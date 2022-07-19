Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Экономика
Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Предпринимательство Ценные бумаги Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Постоянные и переменные затраты Экономические системы Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Роль государства в экономике Деньги Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Основные источники финансирования бизнеса Налоги Финансовые институты. Банковская система
Политика
Государство, его функции Средства массовой информации в политической системе Политическая элита Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Типология политических режимов Политическая система Политический процесс Гражданское общество и государство Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки
Человек и общество
Мировоззрение, его виды и формы Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Искусство Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Потребности и интересы Виды знаний Понятие истины, её критерии Основные институты общества Мораль Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Семья и брак Виды социальных норм Отклоняющееся поведение и его типы Социализация индивида Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальный контроль Социальные группы Этнические общности Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Задание 17 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 19 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 18 Политика: Задания 10, 11 Задание 24 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 21 Задание 20 Задание 25 Задание 23 Задание 1
Право
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Воинская обязанность Право в системе социальных норм Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Конституция РФ Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Международное право Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система

Виды знаний

Одним их важнейших разделов философии является гносеология — философское учение о человеческом познании.

Познание ― это процесс деятельности человека, основным содержанием которого является отражение объективной реальности в его сознании, а результатом — получение нового знания об окружающем мире.

Таким образом, познание есть сознание в действии, постоянная реализация сознания.

Представители различных философских направлений по-разному отвечали на вопрос о возможности познания мира:

Агностицизм (греч. agnostos — недоступный познанию)- отрицает полностью или частично возможность познания мира, познание не дает достоверных сведений о мире.

Скептицизм (греч. skeptikos — рассматривающий, критикующий)- не отрицая принципиальной возможности познания мира, выражает сомнение в том, что все знания о мире носят достоверный характер.

Гностицизм (греч. gnosis знание) /Оптимизм (лат. optimus — наилучший)— утверждает принципиальную познаваемость мира, принципиальную возможность получения достоверных знаний о мире.

Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: субъекта и объекта познания.

Субъектпознания― это носитель познавательной активности.

Субъектом может выступать как отдельный познающий человек, так и общество в целом.

Объектпознания― это все то, на что направлена познавательная активность человека.

Это может быть какой-то отдельный познаваемый объект (процесс, явление, внутреннее состояние человека и др.), либо весь окружающий мир.

Уровни познания чувственное и рациональное.

Иногда их называют этапами познания.

Изначально человек познает мир чувственно и лишь затем облекает его в понятия, делает суждения и умозаключения.

Чувственное познание осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием).

Формы чувственного познания:

Ощущение — это отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств.

Восприятие чувственный образ целостной картины предмета, процесса, явления непосредственно воздействующих на органы чувств.

Представление — чувственно-наглядный, обобщенный образ предмета, процесса, явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственного воздействия самих предметов познания на органы чувств.

Рациональное познание осуществляется посредством мышления.

Формы рационального познания:

Понятие — мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета, процесса, явления.

Суждение — мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете, процессе, явлении.

Умозаключение (вывод) — мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения.

Особенностичувственногопознания:

  • непосредственность, выражающаяся в прямом воспроизведении объекта;

  • наглядность и предметность возникающих в результате познания образов;

  • воспроизведение внешних сторон и свойств объектов.
Особенностирациональногопознания:

  • опора на результаты чувственного познания;

  • абстрактность и обобщенность возникающих в результате познания образов;

  • воспроизведение объектов на основе внутренних закономерных связей и отношений.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения:

Эмпиризм (от греч. empiria опыт): единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм(от лат. ratio разум, рассудок): наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая — высшая.

Видыпознания

  • Научное познание — вид познания, основанный на логике, научном подходе, выводах; также называют рациональным познанием.

  • Обыденное познание — это познание, реализуемое в повседневной жизненной практике.

  • Социальное познание — вид познания, который заключается в стремлении объяснить окружающую социальную действительность, место, которое в ней занимает человек, и то, каким оно должно быть. Особенностью социального познания является то, что субъект и объект совпадают.

  • Религиозное познание — вид познания, при котором объектом изучения является Бог и его связь с человеком, влияние Бога на человека, а также моральные устои, характерные данной религии. Интересный парадокс религиозного познания: субъект (человек) изучает объект (Бог), который выступает в роли субъекта (Бог), создавшего объект (человека и весь мир вообще).

  • Мифологическое познание — познание, свойственное первобытным культурам. Способ познания у людей, еще не начавших отделять себя от окружающего мира, отождествлявших сложные явления и понятия с богами, высшими силами.

  • Художественное познание — вид познания, который отражает окружающий мир с помощью художественных образов и символов.

Ни один из видов познания не является изолированным от остальных, все они тесно взаимосвязаны.

Познание на чувственном этапе (в форме ощущений, восприятий и представлений) а затем на рациональном (в форме понятий, суждений, умозаключений), через творчество и интуицию ведёт к формированию истины.

Знаете ли вы, что?...Особым способом познания мира человеком является интуиция. Интуицию называют промежуточным этапом познания между чувственным и рациональным.