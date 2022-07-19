Экономика и ее роль в жизни общества

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Деньги Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Экономические цели и функции государства Государственный бюджет Экономические системы и собственность Экономические функции домохозяйства Инфляция Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Разделение труда и специализация Товары и услуги Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля
Право
Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Административные правоотношения, правонарушения и наказания Норма права. Нормативный правовой акт Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности
Политика
Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Выборы, референдум

Экономика и ее роль в жизни общества

Экономика – система хозяйствования, обеспечивающая производство материальных и нематериальных благ.

Экономика – наука о рациональном распределении ограниченных ресурсов в условиях безграничных постоянно растущих потребностей.

Экономика всегда пытается найти ответ на три главных вопроса экономики: ЧТО производить? КАК производить? ДЛЯ КОГО производить?

Это необходимо для решения основной проблемы экономики - распределение ограниченных ресурсов в условиях безграничных потребностей.

Гражданин М. решил производить беспроводные наушники – так он ответил на вопрос: «ЧТО производить?». Поскольку производство серийное, производством наушников можно заниматься на заводе – ответ на вопрос: «КАК производить?». Наушники будут нужны тем, кто занимается спортом – ответ на вопрос: «ДЛЯ КОГО производить?»

Потребность – нужда человека в чем-либо.

Потребность выступает основным побудителем деятельности человека. Потребности удовлетворяются за счет благ.

Благо – средство удовлетворения потребностей.

Гражданка К. внезапно захотела шоколадку. Желание съесть шоколадку – потребность. Шоколадка – благо, которое эту потребность может удовлетворить.

Виды благ

Свободные блага – доступны в неограниченном количестве (воздух, солнечный свет и т. д.) (свободные блага неограниченны, а значит, отсутствует необходимость в их распределении).

Экономические блага – блага, имеющиеся в ограниченном количестве (эти блага производятся в результате экономической деятельности и распределяются между людьми). Такие блага ограничены, а, значит, есть необходимость в их рациональном распределении (например, книга, ручка, автомобиль и др.). Экономические блага бывают общественными и частными.

  1. Общественные блага – экономические блага, которые потребляются коллективно (например, ночное освещение на улицах, парки, дороги и др.).

  2. Частные блага – экономические блага, которые потребляются индивидуально (например, еда, мебель, письменные принадлежности, проезд в общественном транспорте и др.).

Как правило, человек напрямую платит за частные блага и косвенно за общественные блага (например, в виде налогов), более того, отказаться от производства и потребления общественных благ человек не может.