Познавательная и коммуникативная деятельность

Одним их важнейших разделов философии является гносеология — философское учение о человеческом познании.

Познание — это процесс деятельности человека, основным содержанием которого является отражение объективной реальности в его сознании, а результатом — получение нового знания об окружающем мире.

Представители различных философских направлений по-разному отвечали на вопрос о возможности познания мира:

Агностицизм (греч. agnostos — недоступный познанию) — отрицает полностью или частично возможность познания мира, познание не дает достоверных сведений о мире. (греч. agnostos — недоступный познанию) — отрицает полностью или частично возможность познания мира, познание не дает достоверных сведений о мире. Скептицизм (греч. skeptikos — рассматривающий, критикующий) — не отрицая принципиальной возможности познания мира, выражает сомнение в том, что все знания о мире носят достоверный характер. Гностицизм (греч. gnosis — знание) /Оптимизм (лат. optimus — наилучший)— утверждает принципиальную познаваемость мира, принципиальную возможность получения достоверных знаний о мире.

Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: субъекта и объекта познания.

Субъект познания — это носитель познавательной активности.

Субъектом может выступать как отдельный познающий человек, так и общество в целом.

Объект познания — это все то, на что направлена познавательная активность человека.

Это может быть какой-то отдельный познаваемый объект (процесс, явление, внутреннее состояние человека и др.), либо весь окружающий мир.

Уровни познания

Иногда уровни познания называют этапами познания.

Изначально человек познает мир чувственно и лишь затем облекает его в понятия, делает суждения и умозаключения.

Чувственное познание осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием).

Формы чувственного познания:

Ощущение — это отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. — это отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. Восприятие — чувственный образ целостной картины предмета, процесса, явления непосредственно воздействующих на органы чувств.

Представление — чувственно-наглядный, обобщенный образ предмета, процесса, явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственного воздействия самих предметов познания на органы чувств.

Особенности чувственного познания:

непосредственность, выражающаяся в прямом воспроизведении объекта;

наглядность и предметность образов, возникающих в результате познания;

воспроизведение внешних сторон и свойств объектов.

Рациональное познание осуществляется посредством мышления.

Формы рационального познания:

Понятие — мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета, процесса, явления. — мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета, процесса, явления. Суждение — мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете, процессе, явлении. Умозаключение (вывод) — мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения.

Особенности рационального познания:

опора на результаты чувственного познания;

абстрактность и обобщенность образов, возникающих в результате познания;

воспроизведение объектов на основе внутренних закономерных связей и отношений.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая — высшая.

Виды познания

Научное познание — вид познания, основанный на логике, научном подходе, выводах; также называют рациональным познанием.

Обыденное познание — это познание, реализуемое в повседневной жизненной практике.

Социальное познание — вид познания, который заключается в стремлении объяснить окружающую социальную действительность, место, которое в ней занимает человек, и то, каким оно должно быть. Особенностью социального познания является то, что субъект и объект совпадают.

Религиозное познание — вид познания, при котором объектом изучения являются Бог и его связь с человеком, влияние Бога на человека, а также моральные устои, характерные данной религии. Интересный парадокс религиозного познания: субъект (человек) изучает объект (Бог), который выступает в роли субъекта (Бог), создавшего объект (человека и весь мир).

Мифологическое познание — познание, свойственное первобытным культурам. Способ познания у людей, еще не начавших отделять себя от окружающего мира, отождествлявших сложные явления и понятия с богами, высшими силами.

Художественное познание — вид познания, который отражает окружающий мир с помощью художественных образов и символов.

Познание на чувственном этапе (в форме ощущений, восприятий и представлений), а затем на рациональном (в форме понятий, суждений, умозаключений), через творчество и интуицию ведёт к формированию истины.

Понятие истины, ее критерии

Истина — это адекватное отражение действительности в сознании человека, которое выражается в знании, соответствующем своему предмету.

Свойства истины:

Конкретность — это свойство истины, основанное на знании реальных связей, взаимодействия всех сторон объекта, главных, существенных свойств, тенденций его развития. Принцип конкретности истины требует подходить к фактам не с общими формулами и схемами, а с учетом конкретной обстановки, реальных условий.

В силу этого нет абстрактной истины, истина всегда конкретна.

Объективность — соответствие реальному объекту, независимо от воли и желания познающего субъекта, т. е. человека.

В силу этого нет субъективной истины, истина всегда объективна.

Выделяют несколько разновидностей истины: абсолютная, относительная.

Абсолютная — исчерпывающее знание о мире, человеке и обществе. Это знание верно в любых обстоятельствах.

Например: солнце восходит на востоке.

Относительная – неполное знание, зависящее от конкретных условий.

Например: сейчас вечер. (Через несколько часов это суждение перестанет быть истинным. На другой стороне земного шара оно уже ложно).

