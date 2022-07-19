Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения
Экономика
Заработная плата и стимулирование труда Экономические функции домохозяйства Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические системы и собственность Деньги Экономика, ее роль в жизни общества Факторы производства и факторные доходы Инфляция Экономические цели и функции государства Банковские услуги Разделение труда и специализация Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Производство и производительность труда Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство
Право
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Понятие правоотношений Административные правоотношения, правонарушения и наказания Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Федеративное устройство Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Органы государственной власти Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей
Политика
Политический режим. Демократия Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Разделение властей Правовое государство Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина

Субъективное право – это охраняемая государством возможность, свобода что-либо делать (я могу).

Субъективная обязанность – это мера должного поведения граждан (я обязан).

Конституционные обязанности граждан в РФ:

  1. Соблюдение Конституции РФ и законов РФ (статья 15, часть 2)

  2. Уважение прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3)

  3. Забота о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, части 2, 3)

  4. Получение основного общего образования (статья 43, часть 4)

  5. Забота о памятниках истории и культуры (статья 44, часть 3)

  6. Уплата налогов и сборов (статья 57)

  7. Охрана природы и окружающей среды (статья 58)

  8. Защита Отечества (статья 59)

Система прав и свобод человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ:

1. Гражданские (личные) права принадлежат человеку как биосоциальному существу

  • право на жизнь (ст. 20);

  • право на охрану государством достоинства личности (ст. 21);

  • право на неприкосновенность личности (ст. 22);

  • право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телеграфных и телефонных переговоров (ст. 23 и 24);

  • право на неприкосновенность жилища (ст. 25) и др.

2. Политические права обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны

  • право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через представителей (п. 1 ст. 32);

  • право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (п. 2, 3 ст. 32);

  • равный доступ к государственной службе (п. 4 ст. 32);

  • право на объединение (ст. 30);

  • право мирно, без оружия проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31) и т.д.

3. Экономические права обеспечивают возможность свободного распоряжения средствами производства, рабочей силой, предметами потребления

  • право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34);

  • право частной собственности (ст. 35 и 36).

4. Социальные права обеспечивают благосостояние и достойный уровень жизни

  • право свободно распоряжаться своими способностями по труду, выбирать род деятельности и профессию (п. 1-3 ст. 37);

  • право на отдых (п. 5 ст. 37).

  • право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41);

  • право на благоприятную окружающую среду (ст. 42);

  • право на образование (ст. 43) и т.д.

5. Культурные права обеспечивают духовное развитие и самореализацию личности

  • свобода творчества и преподавания (п. 1 ст. 44);

  • право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (п. 2 ст. 44).