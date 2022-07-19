Политический режим. Демократия

Политический режим – способ организации политической системы, который отражает отношения власти и общества, уровень политической свободы и характер политической жизни в стране.

Выборы не являются по-настоящему свободными и альтернативными

Примеры: СССР при Сталине, Германия при Гитлере, КНДР

Выборы не являются свободными и альтернативными

Отсутствие реальных прав и свобод человека во всех сферах (политической, социальной, экономической и др.)

Демократический режим основан на признании народа основным источником власти, на принципах равенства и свободы.

Выборность – происходит избрание граждан в органы государственной власти путем всеобщих равных и прямых выборов;

Разделение властей – власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную ветви, независимые друг от друга;

Гражданское общество – граждане могут воздействовать на власть при помощи развитой сети добровольческих общественных организаций;

Равноправие – все имеют равные гражданские и политические, экономические и культурно-идеологические права;

Права и свободы, а также гарантии их зашиты;