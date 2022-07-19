Рынок и рыночный механизм

Рынок — система экономических отношений, организаций и форм сотрудничества потребителей и производителей с целью совершения обмена.

Рынок является самостоятельно функционирующей системой экономических отношений, которая имеет свои инструменты и механизм функционирования и строится на трех принципах:

Нерегулируемость спроса заключается в том, что потребители сами решают, что, где и сколько покупать исходя из своих предпочтений и имеющегося предложения. Совокупность решений всех потребителей формирует спрос естественным (рыночным) путем, а повлиять на спрос «искусственно» практически невозможно. Нерегулируемость предложения заключается в том, что производители сами решают, что, как и для кого производить, отталкиваясь от своих интересов и предпочтений потребителей, т. к. в рыночной экономике действует полная экономическая свобода. Нерегулируемость цены заключается в том, что цена устанавливается как результат взаимодействия двух нерегулируемых показателей — спроса и предложения.

На рынке действуют три субъекта рынка:

Потребители (покупатели) — субъекты рынка, которые приобретают товары и услуги для потребления и удовлетворения своих потребностей. Потребители формируют СПРОС на товар.

Производители (продавцы) — субъекты рынка, которые производят и продают товары с целью получения прибыли. Производители формируют ПРЕДЛОЖЕНИЕ на товар.

Государство — субъект рынка, который осуществляет правовое регулирование рынка, защиту конкуренции и другие функции государства в рыночной экономике (в рыночной экономике вмешательство государства минимальное, в смешанной экономике вмешательство государства значительное).

Рынок выполняет ряд важных функций в экономике:

Посредническая: рынок позволяет «встретиться» продавцам и покупателям и произвести обмен.

Ценообразование: при взаимодействии спроса и предложения формируется равновесная цена — та цена, по которой будет продаваться товар на рынке.

Санирующая (оздоравливающая): рынок вынуждает закрываться и уходить с рыка неэффективные предприятия, которые не смогли подстроиться под рыночные отношения и спрос покупателей. В результате действия этой функции происходит банкротство и выход с рынка неэффективных и нерентабельных производителей.

Регулирующая: рынок перераспределяет капитал и обеспечивает его перетекание из менее выгодных и рентабельных отраслей в более выгодные и рентабельные.

Информационная: рынок предоставляет производителям информацию о желаниях потребителей и количестве товара, на который предъявляется спрос. Рынок представляет информацию потребителям о видах товаров, которые есть на рынке, их качестве и производителях, которые производят этот товар.

Стимулирующая: стимулирование производителей к совершенствованию технологий и улучшению качества продукции.

Рынок имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков, поэтому выделяются позитивные и негативные черты рынка:

Позитивные черты:

Эффективное распределение ресурсов (направляет ресурсы в наиболее эффективные отрасли) Эффективное производство (стимулирует к минимизации издержек и максимизации производительности труда) Стимулирование научно-технического прогресса (для совершенствования продукции и минимизации издержек) Направление всех ресурсов и деятельности на удовлетворение потребностей человека Адаптивность к общественным изменениям (рынок способен реагировать на изменения и подстраиваться к ним) Формирование широкого выбора для потребителя Саморегулируемость

Негативные черты:

Не решает такие проблемы как безработица, инфляция, а создает их (безработица и инфляция — последствия саморегулируемости рынка) Не решает вопросов производства общественных благ (т. к. это нерентабельные отрасли, а значит, рынок их игнорирует, но они необходимы для общества) Порождает социальное неравенство (в рыночных отношениях не может быть равенства, всегда есть более богатые и успешные. Более того, существуют категории населения, которые нуждаются в поддержке. Рынок их игнорирует) Создает тенденции монополизации рынка (сильнейшие начинают вытеснять слабых, и так, пока не останется одна «сильнейшая» фирма) Не минимизирует общественные издержки (рынок игнорирует воздействие производства на общество, экологию и другие сферы) Способствует циклическому развитию экономики, при котором неизбежны экономические кризисы

Из-за того, что рынок имеет ряд серьезных недостатков и в полной мере не способен удовлетворять потребности общества, в рыночные отношения вмешивается государство. Оно берет на себя обязанности по минимизации негативных черт рынка: охраняет конкуренцию, производит общественные блага, обеспечивает социальную поддержку нуждающимся слоям населения (перераспределяет доходы), создает систему минимизации общественных издержек, охраняет экологию, борется с безработицей и высокой инфляцией. Таким образом, возникает смешанная экономика.

Неотъемлемым элементом рыночных отношений является конкуренция.

Конкуренция — это борьба между участниками (субъектами) рынка за достижение наиболее выгодных условий и получение рыночных преимуществ в своей деятельности.

