Предпринимательство

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Признаки предпринимательства:

Экономическая деятельность , т. е. деятельность, направленная на создание экономических благ

Самостоятельность , т. е. человек или группа работают на себя, а не в качестве наемных рабочих

Рискованность , т. е. предпринимательство всегда связано с риском (всегда есть вероятность неудачи и получения убытка)

Коммерческий характер , т.е. целью данной деятельности является получение прибыли

Систематичность, т. е. данная деятельность должна осуществляться на регулярной основе (продажа своего старого мобильного телефона не является предпринимательской деятельностью)

Согласно законодательству РФ, предпринимательством считается только законная деятельность, поэтому можно выделить такой признак как законность.

Развитие и функционирование предпринимательства невозможно без двух обязательных условий:

Свобода предпринимательства – правовая защита свободы экономической деятельности, свободы распоряжения своим трудом и ресурсами (в России это условие гарантируется и охраняется Конституцией РФ)

Частная собственность – признание и охрана государством права частной собственности (в России это условие гарантируется и охраняется Конституцией РФ)

Предпринимательство может осуществляться в двух формах: индивидуально или коллективно. У каждой из форм, условно, можно выделить свои преимущества и недостатки.

Индивидуальное предпринимательство осуществляется в России посредством регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Преимущества ИП:

1. Независимость и самостоятельность в принятии решений

2. Получение всей прибыли от деятельности

3. Упрощенное ведение хозяйства (в том числе с правовой точки зрения)

4. Быстрое принятие решений (т. к. решение принимает один человек)

Недостатки ИП:

1. Полная ответственность за свои решения

2. Ограничены возможности развития предприятия (в том числе и с правовой точки зрения)

3. Относительно небольшой масштаб деятельности

4. Ограниченность предпринимательских способностей одного человека

Коллективное предпринимательство осуществляется в России посредством регистрации предприятия в одной из организационно-правовых форм (ООО, АО, Товарищество и др.)

Преимущества коллективного предпринимательства:

1. Ограниченная ответственность

2. Как правило, больший масштаб деятельности

3. Совокупность предпринимательских способностей нескольких предпринимателей

4. Меньшая вероятность допустить ошибку в силу наличия нескольких мнений

Недостатки коллективного предпринимательства:

1. Достается только доля прибыли*

2. Сложность принятия решений

3. Медленное принятие решений

4. Ответственность за ошибки партнеров

*Cтоит понимать, что доля прибыли в коллективном предпринимательстве может существенно превосходить всю прибыль в индивидуальном предпринимательстве.

Помимо занятия предпринимательством, у человека есть альтернатива - стать наемным рабочим. Данная альтернатива также имеет свои плюсы и минусы.

Наемные рабочие в России трудятся, как правило, на основании трудового договора с работодателем (именно работодатель является предпринимателем).

Преимущества наемного рабочего:

1. Стабильность

2. Отсутствие ответственности или незначительный объем ответственности

3. Отсутствие риска, обусловленное стабильностью и отсутствием ответственности

4. Не требуется наличие капитала для начала деятельности

Недостатки наемного рабочего:

1. Часть созданной прибыли всегда достается работодателю (предпринимателю)

2. Ограниченные возможности развития

3. Ограниченная самостоятельность в принятии решений

Стоит понимать, что все достоинства и недостатки рассмотренные выше весьма условны.

Социальная ответственность в бизнесе

Социальная ответственность неразрывно связана с социальной политикой, которая предполагает необходимость изменения социального поведения всех слоев населения для последующей стабилизации общества. Государство берет на себя главную роль в ведении социальной политики, как субъект имеющий интерес в поддержании благополучия общества и имеющий достаточное количество денежных ресурсов. Но помимо государства также в социальной политике принимает участие сектор бизнеса.

Бизнес – это институт, который сформировался в процессе формирования общества и который должен соответствовать неким общественным ожиданиям.

Исходя из этого определения понятно, что бизнес является эволюционным «продуктом» общественного развития, поэтому обязан вести свою деятельность в соответствии с общественными устоями.

Социальная ответственность в бизнесе – это концепция, согласно которой предприниматель добровольно реагирует на возникающие социальные проблемы населения и удовлетворяет возникающие потребности, с целью устойчивого развития и поддержания стабильности в обществе.

Социальная политика определенного бизнес субъекта не может быть направлена на все общество стразу, потому что, во-первых, это будет не эффективно, во-вторых, это не принесет бизнесу какого-либо положительного эффекта. Разумный предприниматель взаимодействует в своей социальной политике лишь с заинтересованными субъектами, такими как потребители, служащие (работники), потенциальные специалисты (которые могут быть наняты), конкуренты и др. Грамотно выстроенная социальная политика бизнеса поможет предпринимателю:

Развеять негативные установки заинтересованных сторон (потребителей, конкурентов, работников и др.)

Оправдать ожидания заинтересованных сторон

Повысить свой имидж

Укрепить позиции на рынке

Примеры, демонстрирующие реализацию концепции социальной ответственности в бизнесе: