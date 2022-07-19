ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

I. Гражданское общество

Как и многие термины в обществознании, термин «Гражданское общество» имеет несколько трактовок:

Гражданское общество, как сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций, и организаций, огражденных соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти.

Гражданское общество, как совокупность неполитических отношений, то есть общественных отношений вне рамок властно-государственных структур, стремящиеся реализовать частные интересы.

Предпосылки возникновения гражданского общества:

Экономические ( частая собственность, многоукладная экономика, свободный рынок и конкуренция);

Социальные (большой удельный вес в обществе среднего класса);

Политико-правовые (юридическое равенство граждан, обеспечение прав и их защита, децентрализация власти, политический плюрализм);

Культурные (обеспечение прав человека на информацию, высокий образовательный уровень населения, свобода слова и совести).

Структура гражданского общества:

Общественно-политические организации и движения (экологические, антивоенные, правозащитные и др.);

Политические партии и лоббистские организации;

Союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благотворительные фонды, кооперативы, арендные коллективы, акционерные общества;

Церковь;

Отношения между компонентами общества, имеющие негосударственный и неполитический характер (семейные связи, профессиональные, экономические, религиозные и другие отношения);

Муниципальные коммуны и другие органы самоуправления по месту жительства и работы, ассоциации избирателей, политические клубы;

Независимые средства массовой информации;

Научные и культурные организации, спортивные общества;

Семья;

Особое пространство свободного проявления людей, которое защищено от вмешательства государства и других сил.

Функции гражданского общества:

Социализация и воспитание граждан (Независимо от государства располагает средствами и санкциями, с помощью которых можно заставить человека соблюдать общепринятые нормы). Защищает граждан и их объединения, интересы и потребности от незаконного вмешательства в их жизнь государства и его органов, защищает права и свободы личности, определяет границы политики. Способствует формированию органов государства, демократическому и гуманистическому развитию всей политической системы общества.

Таким образом, гражданское общество выступает в качестве буфера между человеком и государством, не позволяющей последнему узурпировать власть.

II. Соотношение гражданского общества и государства

Реализуемые интересы: в гражданском обществе - повседневные интересы индивидов, у государства - общественные интересы социальных групп, классов, этносов.

Средства реализации: у гражданского общества - убеждение, правовые и моральные нормы, традиции, обычаи, искусство и т. д. у государства - Конституция, власть, принуждение, право и т. д.

Связи и отношения между людьми: в гражданском обществе - преобладание горизонтальных связей, основанных на отношениях солидарности и конкуренции, в государстве - преобладание вертикальных связей, основанных на отношениях господства и подчинения.

III. Правовое государство

Правовым государством называют такое государство, в котором четко соблюдены принцип законности и верховенства права, обеспечено равенство всех перед законом, а также реализуется независимая и справедливая судебная власть.

Основные признаки правового государства

Приоритет права – все в государстве подчинено нормам права, как деятельность граждан, так и деятельность всех государственных органов. Верховенство закона – все законы в государстве принимаются согласно установленной процедуре, имеют юридическую силу, другие нормативные акты считаются подзаконными и не могут противоречить законам. Разделение властей – полномочия по управлению государством разделены между тремя ветвями власти, и такая система обеспечивает максимально эффективное и сбалансированное управление. Приоритет прав и свобод человека и гражданина – в правовом государстве чтут права человека и обеспечивают их максимальную реализацию, а в случае нарушения прав человека и гражданина, обеспечивается их судебная защита и восстановление. Взаимность ответственности гражданина и государства – обе стороны несут ответственность за нарушение прав и свобод человека.

Правовое государство и гражданское общество связаны, так как одна из предпосылок возникновения правового государства – это формирование гражданского общества. Таким образом, правовое государство не может возникать само по себе. Оно формируется под влияние многих факторов, которые берут свое начало в гражданском обществе.