Важно: конкурентами на рынке могут быть как производители, так и потребители.

Конкуренция имеет ряд преимуществ и недостатков, схожих с чертами рынка.

Преимущества конкуренции:

Стимулирует производителей снижать издержки (чтобы иметь возможность более дешево продавать товар) Стимулирует повышать качество продукции (чтобы увеличить его привлекательность для покупателя) Увеличение ассортимента предлагаемого товара Снижение стимулов завышения цен (покупатели начнут отказываться от товара в пользу конкурента) Максимальная гибкость производителей к изменениям предпочтений потребителей Стимулирование внедрения новых технологий (улучшает качество и снижает издержки)

Недостатки конкуренции:

Нерациональная эксплуатация ресурсов Некоторые социально-значимые производства не способны к конкурентной борьбе Исключительно коммерческий характер Возникновение стимулов к недобросовестной конкуренции Значительные затраты на рекламу

Рассмотрим классификацию конкуренции:

В зависимости от методов конкурентной борьбы, выделяют следующие виды конкуренции:

Ценовая конкуренция: снижение цены на товар с целью привлечения покупателей. Неценовая конкуренция: методы привлечения покупателей без изменения цены. Самым ярким проявлением неценовой конкуренции является реклама.

В зависимости от методов конкурентной борьбы, выделяют также виды конкуренции:

Добросовестная конкуренция — конкуренция, методы которой не противоречат закону и не нарушают права других производителей (например, реклама и акции).

Недобросовестная конкуренция — конкуренция, методы которой запрещены законом и нарушают права других производителей или противоречат антимонопольному законодательству (например, промышленный шпионаж, антиреклама, *демпинг).

*Демпинг — политика компании, при которой компания продает товар по необоснованно низким ценам, ниже издержек производства для вытеснения конкурентов с рынка. Наиболее часто такую политику могут использовать крупные компании, которые способны определенный период времени работать в убыток, чтобы вытеснить с рынка более мелких производителей.

Основной классификацией является выделение видов конкурентных рынков:

Совершенная конкуренция

Монополистическая конкуренция

Олигополия

Монополия

Основанием для классификации выступают следующие признаки:

Количество продавцов

Тип товара*

Контроль над ценой

Вход на рынок

Способы конкуренции

Для совершенной конкуренции характерно:

Большое количество продавцов

Однородный тип товара

Контроль над ценой отсутствует

Вход на рынок свободный

Ценовая конкуренция

Для монополистической конкуренции характерно:

Большое количество продавцов

Дифференцированный тип товара

Контроль над ценой незначительный

Вход на рынок свободный

Ценовая и неценовая конкуренция

Для олигополии характерно:

Несколько продавцов (3-5)

Дифференцированный/однородный тип товара

Сильный контроль над ценой

Вход на рынок затруднен

Ценовая и неценовая конкуренция

Для монополии характерно:

Один продавец

Уникальный тип товара

Полный контроль над ценой

Вход на рынок невозможен

Конкуренция отсутствует

*Однородный товар — полностью идентичные товары.

Например, соль производителя А и соль производителя Б.

*Дифференцированный товар — товары со схожими потребительскими качествами, но имеющие незначительные отличия.

Например, шоколад Аленка и шоколад Milka.

*Уникальный товар — товар, не имеющий аналогов.

*Рынок совершенной конкуренции является утопичной моделью, недостижимой в реальной экономике. Однако, существуют рынки, приближенные к совершенной конкуренции — это, например, рынок сельскохозяйственной продукции, валютная и фондовая биржи.

Наряду с монополией выделяют монопсонию:

Монопсония — тип конкурентного рынка, схожий с монополией, основной особенностью которого является то, что на рынке действуют множество продавцов и всего один покупатель.

Например, рынок труда в городе с единственным (градообразующим) предприятием.

Также в Обществознании выделяются виды монополий:

Искусственная — монополия, возникающая в результате монополизации рынка (предприятие вытесняет с рынка всех конкурентов) – именно такой тип монополии запрещен законом.

Естественная — ситуация, при которой производство товара возможно только одной фирмой или производство товара с наименьшими издержками возможно только при функционировании одной фирмы на рынке (функционирование двух и более фирм будет обеспечивать неэффективное производство, а значит, не будет нести пользы обществу).

Государственная — монополия, охраняемая государством, при которой вход на рынок запрещен законом.

Как правило, государственными монополиями являются стратегически важные отрасли (например, атомная энергетика). Часто естественные монополии становятся государственными (например, Ж/Д перевозки). Такие монополии не являются предметом антимонопольной политики и обеспечивают стабильность и безопасное развитие в обществе.

Основа функционирования рынка — правильная работа рыночного механизма, построенного на спросе и предложении.