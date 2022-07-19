Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Правовое государство Выборы, референдум Политический режим. Демократия Местное самоуправление Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Формы государства
Социальная сфера
Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения
Экономика
Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Экономические цели и функции государства Рынок и рыночный механизм Банковские услуги Разделение труда и специализация Деньги Товары и услуги Обмен, торговля Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами
Право
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Органы государственной власти Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Понятие правоотношений Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право, его роль в жизни общества и государства Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке

Экономические системы и собственность

Экономическая система – это совокупность принципов, определяющих характер и форму основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, обмена и потребления товара.

Всего существует 4 экономические системы. Выделяют 3 основных признака, по которым и выделяются эти экономические системы.

  • То, как в экономике отвечают на вопросы: Что? Как? Для кого производить?

  • Господствующий тип собственности.

  • Роль государства в экономике.

Традиционная экономика

  1. Ответы на основные вопросы экономики решаются на основе традиций, именно традиции определяют: что, как и для кого будет производить такая экономика.

  2. Для традиционной экономики характерна общинная собственность (также называют коллективной).

  3. Государство должно было бы играть в такой экономике значительную роль, но сам институт государства, как правило, еще слабо сформирован.

Примеры: Древнерусское государство, древняя Греция, неразвитые страны Африки сейчас.

Плановая экономика (ее также называют командной, командно-административной, директивной)

  1. Ответы на вопросы решаются на основе государственного планирования и так называемого государственного плана. Что, как и для кого производить решает государство.

  2. Господствует государственная собственность - все принадлежит государству.

  3. Государство полностью регулирует экономическую систему

Примеры: СССР, КНДР, Куба.

Рыночная экономика

  1. Ответы на вопросы решаются на основе взаимодействия спроса и предложения. Потребители (простые люди) решают, что им нужно, а производители, подстраиваясь под их запросы, производят этот товар. Всем известное выражение «Спрос рождает предложение»

  2. Господствует частная собственность. Она создает основу для свободной экономической деятельности и свободного распоряжения факторами производства. Нужно понимать, что государственная собственность все равно присутствует, но ее не много, и она не играет в экономике ключевого значения.

  3. Государство практически не вмешивается в экономику и не участвует в ней.

Примеры: США, Швейцария, Сингапур.

Смешанная экономика

  1. Ответы на вопросы решаются на основе взаимодействия спроса и предложения, но при активном государственном регулировании экономики

  2. Господствующий тип собственности - частная собственность, она спокойно уживается с государственным сектором, который также участвует в экономике.

  3. В такой экономической системе государство регулирует экономику. Оно сглаживает колебания экономического цикла, обеспечивает перераспределение благ между населением, ведь не все могут обеспечить себя в условиях рыночной экономики, способствует борьбе с безработицей и инфляцией, поддерживает и защищает конкуренцию.

Примеры: Россия, Франция, Германия.

Собственность

Собственность – юридическая принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определённым лицам.

Субъектами собственности являются ее владельцы: человек, семья, трудовой коллектив предприятия, социальная группа, население территории, органы управления всех уровней, народ страны. Объект собственности – то, что может выступать в качестве собственности: факторы производства и готовая продукция: земля, земельные участки, площади, угодья; деньги, валюта, ценные бумаги; материально-имущественные ценности; природные богатства; драгоценности.

Способы прекращения и приобретения права собственности

Существуют два способа прекращения и приобретения права собственности: национализация и приватизация.

Национализация – передача из частных рук в руки государства.

Приватизация – передача собственности государства отдельным гражданам или создаваемым ими юридическим лицам.