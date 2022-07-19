Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства Выборы, референдум Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Местное самоуправление Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Гражданское общество
Социальная сфера
Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения
Экономика
Банковские услуги Экономические системы и собственность Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Обмен, торговля Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические цели и функции государства Товары и услуги Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Деньги Рынок и рыночный механизм Факторы производства и факторные доходы Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация
Право
Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Понятие правоотношений Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Общество как форма жизнедеятельности людей Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы

Гражданское общество

Гражданское общество – это совокупность общественных отношений и социальных институтов, которые непосредственно не регулируются государством и действуют на благо общества.

Субъекты гражданского общества

  • Политические партии, движения

  • СМИ

  • Профсоюзы

  • Религиозные организации

  • Местное самоуправление

Несмотря на то, что государство и гражданское общество не контролируют друг друга, они взаимодействуют, оказывая влияние друг на друга.

Гражданское общество является «прослойкой» между гражданами и государством, которая не дает последнему сосредоточить всю власть в своих руках и установить диктатуру на территории страны.

Функции гражданского общества

  1. стимулирование общественно полезной деятельности граждан и защита их прав, собственности и личного достоинства;

  2. демократизация всех сфер жизнедеятельности общества;

  3. защита границ и обеспечение общественного порядка и т.д.

Примеры деятельности гражданского общества

  1. Жильцы дома создали товарищество собственников жилья для эффективного управления домом;

  2. Союз предпринимателей установил выплату стипендий студентам частных вузов;

  3. Жители города добились от мэрии выделения средств на благоустройство парка и приняли участие в работах по благоустройству;

  4. Общество композиторов бесплатной выступило на концерте в целях поддержки детей с ограниченными возможностями.