Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Задание 1 Задание 22 Задание 21 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 25 Политика: Задания 10, 11 Задание 23 Задание 18 Задание 17 Задание 24 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 19
Право
Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Система российского права Воинская обязанность Законотворческий процесс Конституция РФ Право в системе социальных норм Права и обязанности налогоплательщика Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Организационно-правовые формы Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ
Экономика
Мировая экономика Экономические системы Спрос и предложение Роль государства в экономике Факторы производства и факторные доходные Предпринимательство Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Налоги Постоянные и переменные затраты Рынок труда. Безработица Деньги Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Виды, причины и последствия инфляции Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Основные источники финансирования бизнеса Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Рынок и рыночный механизм
Политика
Типология политических режимов Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политический процесс Средства массовой информации в политической системе Политическая элита Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Природное и общественное в человеке. Потребности и интересы Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Мораль Религия Понятие общественного прогресса Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Искусство Многовариантность общественного развития (типы обществ)
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2
Социальные отношения
Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Социализация индивида Семья и брак Социальный контроль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения

Постоянные и переменные затраты

Издержки — это затраты, которые несет производитель в процессе осуществления производственной деятельности.

Издержки делятся на внешние и внутренние.

Внешние издержки — затраты на приобретение факторов производства у других предприятий и граждан (также называются явными или бухгалтерскими).

Такие издержки имеют конкретное денежное выражение и отражаются в бухгалтерской документации фирмы.

Например, собственник помещения несет издержки на его содержание, оплату за коммунальные издержки.

Внешние (бухгалтерские, явные) издержки:

  • Затраты на приобретение материалов

  • Арендная плата

  • Затраты на электроэнергию

  • Затраты на выплату заработной платы

  • Выплата процентов по кредиту и др.

Внутренние издержки — издержки в виде наилучшего альтернативного варианта использования факторов производства, принадлежащих предпринимателю (также называются неявными или альтернативными).

Например, собственник земельного участка мог бы не использовать его сам, а сдать в аренду, получая регулярные рентные платежи. Неполученная рента составляет альтернативные издержки.

Внутренние (неявные) издержки:

  • Упущенная выгода (альтернативные издержки)

  • Недополученная прибыль и др.

Внешние издержки делятся на два вида:

Постоянные издержки — издержки, которые не зависят от объема (количества) выпускаемой продукции (остаются всегда на одном уровне, вне зависимости от количества выпускаемой продукции).

На графике постоянные издержки отображаются прямой горизонтальной линией.

Переменные издержки — издержки, величина которых напрямую зависит от объема (количества) выпускаемой продукции (чем больше продукции производится, тем больше переменные издержки).

На графике переменные издержки отображаются наклонной прямой или ветвью параболы, выходящими из начала координат (т. к. если продукция не производится, то переменные издержки равны 0).

Постоянные:

  • Плата за аренду помещений

  • Повременная заработная плата (оклад)

    например, зарплата администрации

  • Амортизационные отчисления*

  • Коммунальные платежи

  • Выплата кредитов и процентов по ним

Переменные:

  • Затраты на сырье и материалы

  • Затраты на упаковку

  • Транспортные расходы

  • Сдельная заработная плата/заработная плата рабочих

  • Расходы на электроэнергию и воду (разделяются с коммунальными платежами)

*Амортизационные отчисления — отчисления для возмещения износа оборудования на производстве.