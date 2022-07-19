Социализация индивида

Этот процесс включает в себя передачу и овладение знаниями, умениями, навыками, формирование ценностей, идеалов, норм и правил социального поведения.
Социализация осуществляется при помощи агентов и институтов, формирующих, направляющих, стимулирующих, ограничивающих становление личности человека.
В социологической науке принято выделять два основных типа социализации:
первичная — усвоение норм и ценностей ребенком.
вторичная — усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком.
В зависимости от типа социализации рассматриваются первичные и вторичные агенты и институты социализации.
Агенты первичной социализации ― родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, другие родственники, друзья, учителя, лидеры молодежных группировок. Термин “первичная” относится ко всему, что составляет непосредственное и ближайшее окружение человека.
Агенты вторичной социализации ― представители администрации школы, университета, предприятия, армии, милиции, церкви, сотрудники средств массовой информации. Термин “вторичная” описывает тех, кто оказывает менее важное воздействие на человека.
Первичные институты социализации — это семья, школа, группа сверстников и т. д.
Вторичные институты — это государство, его органы, университеты, церковь, средства массовой информации и т. д.
В целом можно выделить пять факторов, оказывающих влияние на процесс социализации:
биологическая наследственность
физическое окружение
культура, социальное окружение
групповой опыт
индивидуальный опыт