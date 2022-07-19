Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия Понятие общественного прогресса Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Виды знаний Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальная роль Социальная стратификация и мобильность Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Этнические общности Социальный конфликт Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный контроль
Формат ЕГЭ
Задание 19 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Задание 18 Политика: Задания 10, 11 Задание 23 Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 21 Задание 1 Задание 25 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 24 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20
Право
Понятие и виды юридической ответственности Международное право Воинская обязанность Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Право в системе социальных норм Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Конституция РФ Организационно-правовые формы Гражданство РФ
Экономика
Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Торговля и обмен Спрос и предложение Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Экономические системы Экономика и экономическая наука Рынок и рыночный механизм Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Ценные бумаги Деньги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Мировая экономика Финансовые институты. Банковская система
Политика
Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Избирательная кампания в Российской Федерации Политические партии и движения Типология политических режимов Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции Политический процесс Понятие власти

Предпринимательство

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Признаки предпринимательства:

  • Экономическая деятельность, т. е. деятельность, направленная на создание экономических благ

  • Самостоятельность, т. е. человек или группа работают на себя, а не в качестве наемных рабочих

  • Рискованность, т. е. предпринимательство всегда связано с риском (всегда есть вероятность неудачи и получения убытка)

  • Коммерческий характер, т.е. целью данной деятельности является получение прибыли

  • Систематичность, т. е. данная деятельность должна осуществляться на регулярной основе (продажа своего старого мобильного телефона не является предпринимательской деятельностью)

Согласно законодательству РФ, предпринимательством считается только законная деятельность, поэтому можно выделить такой признак как законность.

Развитие и функционирование предпринимательства невозможно без двух обязательных условий:

  • Свобода предпринимательства – правовая защита свободы экономической деятельности, свободы распоряжения своим трудом и ресурсами (в России это условие гарантируется и охраняется Конституцией РФ)

  • Частная собственность – признание и охрана государством права частной собственности (в России это условие гарантируется и охраняется Конституцией РФ)

Предпринимательство может осуществляться в двух формах: индивидуально или коллективно. У каждой из форм, условно, можно выделить свои преимущества и недостатки.

Индивидуальное предпринимательство осуществляется в России посредством регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Преимущества ИП:

1. Независимость и самостоятельность в принятии решений

2. Получение всей прибыли от деятельности

3. Упрощенное ведение хозяйства (в том числе с правовой точки зрения)

4. Быстрое принятие решений (т. к. решение принимает один человек)

Недостатки ИП:

1. Полная ответственность за свои решения

2. Ограничены возможности развития предприятия (в том числе и с правовой точки зрения)

3. Относительно небольшой масштаб деятельности

4. Ограниченность предпринимательских способностей одного человека

Коллективное предпринимательство осуществляется в России посредством регистрации предприятия в одной из организационно-правовых форм (ООО, АО, Товарищество и др.)

Преимущества коллективного предпринимательства:

1. Ограниченная ответственность

2. Как правило, больший масштаб деятельности

3. Совокупность предпринимательских способностей нескольких предпринимателей

4. Меньшая вероятность допустить ошибку в силу наличия нескольких мнений

Недостатки коллективного предпринимательства:

1. Достается только доля прибыли*

2. Сложность принятия решений

3. Медленное принятие решений

4. Ответственность за ошибки партнеров

*Cтоит понимать, что доля прибыли в коллективном предпринимательстве может существенно превосходить всю прибыль в индивидуальном предпринимательстве.

Помимо занятия предпринимательством, у человека есть альтернатива - стать наемным рабочим. Данная альтернатива также имеет свои плюсы и минусы.

Наемные рабочие в России трудятся, как правило, на основании трудового договора с работодателем (именно работодатель является предпринимателем).

Преимущества наемного рабочего:

1. Стабильность

2. Отсутствие ответственности или незначительный объем ответственности

3. Отсутствие риска, обусловленное стабильностью и отсутствием ответственности

4. Не требуется наличие капитала для начала деятельности

Недостатки наемного рабочего:

1. Часть созданной прибыли всегда достается работодателю (предпринимателю)

2. Ограниченные возможности развития

3. Ограниченная самостоятельность в принятии решений

Стоит понимать, что все достоинства и недостатки рассмотренные выше весьма условны.

Социальная ответственность в бизнесе

Социальная ответственность неразрывно связана с социальной политикой, которая предполагает необходимость изменения социального поведения всех слоев населения для последующей стабилизации общества. Государство берет на себя главную роль в ведении социальной политики, как субъект имеющий интерес в поддержании благополучия общества и имеющий достаточное количество денежных ресурсов. Но помимо государства также в социальной политике принимает участие сектор бизнеса.

Бизнес это институт, который сформировался в процессе формирования общества и который должен соответствовать неким общественным ожиданиям.

Исходя из этого определения понятно, что бизнес является эволюционным «продуктом» общественного развития, поэтому обязан вести свою деятельность в соответствии с общественными устоями.

Социальная ответственность в бизнесе это концепция, согласно которой предприниматель добровольно реагирует на возникающие социальные проблемы населения и удовлетворяет возникающие потребности, с целью устойчивого развития и поддержания стабильности в обществе.

Социальная политика определенного бизнес субъекта не может быть направлена на все общество стразу, потому что, во-первых, это будет не эффективно, во-вторых, это не принесет бизнесу какого-либо положительного эффекта. Разумный предприниматель взаимодействует в своей социальной политике лишь с заинтересованными субъектами, такими как потребители, служащие (работники), потенциальные специалисты (которые могут быть наняты), конкуренты и др. Грамотно выстроенная социальная политика бизнеса поможет предпринимателю:

  • Развеять негативные установки заинтересованных сторон (потребителей, конкурентов, работников и др.)

  • Оправдать ожидания заинтересованных сторон

  • Повысить свой имидж

  • Укрепить позиции на рынке

Примеры, демонстрирующие реализацию концепции социальной ответственности в бизнесе:

  1. Компания М с целью удержания талантливых сотрудников предоставляет возможность бесплатного обучения своих сотрудников иностранным языкам, а также освоения новых направлений деятельности.

  2. В компании С каждому сотруднику полагается иметь полис дополнительного медицинского страхования, так же оплачивается отдых сотрудников, дошкольные и школьные учреждения для детей сотрудников, предоставляются скидки на приобретении продукции компании для сотрудников.

  3. Компания К утилизирует отходы от своего производства по новой технологии, чтобы снизить количество загрязняющих атмосферу выбросов.

  4. Компания Е спонсирует мероприятия студентов, которые в перспективе могут стать сотрудниками этой компании.

  5. Компания У приняла специальный внутренний акт о противодействии коррупции внутри компании.