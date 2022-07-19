Банковские услуги

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Право
Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право, его роль в жизни общества и государства Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Административные правоотношения, правонарушения и наказания Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Взаимодействие общества и природы
Политика
Политический режим. Демократия Правовое государство Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Экономические цели и функции государства Рынок и рыночный механизм Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Товары и услуги Производство и производительность труда Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Деньги Разделение труда и специализация Обмен, торговля Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Инфляция

Банковские услуги

В современной социально-экономической ситуации достаточно опасно хранить свои сбережения дома: они подвергаются воздействию инфляции и их стоимость уменьшается, поэтому следует прибегать к помощи финансовых организаций, которые помогут не только уберечь накопления от разных рисков, но и увеличить их.

Финансовая организация — юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии банковские операции и сделки, либо предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, по страхованию или иные услуги финансового характера.

К финансовым организациям можно отнести следующие юридические лица:

1. Банки;

2. Страховые компании;

3. Пенсионные фонды;

4. Инвестиционные фонды и др.

При выборе финансовой организации необходимо быть предельно внимательным, так как среди этих компаний встречаются мошенники.

Существуют организации, защищающие интересы потребителей финансовых услуг, а также регулирующие деятельность финансовых организаций:

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2. Центральный банк России;

3. Агентство по страхованию вкладов;

4. Международная конфедерация обществ потребителей.

Самой распространенной финансовой организацией являются коммерческие банки.

Функции коммерческих банков:

  • Приём вкладов

  • Хранение ценных бумаг, драгоценных металлов и других ценностей

  • Выдача кредитов

  • Осуществление денежных переводов на счёт получателя (физического лица или организации)

  • Обмен валют

Депозит

Банковский вклад (депозит) — денежная сумма, которую гражданин передаёт в банк с условием обратного её возврата через определённый срок или по первому требованию вкладчика, а также начисления банком процентов на всю сумму депозита.

При выборе вклада в банке необходимо обращать внимание на такие параметры, как:

  • Вид вклада,

  • Срок вклада,

  • Валюта вклада,

  • Величина процентной ставки и порядок её начисления.

В зависимости от срока вклада выделяют вклад до востребования (на неопределенный срок) и срочный (вклад на конкретный срок) вклад.

Кредит

Кредит — сумма средств, которая передаётся банком своему клиенту во временное пользование с условием своевременного возврата и уплаты процента за их использование.

Заём — сумма средств, которая передаётся физическим лицом или организацией физическому лицу или организации во временное пользование с условием своевременного возврата и возможной уплаты процентов (может быть как процентным, так и беспроцентным).

При выборе привлечения средств гражданину следует обратить внимание на объём собственного годового дохода, а также на размер ежемесячного платежа по кредиту.

Ежемесячный платёж — денежная сумма, которую заёмщик обязан уплатить в финансовую организацию для погашения части основного долга и процентов по нему.

Правила выбора кредита

При выборе кредита необходимо обратить внимание на порядок уплаты процентов по кредиту и график платежей. Проценты могут уплачиваться равными и дифференцированными платежами. При этом необходимо избегать просрочек по кредиту, которые могут привести к взиманию штрафов.

Соотношения ежемесячных платежей по кредиту и регулярных доходов

15% — отлично

16-23% — хорошо

24-38% — приемлемо

39-50% — опасно

51% — очень опасно

По тому, на какие нужды берут кредиты, они делятся на потребительские, то есть идущие на покупку потребительских товаров (например, бытовой техники, мебели, одежды), автокредиты — на покупку автомобиля, ипотечные — на покупку жилья.

  • Автокредитование — кредитование на покупку нового или подержанного автомобиля.

  • Ипотечный кредит — кредит на приобретение или строительство жилища.

  • Потребительский кредит — самый распространённый вид кредитования. Его особенностью является относительно небольшая максимальная сумма (например, в Сбербанке РФ это сумма до 3 млн руб.). Такой кредит, так же, как и автокредит, можно взять на срок от 3 месяцев до 7 лет.

