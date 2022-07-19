Познавательная и коммуникативная деятельность

Одним их важнейших разделов философии является гносеология — философское учение о человеческом познании.
Представители различных философских направлений по-разному отвечали на вопрос о возможности познания мира:
Скептицизм (греч. skeptikos — рассматривающий, критикующий) — не отрицая принципиальной возможности познания мира, выражает сомнение в том, что все знания о мире носят достоверный характер.
Гностицизм (греч. gnosis — знание) /Оптимизм (лат. optimus — наилучший)— утверждает принципиальную познаваемость мира, принципиальную возможность получения достоверных знаний о мире.
Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: субъекта и объекта познания.
Субъектом может выступать как отдельный познающий человек, так и общество в целом.
Это может быть какой-то отдельный познаваемый объект (процесс, явление, внутреннее состояние человека и др.), либо весь окружающий мир.
Иногда уровни познания называют этапами познания.
Изначально человек познает мир чувственно и лишь затем облекает его в понятия, делает суждения и умозаключения.
Чувственное познание осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием).
Формы чувственного познания:
Восприятие — чувственный образ целостной картины предмета, процесса, явления непосредственно воздействующих на органы чувств.
Представление — чувственно-наглядный, обобщенный образ предмета, процесса, явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственного воздействия самих предметов познания на органы чувств.
Особенности чувственного познания:
непосредственность, выражающаяся в прямом воспроизведении объекта;
наглядность и предметность образов, возникающих в результате познания;
воспроизведение внешних сторон и свойств объектов.
Рациональное познание осуществляется посредством мышления.
Формы рационального познания:
Суждение — мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете, процессе, явлении.
Умозаключение (вывод) — мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения.
Особенности рационального познания:
опора на результаты чувственного познания;
абстрактность и обобщенность образов, возникающих в результате познания;
воспроизведение объектов на основе внутренних закономерных связей и отношений.
Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая — высшая.
Научное познание — вид познания, основанный на логике, научном подходе, выводах; также называют рациональным познанием.
Обыденное познание — это познание, реализуемое в повседневной жизненной практике.
Социальное познание — вид познания, который заключается в стремлении объяснить окружающую социальную действительность, место, которое в ней занимает человек, и то, каким оно должно быть. Особенностью социального познания является то, что субъект и объект совпадают.
Религиозное познание — вид познания, при котором объектом изучения являются Бог и его связь с человеком, влияние Бога на человека, а также моральные устои, характерные данной религии. Интересный парадокс религиозного познания: субъект (человек) изучает объект (Бог), который выступает в роли субъекта (Бог), создавшего объект (человека и весь мир).
Мифологическое познание — познание, свойственное первобытным культурам. Способ познания у людей, еще не начавших отделять себя от окружающего мира, отождествлявших сложные явления и понятия с богами, высшими силами.
Художественное познание — вид познания, который отражает окружающий мир с помощью художественных образов и символов.
Познание на чувственном этапе (в форме ощущений, восприятий и представлений), а затем на рациональном (в форме понятий, суждений, умозаключений), через творчество и интуицию ведёт к формированию истины.
Свойства истины:
В силу этого нет абстрактной истины, истина всегда конкретна.
В силу этого нет субъективной истины, истина всегда объективна.
Выделяют несколько разновидностей истины: абсолютная, относительная.
Однако главным оставался вопрос о том, как человек может удостовериться в истинности своих знаний о предмете, если, собственно, сам предмет дан ему в опосредованных формах — чувственном представлении и рациональном осмыслении. Вот здесь и возникает проблема тех показателей, которые позволяют нам делать вывод об истинности полученного знания.
Особенно строго к отбору и проверке критериев, способов обоснования истины относится наука.
Наиболее часто в науке выделяются следующие критерии истины:
Чувственный критерий:
Ощущения являются единственным источником и основанием знания.
Логический критерий:
Знания получаются из очевидных, принимаемых всеми суждений (разум).
Практический критерий:
Происходит апробация наших знаний в деятельностном опыте человека и человечества.
Если суждение не истинно, оно является ложью либо заблуждением.
Весьма специфическим видом деятельности является мышление. Человек приходит к истине или впадает в заблуждение именно в процессе мышления.
Мышление радикально расширяет возможности индивида в его стремлении к познанию действительности.
Мышление имеет две стадии:
Понятийная стадия – вид мышления, где используются понятия и логические конкуренции (появляется постепенно у детей в возрасте 11-14 лет).
Отличительными чертами мышления являются:
Социальная природа (для постановки и решения любой задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были открыты в человеческой практике);
Неразрывная связь с языком (например, уменьшительно-ласкательные формы слов «ложечка», «тарелочка», дают нам представление о чем-то маленьком и милом);
Опосредованный характер (познающий человек с помощью мышления проникает в скрытые свойства, связи, отношения предметов);
Личностный характер (проявляется в том, какие задачи привлекают внимание того или иного человека, как он решает каждую из них, какие испытывает чувства при их решении).
Стоит различать операции, формы и типы мышления.
Наша мыслительная деятельность протекает именно с помощью логики, в структуре мышления это называется логическими операциями. Это наши умственные действия над воспринимаемыми предметами, явлениями, знаниями.
Операции мышления:
Анализ – расчленение сложного объекта на части, знание об отдельных элементах предмета.
Синтез – переход от частей к целому.
Сравнение – установление сходства и различий между предметами.
Абстрагирование – выделение главных и существенных свойств и связей объекта.
Обобщение – объединение предметов по их общим признакам.
Конкретизация – движение от общего к частному.
Формы мышления помогают нам понять, как мы фиксируем результат мыслительной деятельности.
Формы мышления:
Понятие – отражение в сознании человека общих и существенных свойств предметов и явлений. Содержание понятий раскрывается в суждениях.
Суждение – отражение связей между предметами и явлениями действительности (или между их свойствами и признаками) в форме утверждения или отрицания.
Умозаключение (индукция, дедукция, аналогия) – вывод на основе нескольких суждений.
Дедукция – от общего положения к частному.
Аналогия – на основании частичного сходства между предметами дается вывод без достаточного исследования всех условий, то есть от частного к частному на основе сходства.
На разных этапах развития человека среди его мыслительных способностей доминировали разные типы мышления.
Тип мышления:
Образное: человек мыслит наглядно, образами в конкретной форме.
Свойственно первобытному человеку и людям первых цивилизаций.
Понятийное(теоретическое): решение задач теоретическим путем.
Способом решения задачи будет использование абстрактных понятий, теоретических знаний.
Свойственно современному человеку.
Знаковое: пользуется некими обозначениями-знаками явлений и событий и оперирует этими знаками в построении моделей существования и поведения явлений.