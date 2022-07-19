Виды знаний

Одним их важнейших разделов философии является гносеология — философское учение о человеческом познании.

Познание ― это процесс деятельности человека, основным содержанием которого является отражение объективной реальности в его сознании, а результатом — получение нового знания об окружающем мире.

Таким образом, познание есть сознание в действии, постоянная реализация сознания.

Представители различных философских направлений по-разному отвечали на вопрос о возможности познания мира:

Агностицизм (греч. agnostos — недоступный познанию)- отрицает полностью или частично возможность познания мира, познание не дает достоверных сведений о мире.

Скептицизм (греч. skeptikos — рассматривающий, критикующий)- не отрицая принципиальной возможности познания мира, выражает сомнение в том, что все знания о мире носят достоверный характер.

Гностицизм (греч. gnosis — знание) /Оптимизм (лат. optimus — наилучший)— утверждает принципиальную познаваемость мира, принципиальную возможность получения достоверных знаний о мире.

Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: субъекта и объекта познания.

Субъект познания ― это носитель познавательной активности.

Субъектом может выступать как отдельный познающий человек, так и общество в целом.

Объект познания ― это все то, на что направлена познавательная активность человека.

Это может быть какой-то отдельный познаваемый объект (процесс, явление, внутреннее состояние человека и др.), либо весь окружающий мир.

Уровни познания — чувственное и рациональное.

Иногда их называют этапами познания.

Изначально человек познает мир чувственно и лишь затем облекает его в понятия, делает суждения и умозаключения.

Чувственное познание осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием).

Формы чувственного познания:

Ощущение — это отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств.

Восприятие — чувственный образ целостной картины предмета, процесса, явления непосредственно воздействующих на органы чувств.

Представление — чувственно-наглядный, обобщенный образ предмета, процесса, явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственного воздействия самих предметов познания на органы чувств.

Рациональное познание осуществляется посредством мышления.

Формы рационального познания:

Понятие — мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета, процесса, явления.

Суждение — мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете, процессе, явлении.

Умозаключение (вывод) — мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения.

Особенности чувственного познания: непосредственность, выражающаяся в прямом воспроизведении объекта;

наглядность и предметность возникающих в результате познания образов;

воспроизведение внешних сторон и свойств объектов. Особенности рационального познания: опора на результаты чувственного познания;

абстрактность и обобщенность возникающих в результате познания образов;

воспроизведение объектов на основе внутренних закономерных связей и отношений.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения:

Эмпиризм (от греч. empiria — опыт): единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм (от лат. ratio — разум, рассудок): наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая — высшая.

Виды познания

Научное познание — вид познания, основанный на логике, научном подходе, выводах; также называют рациональным познанием.

Обыденное познание — это познание, реализуемое в повседневной жизненной практике.

Социальное познание — вид познания, который заключается в стремлении объяснить окружающую социальную действительность, место, которое в ней занимает человек, и то, каким оно должно быть. Особенностью социального познания является то, что субъект и объект совпадают.

Религиозное познание — вид познания, при котором объектом изучения является Бог и его связь с человеком, влияние Бога на человека, а также моральные устои, характерные данной религии. Интересный парадокс религиозного познания: субъект (человек) изучает объект (Бог), который выступает в роли субъекта (Бог), создавшего объект (человека и весь мир вообще).

Мифологическое познание — познание, свойственное первобытным культурам. Способ познания у людей, еще не начавших отделять себя от окружающего мира, отождествлявших сложные явления и понятия с богами, высшими силами.

Художественное познание — вид познания, который отражает окружающий мир с помощью художественных образов и символов.

Ни один из видов познания не является изолированным от остальных, все они тесно взаимосвязаны.

Познание на чувственном этапе (в форме ощущений, восприятий и представлений) а затем на рациональном (в форме понятий, суждений, умозаключений), через творчество и интуицию ведёт к формированию истины.

Знаете ли вы, что?...Особым способом познания мира человеком является интуиция. Интуицию называют промежуточным этапом познания между чувственным и рациональным.