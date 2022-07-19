Наука и образование

В современном мире немаловажное место занимают такие сферы духовной культуры человека как наука и образование.

Наука как сфера духовной жизни человека

Наука — это особая система достоверных знаний о закономерностях развития природы, общества, человека. — это особая система достоверных знаний о закономерностях развития природы, общества, человека. Наука ― творческая деятельность, направленная на получение, обоснование и систематизацию новых знаний (законов, понятий теорий).

Наука также является одной из сфер духовной культуры человека, важным социальным институтом, связанным с остальными сферами духовной жизни человека (особенно тесно – со сферой образования).

Также наука как сфера духовной жизни обладает собственной этикой науки, которая складывается из высших моральных ценностей, ориентации науки на высшее благо. Ядро научной этики – понимание свободы и социальной ответственности учёных в условиях возрастания роли науки во всех общественных сферах.

Например, в ситуации распространения коронавируса ученые, осознавая свою социальную ответственность, приступили к созданию вакцины и справились с поставленной задачей в достаточно короткий срок.

Наука как вид человеческой деятельности обладает рядом специфических особенностей:

Применение особых (научных) методов познания окружающего мира (анализ, синтез, моделирование и т.д.); Стремление к объективности и достоверности: изучить мир таким, какой он есть, независимо от личности и интересов самого человека; Подверженность рациональной критике, проверяемость; Рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью.

Важнейшие функции науки в обществе:

Познавательная – создание и воспроизводство знаний;

Прогностическая – построение краткосрочного или долгосрочного прогноза на основе имеющихся данных;

Социально-производственная – социальное управление и развитие общества, участие в создании производства современного уровня;

Культурно-мировоззренческая – наполнение мировоззрения объективным знанием о природе и обществе для формирования человеческой личности как субъекта познания и деятельности; формирование определённой картины мира;

Образовательная – наполнение образовательного процесса, т.е. обеспечение конкретным материалом процесс обучения.

Виды наук

Наука подразделяется на множество отраслей знания, которые различаются между собой тем, какую сторону действительности, форму материи они изучают.

В зависимости от предмета и метода познания:

Науки о природе (естественные): естествознание, биология, химия, физика и др.

Науки об обществе (общественные): история, филология, политология, социология и др.

Науки о познании и мышлении (гуманитарные): психология, риторика, логика, гносеология, диалектика.

Технические науки (действие законов физики и химии в технических устройствах): механика, физика;

Точные науки (числа и количественные отношения): математика, информатика.

По отношению к практике:

Фундаментальные науки: отсутствует прямая ориентация на практику.

Задачей фундаментальных наук является познание законов, управляющих взаимодействием базисных структур природы. Фундаментальные научные исследования определяют перспективы развития науки.

Прикладные науки: присутствует непосредственная ориентация на применение результатов научного познания для решения производственных и социально-практических проблем.

Непосредственной целью прикладных наук является применение результатов фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и социально-практических проблем. Так, современный этап научно-технического прогресса связан с развитием авангардных исследований прикладных наук: микроэлектроники, робототехники, информатики, биотехнологии, генетики и др.

Например, открытия в химии или биологии (фундаментальные науки) широко используются в генетике (прикладная наука) с целью селекционирования новых видов, лечения генетических болезней и пр..

Образование как сфера духовной жизни человека

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей.

Образование — это один из способов становления личности путем получения знаний, приобретения умений и навыков развития умственно-познавательных и творческих способностей через систему таких социальных институтов, как семья, школа, средства массовой информации.

Современное образование характеризуется набором черт (тенденций):

Информатизация (компьютеризация) – внедрение информационных технологий в образовательный процесс;

Рост продолжительности образования – увеличивается объем знаний, которые необходимо усвоить, растут требования к квалификации специалистов, что приводит к удлинению сроков обучения на разных этапах;

Непрерывный характер – черта, характеризующаяся тем, что в условиях научно-технической революции работник должен быть способным к быстрым переключениям на новые или смежные виды работ, на новые технологии, поэтому необходимо постоянно расширять свои знания и компетенции;

Специализация (профилизация) – нацеленность на формирования специализированных знаний и навыков у выпускников образовательных учреждений, применимых в конкретной профессии, обширная профориентационная деятельность на уровне школьного образования;

Интернационализация – создание единой системы образования для разных стран, интеграция образовательных систем;

Демократизация – становление образования общедоступным для широких слоев населения, хотя различия в качестве и типах учебных заведений сохраняются;

Гуманизация образования – внимание к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям;

Гуманитаризация образования – повышение роли гуманитарных дисциплин (обществознание, право, иностранные языки и т.д.) в образовательном процессе.

Функции образования

Цель образования — приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния.

Также образование обладает рядом функций и задач:

Социализация личности (социальная функция) – передача накопленных знаний, культурных ценностей и норм, воспроизводство социальной структуры общества;

Профессиональная подготовка кадров (экономическая функция) – подготовка качественных трудовых ресурсов (работников), влияние на состояние экономики;

Канал социальной мобильности – достижение человеком высоких позиций в социальной структуре общества;

Культурная функция – использование раннее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей;

Средство самореализации человека – помощь в раскрытии способностей и талантов личности и т.д.

Образование как система

Образование представляет из себя целостную систему, включающую в себя ряд взаимосвязанных ступеней и уровней подготовки.

В России образование включает в себя следующие этапы:

Общее образование

1. Дошкольное образование (до 7 лет) – осуществляется в специализированных учреждениях – яслях, детских садах;

2. Школьное образование:

Начальное общее образование (1 – 4 классы);

Основное общее образование (5 – 9 классы);

Среднее общее образование (10 – 11 классы).

Профессиональное образование

1. Среднее профессиональное образование (от 2 до 4 лет);

2. Высшее профессиональное образование:

Высшее образование — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года);

Высшее образование — специалитет (5 лет);

Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура).

Дополнительное образование: занятия в кружках, секциях и пр. Может сопровождать индивида на всех этапах образования (от дошкольного до докторантуры).