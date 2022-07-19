Банковские услуги

В современной социально-экономической ситуации достаточно опасно хранить свои сбережения дома: они подвергаются воздействию инфляции и их стоимость уменьшается, поэтому следует прибегать к помощи финансовых организаций, которые помогут не только уберечь накопления от разных рисков, но и увеличить их.

Финансовая организация — юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии банковские операции и сделки, либо предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, по страхованию или иные услуги финансового характера.

К финансовым организациям можно отнести следующие юридические лица:

1. Банки;

2. Страховые компании;

3. Пенсионные фонды;

4. Инвестиционные фонды и др.

При выборе финансовой организации необходимо быть предельно внимательным, так как среди этих компаний встречаются мошенники.

Существуют организации, защищающие интересы потребителей финансовых услуг, а также регулирующие деятельность финансовых организаций:

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2. Центральный банк России;

3. Агентство по страхованию вкладов;

4. Международная конфедерация обществ потребителей.

Самой распространенной финансовой организацией являются коммерческие банки.

Функции коммерческих банков:

Приём вкладов

Хранение ценных бумаг, драгоценных металлов и других ценностей

Выдача кредитов

Осуществление денежных переводов на счёт получателя (физического лица или организации)

Обмен валют

Депозит

Банковский вклад (депозит) — денежная сумма, которую гражданин передаёт в банк с условием обратного её возврата через определённый срок или по первому требованию вкладчика, а также начисления банком процентов на всю сумму депозита.

При выборе вклада в банке необходимо обращать внимание на такие параметры, как:

Вид вклада,

Срок вклада,

Валюта вклада,

Величина процентной ставки и порядок её начисления.

В зависимости от срока вклада выделяют вклад до востребования (на неопределенный срок) и срочный (вклад на конкретный срок) вклад.

Кредит

Кредит — сумма средств, которая передаётся банком своему клиенту во временное пользование с условием своевременного возврата и уплаты процента за их использование. — сумма средств, которая передаётся банком своему клиенту во временное пользование с условием своевременного возврата и уплаты процента за их использование. Заём — сумма средств, которая передаётся физическим лицом или организацией физическому лицу или организации во временное пользование с условием своевременного возврата и возможной уплаты процентов (может быть как процентным, так и беспроцентным).

При выборе привлечения средств гражданину следует обратить внимание на объём собственного годового дохода, а также на размер ежемесячного платежа по кредиту.

Ежемесячный платёж — денежная сумма, которую заёмщик обязан уплатить в финансовую организацию для погашения части основного долга и процентов по нему.

Правила выбора кредита

При выборе кредита необходимо обратить внимание на порядок уплаты процентов по кредиту и график платежей. Проценты могут уплачиваться равными и дифференцированными платежами. При этом необходимо избегать просрочек по кредиту, которые могут привести к взиманию штрафов.

Соотношения ежемесячных платежей по кредиту и регулярных доходов

15% — отлично

16-23% — хорошо

24-38% — приемлемо

39-50% — опасно

51% — очень опасно

По тому, на какие нужды берут кредиты, они делятся на потребительские, то есть идущие на покупку потребительских товаров (например, бытовой техники, мебели, одежды), автокредиты — на покупку автомобиля, ипотечные — на покупку жилья.

Автокредитование — кредитование на покупку нового или подержанного автомобиля.

Ипотечный кредит — кредит на приобретение или строительство жилища.

Потребительский кредит — самый распространённый вид кредитования. Его особенностью является относительно небольшая максимальная сумма (например, в Сбербанке РФ это сумма до 3 млн руб.). Такой кредит, так же, как и автокредит, можно взять на срок от 3 месяцев до 7 лет.

Платежная карта

Безналичные деньги встречаются в двух формах: банковская карта и электронные деньги.

Банковская карта — пластиковая карта стандартного размера, на которой хранится информация в электронном виде о банковском счёте держателя карты.

Каждая банковская карта имеет ряд обязательных элементов, которые отличают её от прочих карт:

эмитент (кредитная организация, которая выпустила и ввела карту в платёжный оборот),

её номер,

защитная голограмма,

имя и фамилия держателя (владельца) карты,

срок действия карты,

образец подписи держателя карты,

код безопасности.

POS-терминал — это электронное устройство, которое позволяет считывать информацию с магнитной полосы или чипа карты и передавать её по каналам связи в платёжную систему для автоматизированного совершения операций по карте.

ПИН-код — код доступа к банковскому счёту держателя карты при её использовании.

Важно!

1. Пин-код, CVV2 или CVC2, пароль из SMS сообщения или иные важные данные нельзя передавать никому, даже сотруднику банка. Подобные данные запрашивают мошенники.

2. В случае утери карты или подозрении в странных финансовых операциях с вашим счетом вы должны немедленно позвонить в банк и заблокировать карту

Электронные деньги – это платежные средства, которые находятся на электронном носителе в распоряжении владельца (например, криптовалюта) – это платежные средства, которые находятся на электронном носителе в распоряжении владельца (например, криптовалюта) Дебетовая карта — банковская карта, дающая возможность распоряжаться деньгами в пределах сумм, находящихся на счёте её владельца. Кредитная карта — банковская карта, дающая возможность её владельцу распоряжаться деньгами, взятыми в долг у банка на условиях платности и возвратности.

Самое главное отличие дебетовой карты от кредитной: дебетовая карта дает доступ к деньгам, которые есть на вашем счете. Любые операции (безналичная оплата, снятие наличных) возможны только в пределах остатка на вашем счете.

Кредитная карта, в отличие от дебетовой, дает доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка. Вы занимаете у банка деньги, и за это придется платить.

Денежный перевод

Денежные переводы — это перечисление денежных средств от отправителя к получателю с помощью соответствующих операторов платёжных систем через национальные или международные с целью зачисления денежных средств на счёт получателя или выдачи ему их в наличной форме.

Системы с целью зачисления денежных средств на счёт получателя или выдачи ему их в наличной форме.

Денежные переводы могут осуществляться как в пределах одного государства – так называемые внутренние денежные переводы (осуществляются в национальной валюте), так и за его пределы — международные денежные переводы (преимущественно в наиболее «ходовых» мировых валютах).

Обмен валюты

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Обмен валют (конверсия, конвертирование валюты) — это операция по наличному или безналичному обмену национальных банкнот и монет в соответствии с валютным курсом, производящаяся в специализированных пунктах государственных банков и негосударственных финансовых организаций, в соответствии с действующим законодательством.

Формы дистанционного банковского обслуживания

Дистанционным банковским обслуживанием принято называть оказание банковских услуг (предоставление банковских продуктов) на расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без непосредственного контакта с сотрудниками банка — из дома, офиса, автомобиля и т.д.

Такой вид обслуживания позволяет клиенту контролировать собственные счета, покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать коммунальные услуги, доступ в Интернет, счета операторов сотовой связи, проводить безналичные банковские и межбанковские платежи, переводить средства по счетам и др.

Мобильный банкинг — это система, дающая возможность получения информации и управления средствами на банковском счете с помощью мобильного телефона или планшетного компьютера.

С помощью мобильного банкинга возможно осуществление двух основных типов операций — получение и передача информации, проведение платежей.

Мобильный банкинг позволяет: