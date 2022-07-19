Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Природное и общественное в человеке. Системное строение общества элементы и подсистемы Понятие истины, её критерии Мировоззрение, его виды и формы Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Виды знаний Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Виды социальных норм Социализация индивида Семья и брак
Формат ЕГЭ
Задание 18 Задание 21 Задание 20 Задание 1 Задание 23 Задание 17 Политика: Задания 10, 11 Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Задание 25 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 24
Право
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система Организационно-правовые формы Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Законотворческий процесс Конституция РФ Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Особенности уголовного процесса Гражданство РФ
Экономика
Факторы производства и факторные доходные Мировая экономика Экономика и экономическая наука Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Рынок труда. Безработица Деньги Экономические системы Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Торговля и обмен Спрос и предложение Роль государства в экономике Государственный бюджет
Политика
Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Политический процесс Политическое участие граждан РФ Типология политических режимов Средства массовой информации в политической системе Политическая система Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции

Образование, его значение для личности и общества

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей.

Образование  ― это один из способов становления личности путем получения людьми знаний, приобретения умений и навыков развития умственно-познавательных и творческих способностей через систему таких социальных институтов, как семья, школа, средства массовой информации.

Самообразование  ― это знания, умения и навыки, приобретаемые человеком самостоятельно, без помощи других обучающих лиц.

Цельобразования  — приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния.

Функции образования:

  • Экономическая – формирование социально-профессиональной структуры общества, где люди способны осваивать научные и технические новшества и эффективно использовать их в профессиональной деятельности.

  • Социальная – социализация личности, воспроизводство социальной структуры общества. Образование – важнейший канал социальной мобильности.

  • Культурная – использование ранее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей.

Общие тенденции в развитии современного образования

1. Демократизация системы образования: во многих странах ликвидирована неграмотность, образование получило массовое распространение. Образование стало доступным для широких слоев населения, хотя различия в качестве и типах учебных заведений сохраняются.

2. Рост продолжительности образования: современное общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, что удлиняет сроки обучения.

3. Непрерывность образования: в условиях научно-технической революции работник должен быть способным к быстрым переключениям на новые или смежные виды работ, на новые технологии.

4. Гуманизация образования: внимание школы, педагогов к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям.

5. Гуманитаризация образования: повышение роли общественных дисциплин в образовательном процессе — таких как экономическая теория, социология, политология, основы правовых знаний.

6. Интернационализация образования: создание единой системы образования для разных стран, интеграция образовательных систем.

7. Компьютеризация образовательного процесса: использование новых современных технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба.

8. Профилизация образования: профориентация, помощь при выборе специфики будущей профессии.

Уровни образования в Российской Федерации

Общее образование

  • Дошкольное образование (до 7 лет);

  • Начальное общее образование (1 – 4 классы);

  • Основное общее образование (5 – 9 классы);

  • Среднее общее образование (10 – 11 классы).

Профессиональное образование

  • Среднее профессиональное образование (от 2 до 4 лет);

  • Высшее образование — бакалавриат (4 года) магистратура (2 года);

  • Высшее образование — специалитет (5 лет);

  • Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура).