика и оптика.
Курс охватывает весь материал 7–9 классов и включает подготовку к формату экзамена. Подходит тем, кто ищет опытного репетитора по физике ОГЭ с индивидуальным и системным подходом к подготовке к экзамену.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по физике поможет разобраться в сложных темах, устранить пробелы и улучшить школьные оценки. Занятия охватывают ключевые разделы: законы Ньютона, работа и сила, давление, тепловые явления, электричество и оптика.
Занятия с репетитором в 9 классе проходят онлайн, что позволяет учиться из любой точки мира.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по информатике ОГЭ 9 класс поможет подготовиться к экзамену и набрать высокий балл. На занятиях разбираются ключевые темы: алгоритмизация, логика, таблицы, системы счисления, работа с информацией, программирование на Python и блок-схемы.
Репетитор по информатике онлайн — это удобный формат обучения с гибким графиком. Занятия подходят как для стартовой подготовки, так и для систематизации знаний перед экзаменом.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по программированию онлайн — отличный старт для школьников, которые хотят развиваться в IT последовательно и глубоко. Наша годовая программа PROбудущее позволяет выбрать одно из трёх digital-направлений: графический дизайн, программирование (Python) или диджитал-маркетинг.
Подходит тем, кто уже определился с направлением и готов учиться системно в течение всего учебного года.
от 480 ₽ ак./час
Репетитор по литературе ОГЭ онлайн — это подготовка к экзамену с упором на развитие навыков анализа и письменной речи. Курс охватывает разбор художественных текстов, помогает освоить структуру письменной части ОГЭ, научиться аргументировать и писать сочинения по критериям.
Репетитор по литературе повторяет с учеником ключевые произведения школьной программы и формирует уверенность в литературном анализе.
от 900 ₽ ак./час
Занятия с репетитором по географии включают повторение ключевых тем: география материков и океанов, климат, рельеф, население, природные зоны, экономика России и мира.
Репетитор по географии ОГЭ обучает работе с картами, атласами и типовыми заданиями, помогает разобраться в практико-ориентированных вопросах и научиться быстро находить нужную информацию.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по биологии ОГЭ поможет школьнику уверенно подготовиться к экзамену, разобрав все ключевые темы: ботаника, зоология, анатомия человека, экология, клетка, генетика и эволюция.
Особое внимание уделяется работе с таблицами, схемами, иллюстрациями и формированию чётких, кратких ответов по критериям экзамена. Повторяется вся школьная программа с 5 по 9 класс, чтобы закрепить знания и восполнить пробелы.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по истории ОГЭ помогает системно подготовиться к экзамену, охватывая весь курс от Древней Руси до современности.
Репетитор по истории онлайн поможет запомнить важные даты, анализировать и составлять таблицы и строить аргументированные ответы как в краткой, так и в развернутой форме. Такой подход помогает успешно справиться со всеми заданиями ОГЭ.
от 450 ₽ ак./час
Профориентация для школьников — это первый шаг к осознанному выбору будущей профессии. На индивидуальных занятиях проводится диагностика интересов, склонностей и способностей.
На занятиях формируется личная образовательная траектория и план подготовки к нужным экзаменам. Профориентация онлайн позволяет гибко подходить к выбору будущего, не откладывая важные решения.
от 900 ₽ ак./час
Курс помогает школьникам попробовать себя в трёх IT-направлениях: дизайн, программирование и диджитал-маркетинг, чтобы осознанно выбрать будущую профессию и понять, куда поступать — в колледж или вуз.
В процессе обучения участники знакомятся с трендами диджитал-индустрии, разбирают кейсы из практики, получают обратную связь от преподавателей колледжа Maxitet и примеряют на себя разные роли в digital-сфере.
от 380 ₽ ак./час
Репетитор по алгебре помогает школьнику разобраться в ключевых темах 8 класса: функции, графики, квадратные уравнения, неравенства, формулы и преобразования. На занятиях внимание уделяется устранению пробелов и уверенной подготовке к ОГЭ.
Репетиторы онлайн подходят как для регулярной помощи, так и для интенсивной подготовки перед контрольными и экзаменами.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по геометрии помогает ученику освоить важные темы 8 класса: свойства треугольников и четырёхугольников, окружность, параллельность и перпендикулярность. Занятия включают тренировки по доказательствам и задачам на построение.
Онлайн репетитор по геометрии — удобный формат для регулярной поддержки и подготовки к контрольным.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по вероятности и статистике в 8 классе помогает разобраться в базовых понятиях: частота, относительная частота, вероятности событий, средние значения. На занятиях ученик решает практико-ориентированные задачи, учится анализировать данные и интерпретировать результаты.
Репетитор по теории вероятности и математической статистике делает подготовку понятной и доступной.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ОГЭ по математике помогает начать качественную подготовку к экзамену в 8 классе и подробно разбирает темы: линейные и квадратные уравнения, неравенства, функции, графики, теорема Пифагора, свойства треугольников и четырёхугольников, окружности. Особое внимание уделяется заданиям из части 2.
Репетитор по математике помогает устранить пробелы и повысить уверенность перед экзаменом.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по русскому языку в 8 классе помогает углублённо изучать синтаксис, пунктуацию, орфографию, лексические нормы и типы речи. На занятиях формируется навык грамотного письма, ученик учится анализировать тексты, понимать структуру высказывания и применять языковые правила на практике.
Репетиторы по русскому языку дают поддержку и внимание, которые сложно получить в классе.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по русскому языку помогает начать уверенную подготовку к ОГЭ уже с 8 класса, чтобы заложить прочную основу для успешной сдачи экзамена. Ученик прорабатывает ключевые темы: синтаксис, пунктуация, части речи, орфография, лексические нормы, типы речи и стили.
Репетиторы по русскому языку помогают отработать сложные правила, развить грамотную письменную речь и повысить уверенность в своих знаниях.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по английскому языку помогает системно освоить сложные темы 8 класса: времена группы Future, модальные глаголы, построение вопросов, аудирование и устную часть.
Особое внимание уделяется говорению, чтению и грамматике. Онлайн-репетитор по английскому языку — это возможность разобраться в теме с любого уровня и двигаться вперёд с уверенностью.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по обществознанию помогает разобраться в важных темах 8 класса: человек и общество, права человека, экономика и социальные отношения. На занятиях уделяется внимание развитию навыков анализа, аргументации и работе с тестовыми заданиями.
Репетитор по обществознанию — отличный выбор для системного изучения, понимания предмета и начала подготовки к ОГЭ.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по физике в 8 классе помогает освоить ключевые темы: тепловые явления, электростатика, постоянный ток. На занятиях повторяются основные законы и формулы, решаются задачи, включая примеры из ОГЭ. Важно, что сохраняется связь с математикой для лучшего понимания физики.
Репетитор по физике — отличная поддержка для системного изучения предмета и начала подготовки к экзамену в 9 классе.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по программированию онлайн — отличный старт для школьников, которые хотят развиваться в IT последовательно и глубоко. Наша годовая программа PROбудущее позволяет выбрать одно из трёх digital-направлений: графический дизайн, программирование (Python) или диджитал-маркетинг.
Подходит тем, кто уже определился с направлением и готов учиться системно в течение всего учебного года.
от 480 ₽ ак./час
Профориентация для школьников — это первый шаг к осознанному выбору будущей профессии. На индивидуальных занятиях проводится диагностика интересов, склонностей и способностей.
На занятиях формируется личная образовательная траектория и план подготовки к нужным экзаменам. Профориентация онлайн позволяет гибко подходить к выбору будущего, не откладывая важные решения.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по математике в 10 классе помогает школьнику выстроить прочную базу для подготовки к профильному ЕГЭ. Индивидуальные занятия включают изучение алгебры, стереометрии, функций. Уделяется внимание разбору первых заданий экзаменационного формата, что позволяет ученику постепенно адаптироваться к требованиям ЕГЭ.
Репетиторы по математике помогают развить логическое мышление и уверенно справляться с заданиями экзамена разного уровня сложности.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по русскому языку в 10 классе помогает школьнику начать раннюю подготовку к ЕГЭ. Индивидуальные занятия охватывают ключевые разделы: фонетику, орфоэпию, орфографию, морфемику, синтаксис и пунктуацию. Уделяется внимание выполнению типовых заданий экзаменационного формата, что формирует уверенность и навык грамотного письма.
Репетитор ЕГЭ по русскому языку — это инвестиция в уверенный результат на выпускных экзаменах.
от 450 ₽ ак./час
Онлайн репетитор по химии ЕГЭ для 10 класса поможет школьнику выстроить системную подготовку к экзамену на раннем этапе. Индивидуальные занятия включают углублённое изучение тем по химии, повторение ключевых тем 8–9 классов, отработку заданий формата ЕГЭ.
Такой подход позволяет устранить пробелы и заложить прочную базу для успешной сдачи экзамена. Репетитор по химии обеспечивает стабильный и понятный прогресс.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по английскому языку ЕГЭ помогает школьникам 10 класса заложить базу для успешной сдачи экзамена. Индивидуальные занятия включают системное изучение грамматики, проработку тематической лексики, развитие навыков аудирования, чтения и письменной речи.
Особое внимание уделяется формату заданий ЕГЭ: эссе, личное письмо, грамматико-лексические тесты, чтение с выбором. Такой подход делает подготовку к ЕГЭ по английскому языку с репетитором эффективной и структурированной.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по английскому языку онлайн поможет школьнику системно улучшить знания и повысить успеваемость. Занятия направлены на расширение словарного запаса, повторение грамматических конструкций средней и повышенной сложности, развитие чтения, письменной и устной речи.
