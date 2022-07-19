Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина

Субъективная обязанность – это мера должного поведения граждан (я обязан).

– это охраняемая государством возможность, свобода что-либо делать (я могу).

Конституционные обязанности граждан в РФ:

Забота о памятниках истории и культуры (статья 44, часть 3)

Забота о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, части 2, 3)

Уважение прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3)

Система прав и свобод человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ:

1. Гражданские (личные) права принадлежат человеку как биосоциальному существу

право на неприкосновенность жилища (ст. 25) и др.

право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телеграфных и телефонных переговоров (ст. 23 и 24);

право на жизнь (ст. 20);

2. Политические права обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через представителей (п. 1 ст. 32);

право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (п. 2, 3 ст. 32);

равный доступ к государственной службе (п. 4 ст. 32);

право на объединение (ст. 30);