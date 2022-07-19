Экономические системы и собственность

Экономическая система – это совокупность принципов, определяющих характер и форму основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, обмена и потребления товара.

Всего существует 4 экономические системы. Выделяют 3 основных признака, по которым и выделяются эти экономические системы.

То, как в экономике отвечают на вопросы: Что? Как? Для кого производить?

Традиционная экономика

Государство должно было бы играть в такой экономике значительную роль, но сам институт государства, как правило, еще слабо сформирован.

Ответы на основные вопросы экономики решаются на основе традиций, именно традиции определяют: что, как и для кого будет производить такая экономика.

Примеры: Древнерусское государство, древняя Греция, неразвитые страны Африки сейчас.

Плановая экономика (ее также называют командной, командно-административной, директивной)

Ответы на вопросы решаются на основе государственного планирования и так называемого государственного плана. Что, как и для кого производить решает государство.

Примеры: СССР, КНДР, Куба.

Рыночная экономика

Ответы на вопросы решаются на основе взаимодействия спроса и предложения. Потребители (простые люди) решают, что им нужно, а производители, подстраиваясь под их запросы, производят этот товар. Всем известное выражение «Спрос рождает предложение»

Господствует частная собственность. Она создает основу для свободной экономической деятельности и свободного распоряжения факторами производства. Нужно понимать, что государственная собственность все равно присутствует, но ее не много, и она не играет в экономике ключевого значения.