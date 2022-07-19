В современном мире немаловажное место занимают такие сферы духовной культуры человека как наука и образование.
Наука ― творческая деятельность, направленная на получение, обоснование и систематизацию новых знаний (законов, понятий теорий).
Наука также является одной из сфер духовной культуры человека, важным социальным институтом, связанным с остальными сферами духовной жизни человека (особенно тесно – со сферой образования).
Также наука как сфера духовной жизни обладает собственной этикой науки, которая складывается из высших моральных ценностей, ориентации науки на высшее благо. Ядро научной этики – понимание свободы и социальной ответственности учёных в условиях возрастания роли науки во всех общественных сферах.
Наука как вид человеческой деятельности обладает рядом специфических особенностей:
Применение особых (научных) методов познания окружающего мира (анализ, синтез, моделирование и т.д.);
Стремление к объективности и достоверности: изучить мир таким, какой он есть, независимо от личности и интересов самого человека;
Подверженность рациональной критике, проверяемость;
Рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью.
Важнейшие функции науки в обществе:
Познавательная – создание и воспроизводство знаний;
Прогностическая – построение краткосрочного или долгосрочного прогноза на основе имеющихся данных;
Социально-производственная – социальное управление и развитие общества, участие в создании производства современного уровня;
Культурно-мировоззренческая – наполнение мировоззрения объективным знанием о природе и обществе для формирования человеческой личности как субъекта познания и деятельности; формирование определённой картины мира;
Образовательная – наполнение образовательного процесса, т.е. обеспечение конкретным материалом процесс обучения.
Виды наук
Наука подразделяется на множество отраслей знания, которые различаются между собой тем, какую сторону действительности, форму материи они изучают.
В зависимости от предмета и метода познания:
Науки о природе (естественные): естествознание, биология, химия, физика и др.
Науки об обществе (общественные): история, филология, политология, социология и др.
Науки о познании и мышлении (гуманитарные): психология, риторика, логика, гносеология, диалектика.
Технические науки (действие законов физики и химии в технических устройствах): механика, физика;
Точные науки (числа и количественные отношения): математика, информатика.
По отношению к практике:
Фундаментальные науки: отсутствует прямая ориентация на практику.
Задачей фундаментальных наук является познание законов, управляющих взаимодействием базисных структур природы. Фундаментальные научные исследования определяют перспективы развития науки.
Прикладные науки: присутствует непосредственная ориентация на применение результатов научного познания для решения производственных и социально-практических проблем.
Непосредственной целью прикладных наук является применение результатов фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и социально-практических проблем. Так, современный этап научно-технического прогресса связан с развитием авангардных исследований прикладных наук: микроэлектроники, робототехники, информатики, биотехнологии, генетики и др.
Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей.
Современное образование характеризуется набором черт (тенденций):
Информатизация (компьютеризация) – внедрение информационных технологий в образовательный процесс;
Рост продолжительности образования – увеличивается объем знаний, которые необходимо усвоить, растут требования к квалификации специалистов, что приводит к удлинению сроков обучения на разных этапах;
Непрерывный характер – черта, характеризующаяся тем, что в условиях научно-технической революции работник должен быть способным к быстрым переключениям на новые или смежные виды работ, на новые технологии, поэтому необходимо постоянно расширять свои знания и компетенции;
Специализация (профилизация) – нацеленность на формирования специализированных знаний и навыков у выпускников образовательных учреждений, применимых в конкретной профессии, обширная профориентационная деятельность на уровне школьного образования;
Интернационализация – создание единой системы образования для разных стран, интеграция образовательных систем;
Демократизация – становление образования общедоступным для широких слоев населения, хотя различия в качестве и типах учебных заведений сохраняются;
Гуманизация образования – внимание к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям;
Гуманитаризация образования – повышение роли гуманитарных дисциплин (обществознание, право, иностранные языки и т.д.) в образовательном процессе.
Функции образования
Цель образования — приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния.
Также образование обладает рядом функций и задач:
Социализация личности (социальная функция) – передача накопленных знаний, культурных ценностей и норм, воспроизводство социальной структуры общества;
Профессиональная подготовка кадров (экономическая функция) – подготовка качественных трудовых ресурсов (работников), влияние на состояние экономики;
Канал социальной мобильности – достижение человеком высоких позиций в социальной структуре общества;
Культурная функция – использование раннее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей;
Средство самореализации человека – помощь в раскрытии способностей и талантов личности и т.д.
Образование как система
Образование представляет из себя целостную систему, включающую в себя ряд взаимосвязанных ступеней и уровней подготовки.
В России образование включает в себя следующие этапы:
Общее образование
1. Дошкольное образование (до 7 лет) – осуществляется в специализированных учреждениях – яслях, детских садах;
2. Школьное образование:
Начальное общее образование (1 – 4 классы);
Основное общее образование (5 – 9 классы);
Среднее общее образование (10 – 11 классы).
Профессиональное образование
1. Среднее профессиональное образование (от 2 до 4 лет);
2. Высшее профессиональное образование:
Высшее образование — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года);
Высшее образование — специалитет (5 лет);
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура).
Дополнительное образование: занятия в кружках, секциях и пр. Может сопровождать индивида на всех этапах образования (от дошкольного до докторантуры).