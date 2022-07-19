Субъекты гражданского общества
Политические партии, движения
СМИ
Профсоюзы
Религиозные организации
Местное самоуправление
Несмотря на то, что государство и гражданское общество не контролируют друг друга, они взаимодействуют, оказывая влияние друг на друга.
Гражданское общество является «прослойкой» между гражданами и государством, которая не дает последнему сосредоточить всю власть в своих руках и установить диктатуру на территории страны.
стимулирование общественно полезной деятельности граждан и защита их прав, собственности и личного достоинства;
демократизация всех сфер жизнедеятельности общества;
защита границ и обеспечение общественного порядка и т.д.
Жильцы дома создали товарищество собственников жилья для эффективного управления домом;
Союз предпринимателей установил выплату стипендий студентам частных вузов;
Жители города добились от мэрии выделения средств на благоустройство парка и приняли участие в работах по благоустройству;
Общество композиторов бесплатной выступило на концерте в целях поддержки детей с ограниченными возможностями.