Сдайте ОГЭ по информатике на 5

Онлайн курсы подготовки к ОГЭ 2022 по информатике

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Для кого
ученики 11-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ОГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ОГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ОГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
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360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
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Вы:
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Как подготовиться к ОГЭ по информатике за 6 шагов

  • 1. Определите пробелы в знаниях

    ОГЭ по информатике предусматривает проверку знаний с 5 по 9 класс. Задания предполагают понимание как общей терминологии и теории, так и программирования. Чтобы подготовиться к экзамену продуктивно, важно начать с диагностики знаний — так вы определите пробелы и сильные стороны. Далее мы составим индивидуальный план подготовки и будем отслеживать прогресс.

    Определите уровень знаний на бесплатной диагностике

  • 2. Найдите мотивацию

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ОГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Изучите формальности ОГЭ

ОГЭ по информатике предусматривает проверку знаний с 5 по 9 класс. Задания предполагают понимание как общей терминологии и теории, так и программирования. Чтобы подготовиться к экзамену продуктивно, важно начать с диагностики знаний — так вы определите пробелы и сильные стороны. Далее мы составим индивидуальный план подготовки и будем отслеживать прогресс.

Определите уровень знаний на бесплатной диагностике

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Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ОГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятнох
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
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  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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Получите оценку «4» или «5» за ОГЭ, или мы вернём деньги за курсы

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  • Любой 9-классник может сдать ОГЭ на "4" и "5", если готовиться к экзамену правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
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    *Гарантия не распространяется на образовательные программы длительностью менее 60 (шестидесяти) академических часов
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Что нужно знать об ОГЭ по информатике?

  • Максимально за ОГЭ по информатике можно набрать 19 баллов. Для пятерки нужно получить от 17 баллов и выше. Для четверки — от 11 до 16 баллов. Нижний порог сдачи экзамена — 5 баллов.
  • ОГЭ по информатике длится 2 часа 30 минут. Чтобы уложиться в отведенное время, каждое задание из первой части нужно решить за 6 минут, из второй части — за 20 минут. Для этого необходимо знать универсальные алгоритмы решения и лайфхаки.

Изучим все темы ОГЭ 2022 из Кодификатора ФИПИ

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  • Единицы измерения информации, основы программирования и системы счисления
  • Базы данных, сортировка массива, анализ числовой последовательности, решение через массив
  • Создание презентации и текстовых документов

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по информатике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
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