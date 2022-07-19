Банковские услуги

В современной социально-экономической ситуации достаточно опасно хранить свои сбережения дома: они подвергаются воздействию инфляции и их стоимость уменьшается, поэтому следует прибегать к помощи финансовых организаций, которые помогут не только уберечь накопления от разных рисков, но и увеличить их.
К финансовым организациям можно отнести следующие юридические лица:
1. Банки;
2. Страховые компании;
3. Пенсионные фонды;
4. Инвестиционные фонды и др.
При выборе финансовой организации необходимо быть предельно внимательным, так как среди этих компаний встречаются мошенники.
Существуют организации, защищающие интересы потребителей финансовых услуг, а также регулирующие деятельность финансовых организаций:
1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
2. Центральный банк России;
3. Агентство по страхованию вкладов;
4. Международная конфедерация обществ потребителей.
Самой распространенной финансовой организацией являются коммерческие банки.
Функции коммерческих банков:
Приём вкладов
Хранение ценных бумаг, драгоценных металлов и других ценностей
Выдача кредитов
Осуществление денежных переводов на счёт получателя (физического лица или организации)
Обмен валют
При выборе вклада в банке необходимо обращать внимание на такие параметры, как:
Вид вклада,
Срок вклада,
Валюта вклада,
Величина процентной ставки и порядок её начисления.
В зависимости от срока вклада выделяют вклад до востребования (на неопределенный срок) и срочный (вклад на конкретный срок) вклад.
Заём — сумма средств, которая передаётся физическим лицом или организацией физическому лицу или организации во временное пользование с условием своевременного возврата и возможной уплаты процентов (может быть как процентным, так и беспроцентным).
При выборе привлечения средств гражданину следует обратить внимание на объём собственного годового дохода, а также на размер ежемесячного платежа по кредиту.
При выборе кредита необходимо обратить внимание на порядок уплаты процентов по кредиту и график платежей. Проценты могут уплачиваться равными и дифференцированными платежами. При этом необходимо избегать просрочек по кредиту, которые могут привести к взиманию штрафов.
Соотношения ежемесячных платежей по кредиту и регулярных доходов
15% — отлично
16-23% — хорошо
24-38% — приемлемо
39-50% — опасно
51% — очень опасно
По тому, на какие нужды берут кредиты, они делятся на потребительские, то есть идущие на покупку потребительских товаров (например, бытовой техники, мебели, одежды), автокредиты — на покупку автомобиля, ипотечные — на покупку жилья.
Автокредитование — кредитование на покупку нового или подержанного автомобиля.
Ипотечный кредит — кредит на приобретение или строительство жилища.
Потребительский кредит — самый распространённый вид кредитования. Его особенностью является относительно небольшая максимальная сумма (например, в Сбербанке РФ это сумма до 3 млн руб.). Такой кредит, так же, как и автокредит, можно взять на срок от 3 месяцев до 7 лет.
Безналичные деньги встречаются в двух формах: банковская карта и электронные деньги.
Каждая банковская карта имеет ряд обязательных элементов, которые отличают её от прочих карт:
эмитент (кредитная организация, которая выпустила и ввела карту в платёжный оборот),
её номер,
защитная голограмма,
имя и фамилия держателя (владельца) карты,
срок действия карты,
образец подписи держателя карты,
код безопасности.
POS-терминал — это электронное устройство, которое позволяет считывать информацию с магнитной полосы или чипа карты и передавать её по каналам связи в платёжную систему для автоматизированного совершения операций по карте.
ПИН-код — код доступа к банковскому счёту держателя карты при её использовании.
Важно!
1. Пин-код, CVV2 или CVC2, пароль из SMS сообщения или иные важные данные нельзя передавать никому, даже сотруднику банка. Подобные данные запрашивают мошенники.
2. В случае утери карты или подозрении в странных финансовых операциях с вашим счетом вы должны немедленно позвонить в банк и заблокировать карту
Дебетовая карта — банковская карта, дающая возможность распоряжаться деньгами в пределах сумм, находящихся на счёте её владельца.
Кредитная карта — банковская карта, дающая возможность её владельцу распоряжаться деньгами, взятыми в долг у банка на условиях платности и возвратности.
Самое главное отличие дебетовой карты от кредитной: дебетовая карта дает доступ к деньгам, которые есть на вашем счете. Любые операции (безналичная оплата, снятие наличных) возможны только в пределах остатка на вашем счете.
Кредитная карта, в отличие от дебетовой, дает доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка. Вы занимаете у банка деньги, и за это придется платить.
Системы с целью зачисления денежных средств на счёт получателя или выдачи ему их в наличной форме.
Денежные переводы могут осуществляться как в пределах одного государства – так называемые внутренние денежные переводы (осуществляются в национальной валюте), так и за его пределы — международные денежные переводы (преимущественно в наиболее «ходовых» мировых валютах).
Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.
Дистанционным банковским обслуживанием принято называть оказание банковских услуг (предоставление банковских продуктов) на расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без непосредственного контакта с сотрудниками банка — из дома, офиса, автомобиля и т.д.
Такой вид обслуживания позволяет клиенту контролировать собственные счета, покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать коммунальные услуги, доступ в Интернет, счета операторов сотовой связи, проводить безналичные банковские и межбанковские платежи, переводить средства по счетам и др.
С помощью мобильного банкинга возможно осуществление двух основных типов операций — получение и передача информации, проведение платежей.
Мобильный банкинг позволяет:
получать SMS-уведомления о всех операциях по банковской карте,
пополнять баланс мобильного телефона,
совершать переводы и платежи,
оплачивать услуги,
узнавать доступный остаток,
заблокировать карту.