Однако главным оставался вопрос о том, как человек может удостовериться в истинности своих знаний о предмете, если, собственно, сам предмет дан ему в опосредованных формах — чувственном представлении и рациональном осмыслении. Вот здесь и возникает проблема тех показателей, которые позволяют нам делать вывод об истинности полученного знания.

Особенно строго к отбору и проверке критериев, способов обоснования истины относится наука.

Критерии истины

Критерий истины — это то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от заблуждения.

Наиболее часто в науке выделяются следующие критерии истины:

Чувственный критерий:

Ощущения являются единственным источником и основанием знания.

Например: чтобы понять, что на улице день, можно посмотреть на небо и увидеть солнце. Если чувственный критерий удовлетворен, то "сейчас день" — истина.

Логический критерий:

Знания получаются из очевидных, принимаемых всеми суждений (разум).

Например: ребенок хочет спать. Проверяем логически: если ребенок гулял весь день, а сейчас 2 часа ночи, то ребенок устал. Если человек устает, то хочет спать. Критерий логики удовлетворен.

Практический критерий:

Происходит апробация наших знаний в деятельностном опыте человека и человечества.

Например: Много поколений людей на практике доказали, что воспитывать детей - нелегкое дело. Суждение на практике оказывается истиной.

Если суждение не истинно, оно является ложью либо заблуждением.

Ложь — намеренное искажение истины, неправда.

Например, человек сознательно убедил ребенка в том, что земля плоская. Это ложь.

Заблуждение – представление, мысль или ход мысли, относительно которых хотя в сознании и существует уверенность, что они правильны, но которые не соответствуют «истине», фактическим обстоятельствам, предмету.

Например, человек проснулся во время полного солнечного затмения и решил, что сейчас ночь. Это заблуждение.

Мышление

Весьма специфическим видом деятельности является мышление. Человек приходит к истине или впадает в заблуждение именно в процессе мышления.

Мышление – активный процесс отражения объективной действительности в понятиях, суждениях, теориях, составляющий высшую ступень человеческого познания.

Мышление радикально расширяет возможности индивида в его стремлении к познанию действительности.

Мышление имеет две стадии:

Допонятийная стадия – вид мышления, характерный для детей в раннем возрасте, когда ребёнок ещё не знает слов и понятий. – вид мышления, характерный для детей в раннем возрасте, когда ребёнок ещё не знает слов и понятий. Понятийная стадия – вид мышления, где используются понятия и логические конкуренции (появляется постепенно у детей в возрасте 11-14 лет).

Отличительными чертами мышления являются:

Социальная природа (для постановки и решения любой задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были открыты в человеческой практике);

Неразрывная связь с языком (например, уменьшительно-ласкательные формы слов «ложечка», «тарелочка», дают нам представление о чем-то маленьком и милом ) ;

Опосредованный характер (познающий человек с помощью мышления проникает в скрытые свойства, связи, отношения предметов);

Личностный характер (проявляется в том, какие задачи привлекают внимание того или иного человека, как он решает каждую из них, какие испытывает чувства при их решении).

Стоит различать операции, формы и типы мышления.

Наша мыслительная деятельность протекает именно с помощью логики, в структуре мышления это называется логическими операциями. Это наши умственные действия над воспринимаемыми предметами, явлениями, знаниями.

Операции мышления:

Анализ – расчленение сложного объекта на части, знание об отдельных элементах предмета.

Синтез – переход от частей к целому.

Сравнение – установление сходства и различий между предметами.

Абстрагирование – выделение главных и существенных свойств и связей объекта.

Обобщение – объединение предметов по их общим признакам.

Конкретизация – движение от общего к частному.

Формы мышления помогают нам понять, как мы фиксируем результат мыслительной деятельности.

Формы мышления:

Понятие – отражение в сознании человека общих и существенных свойств предметов и явлений. Содержание понятий раскрывается в суждениях.

Суждение – отражение связей между предметами и явлениями действительности (или между их свойствами и признаками) в форме утверждения или отрицания.

Умозаключение (индукция, дедукция, аналогия) – вывод на основе нескольких суждений.

Индукция – от частных случаев к общему. – от частных случаев к общему. Дедукция – от общего положения к частному. Аналогия – на основании частичного сходства между предметами дается вывод без достаточного исследования всех условий, то есть от частного к частному на основе сходства.

На разных этапах развития человека среди его мыслительных способностей доминировали разные типы мышления.

Тип мышления:

Образное: человек мыслит наглядно, образами в конкретной форме.

Свойственно первобытному человеку и людям первых цивилизаций.

Понятийное(теоретическое): решение задач теоретическим путем.

Способом решения задачи будет использование абстрактных понятий, теоретических знаний.

Свойственно современному человеку.

Знаковое: пользуется некими обозначениями-знаками явлений и событий и оперирует этими знаками в построении моделей существования и поведения явлений.