Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Религия Понятие общественного прогресса Искусство Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Мораль Понятие истины, её критерии Основные институты общества Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Социальная стратификация и мобильность Виды социальных норм Социальные группы Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль Социальный контроль
Формат ЕГЭ
Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 17 Задание 25 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 20 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Задание 18 Задание 24 Задание 19 Задание 23 Задание 21 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 1
Право
Понятие и виды юридической ответственности Правоохранительные органы. Судебная система Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Система российского права Воинская обязанность Законотворческий процесс Конституция РФ Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Особенности уголовного процесса Организационно-правовые формы Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Право в системе социальных норм Гражданство РФ
Экономика
Мировая экономика Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Предпринимательство Экономические системы Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Постоянные и переменные затраты Ценные бумаги Виды, причины и последствия инфляции Финансовые институты. Банковская система Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Деньги Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные
Политика
Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Политическое участие граждан РФ Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Типология политических режимов Государство, его функции Политическая система Политический процесс Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Федеративное устройство Российской Федерации

Мировоззрение, его виды и формы

Внутренний (духовный) мир человека  ― это создание, усвоение, сохранение и распространение культурных ценностей.

Структура духовного мира человека

Духовный мир человека — это то, что определяет его уникальность и неповторимость, делает его личностью. Ощущения, восприятия, эмоции, чувства, воля, память, рассудок, уровень знаний, духовные интересы, жизненные позиции, ценностные ориентации — все эти элементы формируют духовный мир и являются его важными элементами.

Элементы духовного мира:

Познание — потребность в знаниях, смысле жизни. Формирует интеллект.

Эмоции — субъективные переживания (удивление, радость, гнев, стыд и др.).

Чувства — более длительные эмоциональные состояния (дружба, любовь, патриотизм, любознательность, сомнение и др.).

Мировоззрение — система взглядов, понятий и предствалений об окружающем мире.

Основой духовного мира человека является мировоззрение.

Структура мировоззрения:

  • знания;

  • духовные ценности;

  • принципы;

  • идеалы;

  • убеждения;

  • идеи.

Особенности мировоззрения:

  • оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество.

  • в мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм.

  • мировоззрение всегда связано с убеждением — устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки.

Пути формирования мировоззрения:

  • стихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий);

  • осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).

С известной степенью условности выделяют следующие типы мировоззрения:

  • Обыденное (или житейское) — является порождением повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей.

  • Религиозное — связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа — религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.).

  • Научное— теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.

  • Мифологическое — основано на мифах, сказаниях.

Философское — это наиболее систематизированное, максимально рационализированное мировоззрение. Высшее по отношению к мифологии и религии как исторических типов мировоззрения, предшествующих философии.

Знаете ли вы, что?...Особенности мировоззрения народа, культуры, нации называют менталитетом.

Менталитет — это «склад ума», то есть некий набор установок и принципов, согласно которым человек мыслит и реагирует на различные события.

Слово «менталитет» происходит от латинского корня «mental», означающего «умственный». Считается, что каждая нация, класс или культура обладает своим менталитетом, и здесь это слово может отражать национальные или классовые особенности мышления.

Пример использования:

1) Людям с советским менталитетом демократические ценности чужды и противны, поэтому в России не стоит ждать парламентаризма и сменяемости власти.

2) Японский менталитет ставит во главу угла честь и достоинство как отдельного человека, так и всей нации.