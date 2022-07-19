Образование, его значение для личности и общества

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей.

Образование ― это один из способов становления личности путем получения людьми знаний, приобретения умений и навыков развития умственно-познавательных и творческих способностей через систему таких социальных институтов, как семья, школа, средства массовой информации.

Самообразование ― это знания, умения и навыки, приобретаемые человеком самостоятельно, без помощи других обучающих лиц.

Цель образования — приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния.

Функции образования:

Экономическая – формирование социально-профессиональной структуры общества, где люди способны осваивать научные и технические новшества и эффективно использовать их в профессиональной деятельности.

Социальная – социализация личности, воспроизводство социальной структуры общества. Образование – важнейший канал социальной мобильности.

Культурная – использование ранее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей.

Общие тенденции в развитии современного образования

1. Демократизация системы образования: во многих странах ликвидирована неграмотность, образование получило массовое распространение. Образование стало доступным для широких слоев населения, хотя различия в качестве и типах учебных заведений сохраняются.

2. Рост продолжительности образования: современное общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, что удлиняет сроки обучения.

3. Непрерывность образования: в условиях научно-технической революции работник должен быть способным к быстрым переключениям на новые или смежные виды работ, на новые технологии.

4. Гуманизация образования: внимание школы, педагогов к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям.

5. Гуманитаризация образования: повышение роли общественных дисциплин в образовательном процессе — таких как экономическая теория, социология, политология, основы правовых знаний.

6. Интернационализация образования: создание единой системы образования для разных стран, интеграция образовательных систем.

7. Компьютеризация образовательного процесса: использование новых современных технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба.

8. Профилизация образования: профориентация, помощь при выборе специфики будущей профессии.

Уровни образования в Российской Федерации

Общее образование

Дошкольное образование (до 7 лет);

Начальное общее образование (1 – 4 классы);

Основное общее образование (5 – 9 классы);

Среднее общее образование (10 – 11 классы).

Профессиональное образование