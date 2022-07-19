Гражданское общество

Гражданское общество – это совокупность общественных отношений и социальных институтов, которые непосредственно не регулируются государством и действуют на благо общества.

Субъекты гражданского общества

Политические партии, движения

СМИ

Профсоюзы

Религиозные организации

Местное самоуправление

Несмотря на то, что государство и гражданское общество не контролируют друг друга, они взаимодействуют, оказывая влияние друг на друга.

Гражданское общество является «прослойкой» между гражданами и государством, которая не дает последнему сосредоточить всю власть в своих руках и установить диктатуру на территории страны.

Функции гражданского общества

стимулирование общественно полезной деятельности граждан и защита их прав, собственности и личного достоинства; демократизация всех сфер жизнедеятельности общества; защита границ и обеспечение общественного порядка и т.д.

Примеры деятельности гражданского общества