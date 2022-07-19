Образование, его значение для личности и общества

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей.
Цель образования — приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния.
Функции образования:
Экономическая – формирование социально-профессиональной структуры общества, где люди способны осваивать научные и технические новшества и эффективно использовать их в профессиональной деятельности.
Социальная – социализация личности, воспроизводство социальной структуры общества. Образование – важнейший канал социальной мобильности.
Культурная – использование ранее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей.
1. Демократизация системы образования: во многих странах ликвидирована неграмотность, образование получило массовое распространение. Образование стало доступным для широких слоев населения, хотя различия в качестве и типах учебных заведений сохраняются.
2. Рост продолжительности образования: современное общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, что удлиняет сроки обучения.
3. Непрерывность образования: в условиях научно-технической революции работник должен быть способным к быстрым переключениям на новые или смежные виды работ, на новые технологии.
4. Гуманизация образования: внимание школы, педагогов к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям.
5. Гуманитаризация образования: повышение роли общественных дисциплин в образовательном процессе — таких как экономическая теория, социология, политология, основы правовых знаний.
6. Интернационализация образования: создание единой системы образования для разных стран, интеграция образовательных систем.
7. Компьютеризация образовательного процесса: использование новых современных технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба.
8. Профилизация образования: профориентация, помощь при выборе специфики будущей профессии.
Общее образование
Дошкольное образование (до 7 лет);
Начальное общее образование (1 – 4 классы);
Основное общее образование (5 – 9 классы);
Среднее общее образование (10 – 11 классы).
Профессиональное образование
Среднее профессиональное образование (от 2 до 4 лет);
Высшее образование — бакалавриат (4 года) магистратура (2 года);
Высшее образование — специалитет (5 лет);
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура).