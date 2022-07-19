Экономика и ее роль в жизни общества

Экономика – система хозяйствования, обеспечивающая производство материальных и нематериальных благ. – система хозяйствования, обеспечивающая производство материальных и нематериальных благ. Экономика – наука о рациональном распределении ограниченных ресурсов в условиях безграничных постоянно растущих потребностей.

Экономика всегда пытается найти ответ на три главных вопроса экономики: ЧТО производить? КАК производить? ДЛЯ КОГО производить?

Это необходимо для решения основной проблемы экономики - распределение ограниченных ресурсов в условиях безграничных потребностей.

Гражданин М. решил производить беспроводные наушники – так он ответил на вопрос: «ЧТО производить?». Поскольку производство серийное, производством наушников можно заниматься на заводе – ответ на вопрос: «КАК производить?». Наушники будут нужны тем, кто занимается спортом – ответ на вопрос: «ДЛЯ КОГО производить?»

Потребность – нужда человека в чем-либо.

Потребность выступает основным побудителем деятельности человека. Потребности удовлетворяются за счет благ.

Благо – средство удовлетворения потребностей.

Гражданка К. внезапно захотела шоколадку. Желание съесть шоколадку – потребность. Шоколадка – благо, которое эту потребность может удовлетворить.

Виды благ

Свободные блага – доступны в неограниченном количестве (воздух, солнечный свет и т. д.) (свободные блага неограниченны, а значит, отсутствует необходимость в их распределении). – доступны в неограниченном количестве (воздух, солнечный свет и т. д.) (свободные блага неограниченны, а значит, отсутствует необходимость в их распределении). Экономические блага – блага, имеющиеся в ограниченном количестве (эти блага производятся в результате экономической деятельности и распределяются между людьми). Такие блага ограничены, а, значит, есть необходимость в их рациональном распределении (например, книга, ручка, автомобиль и др.). Экономические блага бывают общественными и частными.

Общественные блага – экономические блага, которые потребляются коллективно (например, ночное освещение на улицах, парки, дороги и др.). Частные блага – экономические блага, которые потребляются индивидуально (например, еда, мебель, письменные принадлежности, проезд в общественном транспорте и др.).

Как правило, человек напрямую платит за частные блага и косвенно за общественные блага (например, в виде налогов), более того, отказаться от производства и потребления общественных благ человек не может.