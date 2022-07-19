Виды знаний

Одним их важнейших разделов философии является гносеология — философское учение о человеческом познании.
Таким образом, познание есть сознание в действии, постоянная реализация сознания.
Представители различных философских направлений по-разному отвечали на вопрос о возможности познания мира:
Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: субъекта и объекта познания.
Субъектом может выступать как отдельный познающий человек, так и общество в целом.
Это может быть какой-то отдельный познаваемый объект (процесс, явление, внутреннее состояние человека и др.), либо весь окружающий мир.
Иногда их называют этапами познания.
Изначально человек познает мир чувственно и лишь затем облекает его в понятия, делает суждения и умозаключения.
Чувственное познание осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием).
Формы чувственного познания:
Рациональное познание осуществляется посредством мышления.
Формы рационального познания:
|Особенности чувственного познания:
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|Особенности рационального познания:
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По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения:
Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая — высшая.
Научное познание — вид познания, основанный на логике, научном подходе, выводах; также называют рациональным познанием.
Обыденное познание — это познание, реализуемое в повседневной жизненной практике.
Социальное познание — вид познания, который заключается в стремлении объяснить окружающую социальную действительность, место, которое в ней занимает человек, и то, каким оно должно быть. Особенностью социального познания является то, что субъект и объект совпадают.
Религиозное познание — вид познания, при котором объектом изучения является Бог и его связь с человеком, влияние Бога на человека, а также моральные устои, характерные данной религии. Интересный парадокс религиозного познания: субъект (человек) изучает объект (Бог), который выступает в роли субъекта (Бог), создавшего объект (человека и весь мир вообще).
Мифологическое познание — познание, свойственное первобытным культурам. Способ познания у людей, еще не начавших отделять себя от окружающего мира, отождествлявших сложные явления и понятия с богами, высшими силами.
Художественное познание — вид познания, который отражает окружающий мир с помощью художественных образов и символов.
Ни один из видов познания не является изолированным от остальных, все они тесно взаимосвязаны.
Познание на чувственном этапе (в форме ощущений, восприятий и представлений) а затем на рациональном (в форме понятий, суждений, умозаключений), через творчество и интуицию ведёт к формированию истины.
Знаете ли вы, что?...Особым способом познания мира человеком является интуиция. Интуицию называют промежуточным этапом познания между чувственным и рациональным.