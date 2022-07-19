Политический режим. Демократия

Демократический
Приоритет прав и свобод человека
Наличие свободных и альтернативных выборов
Политический плюрализм(многообразие) и многопартийность
Независимые СМИ
Легально действующая оппозиция
Наличие гражданского общества
Примеры: США, Германия, Франция, Великобритания
Авторитарный
Ущемление политических прав и свобод человека
Выборы не являются по-настоящему свободными и альтернативными
Отсутствие реальной многопартийности
Ограничение свободы СМИ
Ограничение свободы оппозиции
Гражданское общество ограничено в политической сфере
Примеры: Саудовская Аравия, Китай, Венесуэла
Тоталитарный
Отсутствие реальных прав и свобод человека во всех сферах (политической, социальной, экономической и др.)
Выборы не являются свободными и альтернативными
Однопартийность, политический абсолютизм
Подконтрольные государству СМИ
Деятельность оппозиции запрещена
Отсутствие реального гражданского общества
Примеры: СССР при Сталине, Германия при Гитлере, КНДР
Демократический режим основан на признании народа основным источником власти, на принципах равенства и свободы.
Выборность – происходит избрание граждан в органы государственной власти путем всеобщих равных и прямых выборов;
Разделение властей – власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную ветви, независимые друг от друга;
Гражданское общество – граждане могут воздействовать на власть при помощи развитой сети добровольческих общественных организаций;
Равноправие – все имеют равные гражданские и политические, экономические и культурно-идеологические права;
Права и свободы, а также гарантии их зашиты;
Плюрализм – господствует уважение к чужим мнениям и идеологиям, в том числе к оппозиционным, обеспечены полная гласность и свобода прессы от цензуры и др.