Курсы подготовки к ОГЭ по физике для 8 класса

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Для кого
ученики 8-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ОГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ОГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ОГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
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Вы:
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Как подготовиться к ОГЭ по физике за 6 шагов за 6 шагов

  • 1. Определите пробелы в знаниях

    В ОГЭ по физике целых 58 тем из школьной программы. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.

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  • 2. Найдите мотивацию

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ОГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Изучите формальности ОГЭ

В ОГЭ по физике целых 58 тем из школьной программы. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.

Определите уровень знаний на бесплатной диагностике

Больше курсов подготовки к ОГЭ

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  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ОГЭ
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Что нужно знать об ОГЭ по физике??

  • В ОГЭ по физике 25 заданий, из которых 19 — с кратким ответом и 6 — с развернутым. Задание № 17 — лабораторная работа с подробным отчетом. На курсе ОГЭ по физике ученики отрабатывают все типы лабораторных работ.
  • Самые сложные темы на ОГЭ — магнетизм и электромагнитное поле, индукция и самоиндукция. Школьники разбирают их детально только в 10-11 классе.
  • ОГЭ по физике длится 3 часа. Чтобы уложиться в отведенное время, на каждое задание с кратким ответом нужно тратить не больше 5 минут; на задания с развернутым ответом повышенного уровня сложности — 7-10 минут а на задачи высокого уровня сложности — не больше 20.

Изучим все темы ОГЭ 2023 из Кодификатора ФИПИ

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  • Механика — задания № 1—7
  • Молекулярная физика — задания № 8—12
  • Электродинамика и специальная теория относительности, включая оптику — задания № 13—18
  • Квантовая и ядерная физика — задания № 19—21
  • Методы научного познания — задания № 22—23
  • Астрофизика — задание № 24

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по физике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
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