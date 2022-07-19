Экономические системы и собственность

Всего существует 4 экономические системы. Выделяют 3 основных признака, по которым и выделяются эти экономические системы.
То, как в экономике отвечают на вопросы: Что? Как? Для кого производить?
Господствующий тип собственности.
Роль государства в экономике.
Традиционная экономика
Ответы на основные вопросы экономики решаются на основе традиций, именно традиции определяют: что, как и для кого будет производить такая экономика.
Для традиционной экономики характерна общинная собственность (также называют коллективной).
Государство должно было бы играть в такой экономике значительную роль, но сам институт государства, как правило, еще слабо сформирован.
Плановая экономика (ее также называют командной, командно-административной, директивной)
Ответы на вопросы решаются на основе государственного планирования и так называемого государственного плана. Что, как и для кого производить решает государство.
Господствует государственная собственность - все принадлежит государству.
Государство полностью регулирует экономическую систему
Рыночная экономика
Ответы на вопросы решаются на основе взаимодействия спроса и предложения. Потребители (простые люди) решают, что им нужно, а производители, подстраиваясь под их запросы, производят этот товар. Всем известное выражение «Спрос рождает предложение»
Господствует частная собственность. Она создает основу для свободной экономической деятельности и свободного распоряжения факторами производства. Нужно понимать, что государственная собственность все равно присутствует, но ее не много, и она не играет в экономике ключевого значения.
Государство практически не вмешивается в экономику и не участвует в ней.
Смешанная экономика
Ответы на вопросы решаются на основе взаимодействия спроса и предложения, но при активном государственном регулировании экономики
Господствующий тип собственности - частная собственность, она спокойно уживается с государственным сектором, который также участвует в экономике.
В такой экономической системе государство регулирует экономику. Оно сглаживает колебания экономического цикла, обеспечивает перераспределение благ между населением, ведь не все могут обеспечить себя в условиях рыночной экономики, способствует борьбе с безработицей и инфляцией, поддерживает и защищает конкуренцию.
Субъектами собственности являются ее владельцы: человек, семья, трудовой коллектив предприятия, социальная группа, население территории, органы управления всех уровней, народ страны. Объект собственности – то, что может выступать в качестве собственности: факторы производства и готовая продукция: земля, земельные участки, площади, угодья; деньги, валюта, ценные бумаги; материально-имущественные ценности; природные богатства; драгоценности.
Способы прекращения и приобретения права собственности
Существуют два способа прекращения и приобретения права собственности: национализация и приватизация.
Приватизация – передача собственности государства отдельным гражданам или создаваемым ими юридическим лицам.