Политический режим. Демократия

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения
Экономика
Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Товары и услуги Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Деньги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Инфляция Экономические системы и собственность
Право
Федеративное устройство Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Понятие правоотношений Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Органы государственной власти Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы
Политика
Разделение властей Правовое государство Выборы, референдум Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Участие граждан в политической жизни Политический режим. Демократия Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества

Политический режим. Демократия

Политический режим – способ организации политической системы, который отражает отношения власти и общества, уровень политической свободы и характер политической жизни в стране.

Классификация политических режимов

  1. Демократический

  • Приоритет прав и свобод человека

  • Наличие свободных и альтернативных выборов

  • Политический плюрализм(многообразие) и многопартийность

  • Независимые СМИ

  • Легально действующая оппозиция

  • Наличие гражданского общества

  • Примеры: США, Германия, Франция, Великобритания

  1. Авторитарный

  • Ущемление политических прав и свобод человека

  • Выборы не являются по-настоящему свободными и альтернативными

  • Отсутствие реальной многопартийности

  • Ограничение свободы СМИ

  • Ограничение свободы оппозиции

  • Гражданское общество ограничено в политической сфере

  • Примеры: Саудовская Аравия, Китай, Венесуэла

  1. Тоталитарный

  • Отсутствие реальных прав и свобод человека во всех сферах (политической, социальной, экономической и др.)

  • Выборы не являются свободными и альтернативными

  • Однопартийность, политический абсолютизм

  • Подконтрольные государству СМИ

  • Деятельность оппозиции запрещена

  • Отсутствие реального гражданского общества

  • Примеры: СССР при Сталине, Германия при Гитлере, КНДР

Демократический режим основан на признании народа основным источником власти, на принципах равенства и свободы.

Признаки демократии

  1. Выборность – происходит избрание граждан в органы государственной власти путем всеобщих равных и прямых выборов;

  2. Разделение властей – власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную ветви, независимые друг от друга;

  3. Гражданское общество – граждане могут воздействовать на власть при помощи развитой сети добровольческих общественных организаций;

  4. Равноправие – все имеют равные гражданские и политические, экономические и культурно-идеологические права;

  5. Права и свободы, а также гарантии их зашиты;

  6. Плюрализм – господствует уважение к чужим мнениям и идеологиям, в том числе к оппозиционным, обеспечены полная гласность и свобода прессы от цензуры и др.