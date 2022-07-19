ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Избирательная кампания в Российской Федерации Политический процесс Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Понятие власти Политическая система Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Политические партии и движения Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Типология политических режимов
Человек и общество
Искусство Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Основные институты общества Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Религия Понятие общественного прогресса Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Виды социальных норм Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Социальная роль Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Молодёжь как социальная группа Семья и брак
Формат ЕГЭ
Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 25 Задание 20 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Политика: Задания 10, 11 Задание 18 Задание 1 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Задание 19 Задание 21 Задание 24 Задание 23 Задание 17
Право
Права и обязанности налогоплательщика Понятие и виды юридической ответственности Правоохранительные органы. Судебная система Конституция РФ Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности уголовного процесса Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Система российского права Воинская обязанность Право в системе социальных норм Гражданство РФ Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс
Экономика
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Предпринимательство Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Рынок и рыночный механизм Налоги Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Спрос и предложение Торговля и обмен

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

I. Гражданское общество

Как и многие термины в обществознании, термин «Гражданское общество» имеет несколько трактовок:

Гражданское общество, как сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций, и организаций, огражденных соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти.

Гражданское общество, как совокупность неполитических отношений, то есть общественных отношений вне рамок властно-государственных структур, стремящиеся реализовать частные интересы.

Предпосылки возникновения гражданского общества:

  • Экономические (частая собственность, многоукладная экономика, свободный рынок и конкуренция);

  • Социальные (большой удельный вес в обществе среднего класса);

  • Политико-правовые (юридическое равенство граждан, обеспечение прав и их защита, децентрализация власти, политический плюрализм);

  • Культурные (обеспечение прав человека на информацию, высокий образовательный уровень населения, свобода слова и совести).

Структура гражданского общества:

  • Общественно-политические организации и движения (экологические, антивоенные, правозащитные и др.);

  • Политические партии и лоббистские организации;

  • Союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благотворительные фонды, кооперативы, арендные коллективы, акционерные общества;

  • Церковь;

  • Отношения между компонентами общества, имеющие негосударственный и неполитический характер (семейные связи, профессиональные, экономические, религиозные и другие отношения);

  • Муниципальные коммуны и другие органы самоуправления по месту жительства и работы, ассоциации избирателей, политические клубы;

  • Независимые средства массовой информации;

  • Научные и культурные организации, спортивные общества;

  • Семья;

  • Особое пространство свободного проявления людей, которое защищено от вмешательства государства и других сил.

Функции гражданского общества:

  1. Социализация и воспитание граждан (Независимо от государства располагает средствами и санкциями, с помощью которых можно заставить человека соблюдать общепринятые нормы).

  2. Защищает граждан и их объединения, интересы и потребности от незаконного вмешательства в их жизнь государства и его органов, защищает права и свободы личности, определяет границы политики.

  3. Способствует формированию органов государства, демократическому и гуманистическому развитию всей политической системы общества.

Таким образом, гражданское общество выступает в качестве буфера между человеком и государством, не позволяющей последнему узурпировать власть.

II. Соотношение гражданского общества и государства

Реализуемые интересы: в гражданском обществе - повседневные интересы индивидов, у государства - общественные интересы социальных групп, классов, этносов.

Средства реализации: у гражданского общества - убеждение, правовые и моральные нормы, традиции, обычаи, искусство и т. д. у государства - Конституция, власть, принуждение, право и т. д.

Связи и отношения между людьми: в гражданском обществе - преобладание горизонтальных связей, основанных на отношениях солидарности и конкуренции, в государстве - преобладание вертикальных связей, основанных на отношениях господства и подчинения.

III. Правовое государство

Правовым государством называют такое государство, в котором четко соблюдены принцип законности и верховенства права, обеспечено равенство всех перед законом, а также реализуется независимая и справедливая судебная власть.

Основные признаки правового государства

  1. Приоритет права – все в государстве подчинено нормам права, как деятельность граждан, так и деятельность всех государственных органов.

  2. Верховенство закона – все законы в государстве принимаются согласно установленной процедуре, имеют юридическую силу, другие нормативные акты считаются подзаконными и не могут противоречить законам.

  3. Разделение властей – полномочия по управлению государством разделены между тремя ветвями власти, и такая система обеспечивает максимально эффективное и сбалансированное управление.

  4. Приоритет прав и свобод человека и гражданина – в правовом государстве чтут права человека и обеспечивают их максимальную реализацию, а в случае нарушения прав человека и гражданина, обеспечивается их судебная защита и восстановление.

  5. Взаимность ответственности гражданина и государства – обе стороны несут ответственность за нарушение прав и свобод человека.

Правовое государство и гражданское общество связаны, так как одна из предпосылок возникновения правового государства – это формирование гражданского общества. Таким образом, правовое государство не может возникать само по себе. Оно формируется под влияние многих факторов, которые берут свое начало в гражданском обществе.