Платежная карта

Безналичные деньги встречаются в двух формах: банковская карта и электронные деньги.

Банковская карта — пластиковая карта стандартного размера, на которой хранится информация в электронном виде о банковском счёте держателя карты.

Каждая банковская карта имеет ряд обязательных элементов, которые отличают её от прочих карт:

  • эмитент (кредитная организация, которая выпустила и ввела карту в платёжный оборот),

  • её номер,

  • защитная голограмма,

  • имя и фамилия держателя (владельца) карты,

  • срок действия карты,

  • образец подписи держателя карты,

  • код безопасности.

POS-терминал — это электронное устройство, которое позволяет считывать информацию с магнитной полосы или чипа карты и передавать её по каналам связи в платёжную систему для автоматизированного совершения операций по карте.

ПИН-код — код доступа к банковскому счёту держателя карты при её использовании.

Важно!

1. Пин-код, CVV2 или CVC2, пароль из SMS сообщения или иные важные данные нельзя передавать никому, даже сотруднику банка. Подобные данные запрашивают мошенники.

2. В случае утери карты или подозрении в странных финансовых операциях с вашим счетом вы должны немедленно позвонить в банк и заблокировать карту

Электронные деньги – это платежные средства, которые находятся на электронном носителе в распоряжении владельца (например, криптовалюта)

Дебетовая карта — банковская карта, дающая возможность распоряжаться деньгами в пределах сумм, находящихся на счёте её владельца.

Кредитная карта — банковская карта, дающая возможность её владельцу распоряжаться деньгами, взятыми в долг у банка на условиях платности и возвратности.

Самое главное отличие дебетовой карты от кредитной: дебетовая карта дает доступ к деньгам, которые есть на вашем счете. Любые операции (безналичная оплата, снятие наличных) возможны только в пределах остатка на вашем счете.

Кредитная карта, в отличие от дебетовой, дает доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка. Вы занимаете у банка деньги, и за это придется платить.

Денежный перевод

Денежные переводы — это перечисление денежных средств от отправителя к получателю с помощью соответствующих операторов платёжных систем через национальные или международные с целью зачисления денежных средств на счёт получателя или выдачи ему их в наличной форме.

Системы с целью зачисления денежных средств на счёт получателя или выдачи ему их в наличной форме.

Денежные переводы могут осуществляться как в пределах одного государства – так называемые внутренние денежные переводы (осуществляются в национальной валюте), так и за его пределы — международные денежные переводы (преимущественно в наиболее «ходовых» мировых валютах).

Обмен валюты

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Обмен валют (конверсия, конвертирование валюты) — это операция по наличному или безналичному обмену национальных банкнот и монет в соответствии с валютным курсом, производящаяся в специализированных пунктах государственных банков и негосударственных финансовых организаций, в соответствии с действующим законодательством.

Формы дистанционного банковского обслуживания

Дистанционным банковским обслуживанием принято называть оказание банковских услуг (предоставление банковских продуктов) на расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без непосредственного контакта с сотрудниками банка — из дома, офиса, автомобиля и т.д.

Такой вид обслуживания позволяет клиенту контролировать собственные счета, покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать коммунальные услуги, доступ в Интернет, счета операторов сотовой связи, проводить безналичные банковские и межбанковские платежи, переводить средства по счетам и др.

Мобильный банкинг — это система, дающая возможность получения информации и управления средствами на банковском счете с помощью мобильного телефона или планшетного компьютера.

С помощью мобильного банкинга возможно осуществление двух основных типов операций — получение и передача информации, проведение платежей.

Мобильный банкинг позволяет:

  • получать SMS-уведомления о всех операциях по банковской карте,

  • пополнять баланс мобильного телефона,

  • совершать переводы и платежи,

  • оплачивать услуги,

  • узнавать доступный остаток,

  • заблокировать карту.