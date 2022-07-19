Мировоззрение, его виды и формы

Внутренний (духовный) мир человека ― это создание, усвоение, сохранение и распространение культурных ценностей.

Структура духовного мира человека

Духовный мир человека — это то, что определяет его уникальность и неповторимость, делает его личностью. Ощущения, восприятия, эмоции, чувства, воля, память, рассудок, уровень знаний, духовные интересы, жизненные позиции, ценностные ориентации — все эти элементы формируют духовный мир и являются его важными элементами.

Элементы духовного мира:

Познание — потребность в знаниях, смысле жизни. Формирует интеллект.

Эмоции — субъективные переживания (удивление, радость, гнев, стыд и др.).

Чувства — более длительные эмоциональные состояния (дружба, любовь, патриотизм, любознательность, сомнение и др.).

Мировоззрение — система взглядов, понятий и предствалений об окружающем мире.

Основой духовного мира человека является мировоззрение.

Структура мировоззрения:

знания;

духовные ценности;

принципы;

идеалы;

убеждения;

идеи.

Особенности мировоззрения:

оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество.

в мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм.

мировоззрение всегда связано с убеждением — устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки.

Пути формирования мировоззрения:

стихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий);

осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).

С известной степенью условности выделяют следующие типы мировоззрения:

Обыденное (или житейское) — является порождением повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей.

Религиозное — связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа — религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.).

Научное — теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.

Мифологическое — основано на мифах, сказаниях.

Философское — это наиболее систематизированное, максимально рационализированное мировоззрение. Высшее по отношению к мифологии и религии как исторических типов мировоззрения, предшествующих философии.

Знаете ли вы, что?...Особенности мировоззрения народа, культуры, нации называют менталитетом.

Менталитет — это «склад ума», то есть некий набор установок и принципов, согласно которым человек мыслит и реагирует на различные события.

Слово «менталитет» происходит от латинского корня «mental», означающего «умственный». Считается, что каждая нация, класс или культура обладает своим менталитетом, и здесь это слово может отражать национальные или классовые особенности мышления.