Постоянные и переменные затраты

Издержки — это затраты, которые несет производитель в процессе осуществления производственной деятельности.

Издержки делятся на внешние и внутренние.

Внешние издержки — затраты на приобретение факторов производства у других предприятий и граждан (также называются явными или бухгалтерскими).

Такие издержки имеют конкретное денежное выражение и отражаются в бухгалтерской документации фирмы.

Например, собственник помещения несет издержки на его содержание, оплату за коммунальные издержки.

Внешние (бухгалтерские, явные) издержки:

Затраты на приобретение материалов

Арендная плата

Затраты на электроэнергию

Затраты на выплату заработной платы

Выплата процентов по кредиту и др.

Внутренние издержки — издержки в виде наилучшего альтернативного варианта использования факторов производства, принадлежащих предпринимателю (также называются неявными или альтернативными).

Например, собственник земельного участка мог бы не использовать его сам, а сдать в аренду, получая регулярные рентные платежи. Неполученная рента составляет альтернативные издержки.

Внутренние (неявные) издержки:

Упущенная выгода (альтернативные издержки)

Недополученная прибыль и др.

Внешние издержки делятся на два вида:

Постоянные издержки — издержки, которые не зависят от объема (количества) выпускаемой продукции (остаются всегда на одном уровне, вне зависимости от количества выпускаемой продукции).

На графике постоянные издержки отображаются прямой горизонтальной линией.

Переменные издержки — издержки, величина которых напрямую зависит от объема (количества) выпускаемой продукции (чем больше продукции производится, тем больше переменные издержки).

На графике переменные издержки отображаются наклонной прямой или ветвью параболы, выходящими из начала координат (т. к. если продукция не производится, то переменные издержки равны 0).

Постоянные:

Плата за аренду помещений

Повременная заработная плата (оклад) например, зарплата администрации

Амортизационные отчисления*

Коммунальные платежи

Выплата кредитов и процентов по ним

Переменные:

Затраты на сырье и материалы

Затраты на упаковку

Транспортные расходы

Сдельная заработная плата/заработная плата рабочих

Расходы на электроэнергию и воду (разделяются с коммунальными платежами)

*Амортизационные отчисления — отчисления для возмещения износа оборудования на производстве.