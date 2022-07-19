Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина

Субъективная обязанность – это мера должного поведения граждан (я обязан).
Конституционные обязанности граждан в РФ:
Соблюдение Конституции РФ и законов РФ (статья 15, часть 2)
Уважение прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3)
Забота о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, части 2, 3)
Получение основного общего образования (статья 43, часть 4)
Забота о памятниках истории и культуры (статья 44, часть 3)
Уплата налогов и сборов (статья 57)
Охрана природы и окружающей среды (статья 58)
Защита Отечества (статья 59)
Система прав и свобод человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ:
право на жизнь (ст. 20);
право на охрану государством достоинства личности (ст. 21);
право на неприкосновенность личности (ст. 22);
право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телеграфных и телефонных переговоров (ст. 23 и 24);
право на неприкосновенность жилища (ст. 25) и др.
право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через представителей (п. 1 ст. 32);
право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (п. 2, 3 ст. 32);
равный доступ к государственной службе (п. 4 ст. 32);
право на объединение (ст. 30);
право мирно, без оружия проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31) и т.д.
право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34);
право частной собственности (ст. 35 и 36).
право свободно распоряжаться своими способностями по труду, выбирать род деятельности и профессию (п. 1-3 ст. 37);
право на отдых (п. 5 ст. 37).
право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41);
право на благоприятную окружающую среду (ст. 42);
право на образование (ст. 43) и т.д.
свобода творчества и преподавания (п. 1 ст. 44);
право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (п. 2 ст. 44).