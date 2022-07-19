Экономика и ее роль в жизни общества

Экономика всегда пытается найти ответ на три главных вопроса экономики: ЧТО производить? КАК производить? ДЛЯ КОГО производить?
Это необходимо для решения основной проблемы экономики - распределение ограниченных ресурсов в условиях безграничных потребностей.
Потребность выступает основным побудителем деятельности человека. Потребности удовлетворяются за счет благ.
Экономические блага – блага, имеющиеся в ограниченном количестве (эти блага производятся в результате экономической деятельности и распределяются между людьми). Такие блага ограничены, а, значит, есть необходимость в их рациональном распределении (например, книга, ручка, автомобиль и др.). Экономические блага бывают общественными и частными.
Общественные блага – экономические блага, которые потребляются коллективно (например, ночное освещение на улицах, парки, дороги и др.).
Частные блага – экономические блага, которые потребляются индивидуально (например, еда, мебель, письменные принадлежности, проезд в общественном транспорте и др.).
Как правило, человек напрямую платит за частные блага и косвенно за общественные блага (например, в виде налогов), более того, отказаться от производства и потребления общественных благ человек не может.