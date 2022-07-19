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Как подготовиться к ОГЭ по физике за 6 шагов за 6 шагов
1. Определите пробелы в знаниях
В ОГЭ по физике целых 58 тем из школьной программы. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
2. Найдите мотивацию
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ОГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Изучите формальности ОГЭ
В ОГЭ по физике целых 58 тем из школьной программы. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
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Что нужно знать об ОГЭ по физике??
- В ОГЭ по физике 25 заданий, из которых 19 — с кратким ответом и 6 — с развернутым. Задание № 17 — лабораторная работа с подробным отчетом. На курсе ОГЭ по физике ученики отрабатывают все типы лабораторных работ.
- Самые сложные темы на ОГЭ — магнетизм и электромагнитное поле, индукция и самоиндукция. Школьники разбирают их детально только в 10-11 классе.
- ОГЭ по физике длится 3 часа. Чтобы уложиться в отведенное время, на каждое задание с кратким ответом нужно тратить не больше 5 минут; на задания с развернутым ответом повышенного уровня сложности — 7-10 минут а на задачи высокого уровня сложности — не больше 20.
Изучим все темы ОГЭ 2023 из Кодификатора ФИПИ
- Механика — задания № 1—7
- Молекулярная физика — задания № 8—12
- Электродинамика и специальная теория относительности, включая оптику — задания № 13—18
- Квантовая и ядерная физика — задания № 19—21
- Методы научного познания — задания № 22—23
- Астрофизика — задание № 24
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по физике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
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- Можно ли сменить преподавателя?
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