Уроки включают тренировку по темам, соответствующим школьной программе и ФГОС. Если вы хотите найти репетитора по английскому языку, такой курс станет надёжной опорой в регулярном изучении предмета.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по обществознанию ЕГЭ онлайн для 10 класса помогает заложить базу для уверенной подготовки к экзамену. На занятиях последовательно разбираются все ключевые блоки: человек и общество, социальные отношения, экономика, политика и право. Особое внимание уделяется работе с терминами, аргументацией, графиками и таблицами.
Структурный подход делает подготовку к ЕГЭ по обществознанию с репетитором эффективной и осознанной.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по физике в 10 классе помогает школьнику начать последовательную подготовку к экзамену уже сейчас. Занятия включают проработку тем: кинематика, динамика, законы Ньютона, законы сохранения, работа и энергия.
Параллельно разбираются задания формата ЕГЭ, что позволяет развить навык логичного решения задач. Репетитор ЕГЭ по физике закладывает прочную теоретическую и практическую базу для успешной сдачи экзамена.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по физике 10 класс помогает системно освоить ключевые темы школьной программы: кинематика, динамика, законы Ньютона, работа и энергия, основы термодинамики и электричества. На занятиях ученик научится решать задачи разного уровня сложности, правильно оформлять решения и понимать физические процессы.
Особое внимание репетиторы по физике уделяют развитию логики и аналитических навыков, необходимых для успешной учебы и подготовки к экзаменам.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор ЕГЭ по информатике в 10 классе помогает заложить основу для сдачи экзамена. Занятия охватывают логические основы, алгоритмы, программирование (в том числе Python), работу с таблицами, графами и логическими выражениями. Повторяются ключевые темы по ИКТ и базовым вычислениям.
Особое внимание уделяется заданиям 25–27 формата ЕГЭ, где важны точность и понимание алгоритмики. Такой подход репетитора по информатике развивает системное мышление и уверенность при решении задач.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по программированию онлайн — отличный старт для школьников, которые хотят развиваться в IT последовательно и глубоко. Наша годовая программа PROбудущее позволяет выбрать одно из трёх digital-направлений: графический дизайн, программирование (Python) или диджитал-маркетинг.
Подходит тем, кто уже определился с направлением и готов учиться системно в течение всего учебного года.
от 480 ₽ ак./час
Репетитор по литературе ЕГЭ в 10 классе помогает ученику системно подойти к подготовке: изучить произведения по школьной программе и вне её, анализировать художественный текст, авторские приёмы, жанры и тематику. На занятиях отрабатываются навыки написания сочинений формата ЕГЭ, аргументации и использования литературных терминов.
Такой подход закладывает основу для уверенной сдачи экзамена. Репетитор по литературе — это ранний старт к высоким результатам.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по географии ЕГЭ в 10 классе помогает ученику последовательно освоить ключевые темы: природные зоны, население, хозяйство, материки и океаны.
Уделяется внимание анализу карт, графиков и заданий экзаменационного формата. Такой подход формирует фундаментальные знания и развивает навык работы с данными. Репетитор по географии онлайн — это уверенный старт подготовки к ЕГЭ.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по биологии ЕГЭ в 10 классе помогает глубоко изучить темы: клеточная теория, генетика, анатомия, экология, классификация организмов. Повторяются основные блоки ботаники и зоологии, пройденные ранее.
На занятиях отрабатываются типовые задания ЕГЭ, развиваются навыки анализа биологических процессов. Репетитор по биологии онлайн — надёжная опора для будущей успешной сдачи экзамена.
от 450 ₽ ак./час
Репетитор по подготовке к ЕГЭ по истории в 10 классе помогает разобраться в событиях XVIII–XIX веков, а также повторить ключевые темы из курсов 6–9 классов: Древняя Русь, Московское государство, Пётр I. Ученик учится работать с историческими источниками, картами и заданиями формата ЕГЭ.
Под руководством преподавателя формируется навык аргументации и логического изложения. Репетитор ЕГЭ по истории — это грамотный путь к высоким результатам.
от 450 ₽ ак./час
Профориентация для школьников — это первый шаг к осознанному выбору будущей профессии. На индивидуальных занятиях проводится диагностика интересов, склонностей и способностей.
На занятиях формируется личная образовательная траектория и план подготовки к нужным экзаменам. Профориентация онлайн позволяет гибко подходить к выбору будущего, не откладывая важные решения.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по математике в 5 классе помогает ученику уверенно перейти от начальной школы к новой программе. Изучаются арифметика, делимость, действия с натуральными числами, простые уравнения, геометрические фигуры и элементы логики.
Онлайн репетитор по математике объясняет темы на доступном языке, устраняет пробелы и формирует прочную базу для дальнейшего обучения.
от 750 ₽ ак./час
Репетитор по русскому языку в 5 классе помогает адаптироваться к требованиям средней школы. Занятия охватывают орфографию, пунктуацию, морфологию, синтаксис, правописание приставок и окончаний. Повторяются ключевые правила из начальной школы.
Репетитор онлайн по русскому языку работает над развитием письменной речи и пониманием текста.
от 750 ₽ ак./час
Репетитор по английскому языку в 5 классе помогает школьнику уверенно освоить основы языка: базовая грамматика (to be, have got, there is/are), тематическая лексика, чтение и устная речь.
Репетитор по английскому языку онлайн работает над преодолением языкового барьера и формированием уверенности в использовании языка.
от 750 ₽ ак./час
Репетитор по математике в 6 классе помогает ученикам уверенно освоить темы: делимость чисел, дроби, проценты, координатную плоскость, простейшие уравнения. Повторяются ключевые темы 5 класса, устраняются пробелы и укрепляется база.
Онлайн репетитор по математике уделяет внимание развитию логического мышления и решению нестандартных задач.
от 750 ₽ ак./час
Репетитор по русскому языку в 6 классе помогает разобраться в темах: части речи, орфография, правописание суффиксов и приставок, синтаксический разбор. Повторяются правила, изученные ранее, и устраняются пробелы.
Репетитор по русскому языку онлайн делает упор на развитие письменной речи, грамотности, подготовку к изложению и сочинению.
от 750 ₽ ак./час
Репетитор по английскому языку в 6 классе помогает освоить времена группы Present, артикли, предлоги и ключевые лексические темы. На занятиях развивается навык чтения, перевода и построения правильных фраз.
Репетитор по английскому языку онлайн работает над закреплением грамматики, расширением словарного запаса и развитием аудирования и устной речи. Репетиторы подстраивают занятия под уровень ученика и делают обучение комфортным и результативным.
от 750 ₽ ак./час
Репетитор по алгебре помогает ученику уверенно освоить ключевые темы 7 класса: выражения, уравнения, неравенства, формулы сокращённого умножения, системы уравнений. Индивидуальные занятия включают повторение базовой математики 5–6 классов для устранения пробелов.
Репетитор по алгебре даёт возможность перейти к более сложным задачам без стресса и непонимания.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по геометрии помогает освоить базовые темы 7 класса: фигуры, аксиомы, признаки равенства треугольников, углы и задачи на построение. Занятия подходят для учеников, которым важно понять геометрию с нуля и научиться применять теоремы на практике.
Репетитор по геометрии объясняет материал доступно, развивает логическое и пространственное мышление. Такой подход делает обучение уверенным и системным.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по вероятности и статистике в 7 классе помогает ученикам разобраться в ключевых темах: вероятность событий, выборки, работа с графиками и диаграммами. На занятиях отрабатываются навыки анализа данных и решения практических задач.
Репетитор по теории вероятности и математической статистике объясняет материал доступно, формирует логическое мышление и уверенность при работе с реальной информацией.
от 900 ₽ ак./час
Онлайн репетитор по математике для 7 класса помогает освоить как алгебру, так и геометрию: формулы, уравнения, выражения, базовые построения и геометрические задачи. Повторяются ключевые темы начальной школы, чтобы закрепить фундамент.
Репетитор по математике 7 класс работает индивидуально, помогает систематизировать знания, устранить пробелы и выстроить понимание предмета.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по русскому языку поможет ученику уверенно разобраться в сложных темах 7 класса: морфологический разбор, правописание корней, приставок, суффиксов, сложные предложения. Повторяется грамматика начальной школы для прочного фундамента.
Онлайн-репетитор по русскому языку работает над улучшением навыков письменной речи, сочинений и изложений. Занятия подойдут тем, кто хочет подтянуть школьную программу или начать готовиться к ОГЭ заранее.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по английскому языку в 7 классе помогает школьникам уверенно осваивать грамматику и лексику: времена Past и Present Perfect, пассивный залог, косвенная речь. Развиваются навыки чтения, говорения и понимания текстов, прорабатываются типовые задания.
Онлайн-репетитор по английскому языку даёт возможность заниматься из любой точки, устранять пробелы и системно готовиться к будущим экзаменам.
от 900 ₽ ак./час
Репетитор по физике в 7 классе помогает ученикам освоить важные темы: сила, давление, работа, энергия, простые механизмы и основы механики. Разбираются формулы, задачи, графики, повторяются элементы математики, необходимые для понимания физики.
Онлайн-репетитор по физике — это индивидуальный подход, наглядные объяснения и регулярная практика.
от 900 ₽ ак./час