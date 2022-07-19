Мировоззрение, его виды и формы

Структура духовного мира человека
Духовный мир человека — это то, что определяет его уникальность и неповторимость, делает его личностью. Ощущения, восприятия, эмоции, чувства, воля, память, рассудок, уровень знаний, духовные интересы, жизненные позиции, ценностные ориентации — все эти элементы формируют духовный мир и являются его важными элементами.
Элементы духовного мира:
Познание — потребность в знаниях, смысле жизни. Формирует интеллект.
Эмоции — субъективные переживания (удивление, радость, гнев, стыд и др.).
Чувства — более длительные эмоциональные состояния (дружба, любовь, патриотизм, любознательность, сомнение и др.).
Мировоззрение — система взглядов, понятий и предствалений об окружающем мире.
Основой духовного мира человека является мировоззрение.
Структура мировоззрения:
знания;
духовные ценности;
принципы;
идеалы;
убеждения;
идеи.
Особенности мировоззрения:
оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество.
в мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм.
мировоззрение всегда связано с убеждением — устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки.
Пути формирования мировоззрения:
стихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий);
осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).
С известной степенью условности выделяют следующие типы мировоззрения:
Обыденное (или житейское) — является порождением повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей.
Религиозное — связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа — религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.).
Научное — теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.
Мифологическое — основано на мифах, сказаниях.
Философское — это наиболее систематизированное, максимально рационализированное мировоззрение. Высшее по отношению к мифологии и религии как исторических типов мировоззрения, предшествующих философии.
Знаете ли вы, что?...Особенности мировоззрения народа, культуры, нации называют менталитетом.
Слово «менталитет» происходит от латинского корня «mental», означающего «умственный». Считается, что каждая нация, класс или культура обладает своим менталитетом, и здесь это слово может отражать национальные или классовые особенности мышления.
1) Людям с советским менталитетом демократические ценности чужды и противны, поэтому в России не стоит ждать парламентаризма и сменяемости власти.
2) Японский менталитет ставит во главу угла честь и достоинство как отдельного человека, так и всей нации.