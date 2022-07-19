Государственный бюджет

Государственный бюджет — финансовый план государства, представляющий собой смету всех доходов и расходов государства, рассчитанную на определенный период времени.

*Как правило, основной бюджет составляется на 1 год, однако в России также составляются прогнозные бюджеты, например, на 3 года.

Бюджет состоит из двух основных частей — доходной и расходной:

I

Доходная часть — совокупность источников денежных средств бюджета (откуда государство получает деньги)

Доходы государственного бюджета делятся на две группы:

Налоговые доходы — доходы, получаемые от федеральных, региональных и местных налогов:

Федеральные налоги

Региональные налоги

Местные налоги

Неналоговые доходы — доходы, получаемые из источников, отличных от налогов:

Продажа или использование государственной собственности (например, продажа или сдача в аренду здания, принадлежащего государству)

Доходы от внешнеэкономической деятельности (международной торговли)

Штрафы

Часть прибыли унитарных предприятий

Доходы от выдачи лицензий, патентов и доходы от других услуг, оказываемых государственными учреждениями на платной основе

Таможенные пошлины

Прибыль Банка России (Центрального Банка РФ) и др.

II

Расходная часть — совокупность всех расходов государственного бюджета (показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством средства).

Основными направлениями расходов государственного бюджета являются:

Расходы на содержание государственного аппарата (заработная плата чиновников, судей, Президента РФ и т.д.)

Расходы на национальную оборону (содержание армии)

Расходы на национальную экономику (поддержание и развитие экономической системы)

Расходы на правоохранительную деятельность (содержание полиции и т.д.)

Расходы на фундаментальную науку (финансирование научных исследований)

Социальные трансферты (выплата пенсий, пособий, стипендий)

Расходы на образование

Расходы на здравоохранение

Расходы на охрану окружающей среды

Расходы на социальную политику и культуру и пр.

Бюджетные ассигнования — расходы государственного бюджета.

Расходы бюджета должны финансироваться за счет поступлений от доходов государственного бюджета.

В зависимости от соотношения доходов и расходов выделяют три типа (состояния) государственного бюджета:

Сбалансированный бюджет — бюджет, в котором расходы государства равны его доходам. В таком бюджете все расходы покрыты доходами и свободных денежных средств не остается.

Например, доходы страны Н. равны расходам.

Профицитный (избыточный) бюджет — бюджет, в котором доходы превышают расходы. В таком бюджете после покрытия всех расходов государства у него остаются свободные деньги.

Например, в стране С. доходы государственного бюджета превышают расхода из-за высокого уровня налогов.

Дефицитный бюджет — бюджет, в котором расходы превышают доходы. В таком бюджете государству не хватает денежных средств, чтобы обеспечить финансирование всех своих расходов.

Например, из-за недостатка средств в государственном бюджете, страна Л. прибегла к иностранным заимствованиям.

III Государственный долг

При дефицитном бюджете государство может снизить расходы и/или прибегнуть к использованию источников финансирования дефицита — то есть привлечь средства, чтобы покрыть предстоящие расходы, несмотря на недостаток денежных средств.

Основным источником финансирования дефицита бюджета являются государственные заимствования (государство берет деньги в долг).

Важно! Согласно бюджетному законодательству РФ, источники финансирования дефицита государственного бюджета не считаются доходами бюджета. Иначе определение дефицита бюджета было бы невозможно (т.е. кредит. выданный государству, формально не является его доходом).

В результате государственных заимствований возникает государственный долг.

Государственный долг — это результат финансовых заимствований государства, выражающийся в общей сумме долговых обязательств государства.

Государственный долг бывает внутренний и внешний.

Внутренний государственный долг Российской Федерации — долговые обязательства перед гражданами и юридическими лицами Российской Федерации.

Например, государство может привлечь деньги своих граждан выпуском и продажей населению облигаций федерального займа.

Внешний государственный долг Российской Федерации — долговые обязательства перед другими государствами, иностранными компаниями и международными экономическими организациями.

Например, государство может взять кредит Международного Валютного Фонда.

Управление государственным долгом и погашение государственного долга называется обслуживанием государственного долга, что относится к расходным статьям государственного бюджета.