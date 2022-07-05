Онлайн курсы подготовки к ОГЭ 2022 по информатике
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Как подготовиться к ОГЭ по информатике за 6 шагов
1. Определите пробелы в знаниях
ОГЭ по информатике предусматривает проверку знаний с 5 по 9 класс. Задания предполагают понимание как общей терминологии и теории, так и программирования. Чтобы подготовиться к экзамену продуктивно, важно начать с диагностики знаний — так вы определите пробелы и сильные стороны. Далее мы составим индивидуальный план подготовки и будем отслеживать прогресс.
2. Найдите мотивацию
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ОГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Изучите формальности ОГЭ
ОГЭ по информатике предусматривает проверку знаний с 5 по 9 класс. Задания предполагают понимание как общей терминологии и теории, так и программирования. Чтобы подготовиться к экзамену продуктивно, важно начать с диагностики знаний — так вы определите пробелы и сильные стороны. Далее мы составим индивидуальный план подготовки и будем отслеживать прогресс.
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Что нужно знать об ОГЭ по информатике?
- Максимально за ОГЭ по информатике можно набрать 19 баллов. Для пятерки нужно получить от 17 баллов и выше. Для четверки — от 11 до 16 баллов. Нижний порог сдачи экзамена — 5 баллов.
- ОГЭ по информатике длится 2 часа 30 минут. Чтобы уложиться в отведенное время, каждое задание из первой части нужно решить за 6 минут, из второй части — за 20 минут. Для этого необходимо знать универсальные алгоритмы решения и лайфхаки.
Изучим все темы ОГЭ 2022 из Кодификатора ФИПИ
- Единицы измерения информации, основы программирования и системы счисления
- Базы данных, сортировка массива, анализ числовой последовательности, решение через массив
- Создание презентации и текстовых документов
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по информатике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
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