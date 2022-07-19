Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Виды знаний Мораль Мышление и деятельность Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия Искусство Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Мировоззрение, его виды и формы Образование, его значение для личности и общества Понятие общественного прогресса Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2
Социальные отношения
Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социализация индивида Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения
Формат ЕГЭ
Задание 24 Задание 21 Задание 1 Задание 17 Задание 22 Задание 25 Задание 19 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Задание 20 Политика: Задания 10, 11 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Социальные отношения: Задания 8, 9
Право
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Правоохранительные органы. Судебная система Право в системе социальных норм Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Законотворческий процесс Конституция РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции
Экономика
Экономика и экономическая наука Рынок и рыночный механизм Налоги Государственный бюджет Ценные бумаги Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Экономические системы Торговля и обмен Спрос и предложение Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Виды, причины и последствия инфляции Деньги Рынок труда. Безработица Факторы производства и факторные доходные
Политика
Типология политических режимов Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Политическое участие граждан РФ Политическая система Гражданское общество и государство Государство, его функции Политический процесс Демократия, ее основные ценности и признаки

Социализация индивида

Социализация ― процесс усвоения индивидом социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения, общепринятых большинством членов общества, к которому индивид принадлежит.

Этот процесс включает в себя передачу и овладение знаниями, умениями, навыками, формирование ценностей, идеалов, норм и правил социального поведения.

Социализация осуществляется при помощи агентов и институтов, формирующих, направляющих, стимулирующих, ограничивающих становление личности человека.

Агенты социализации — это конкретные люди, ответственные за обучение культурным нормам и социальным ценностям.
Например, родители, преподаватели, коллеги

Институты социализации — это учреждения, влияющие на процесс социализации и направляющие его.
например, семья, школа, ВУЗ, работа

Типы социализации

В социологической науке принято выделять два основных типа социализации:

  • первичная — усвоение норм и ценностей ребенком.

  • вторичная — усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком.

В зависимости от типа социализации рассматриваются первичные и вторичные агенты и институты социализации.

Агенты первичной социализации ― родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, другие родственники, друзья, учителя, лидеры молодежных группировок. Термин “первичная” относится ко всему, что составляет непосредственное и ближайшее окружение человека.

Агенты вторичной социализации ― представители администрации школы, университета, предприятия, армии, милиции, церкви, сотрудники средств массовой информации. Термин “вторичная” описывает тех, кто оказывает менее важное воздействие на человека.

Первичные институты социализации — это семья, школа, группа сверстников и т. д.

Вторичные институты — это государство, его органы, университеты, церковь, средства массовой информации и т. д.

Факторы, влияющие на процесс социализации

В целом можно выделить пять факторов, оказывающих влияние на процесс социализации:

  1. биологическая наследственность

  2. физическое окружение

  3. культура, социальное окружение

  4. групповой опыт

  5. индивидуальный опыт