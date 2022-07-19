Государственный бюджет

*Как правило, основной бюджет составляется на 1 год, однако в России также составляются прогнозные бюджеты, например, на 3 года.
Бюджет состоит из двух основных частей — доходной и расходной:
I
Доходы государственного бюджета делятся на две группы:
Налоговые доходы — доходы, получаемые от федеральных, региональных и местных налогов:
Федеральные налоги
Региональные налоги
Местные налоги
Неналоговые доходы — доходы, получаемые из источников, отличных от налогов:
Продажа или использование государственной собственности (например, продажа или сдача в аренду здания, принадлежащего государству)
Доходы от внешнеэкономической деятельности (международной торговли)
Штрафы
Часть прибыли унитарных предприятий
Доходы от выдачи лицензий, патентов и доходы от других услуг, оказываемых государственными учреждениями на платной основе
Таможенные пошлины
Прибыль Банка России (Центрального Банка РФ) и др.
II
Основными направлениями расходов государственного бюджета являются:
Расходы на содержание государственного аппарата (заработная плата чиновников, судей, Президента РФ и т.д.)
Расходы на национальную оборону (содержание армии)
Расходы на национальную экономику (поддержание и развитие экономической системы)
Расходы на правоохранительную деятельность (содержание полиции и т.д.)
Расходы на фундаментальную науку (финансирование научных исследований)
Социальные трансферты (выплата пенсий, пособий, стипендий)
Расходы на образование
Расходы на здравоохранение
Расходы на охрану окружающей среды
Расходы на социальную политику и культуру и пр.
Бюджетные ассигнования — расходы государственного бюджета.
Расходы бюджета должны финансироваться за счет поступлений от доходов государственного бюджета.
В зависимости от соотношения доходов и расходов выделяют три типа (состояния) государственного бюджета:
Сбалансированный бюджет — бюджет, в котором расходы государства равны его доходам. В таком бюджете все расходы покрыты доходами и свободных денежных средств не остается.
Профицитный (избыточный) бюджет — бюджет, в котором доходы превышают расходы. В таком бюджете после покрытия всех расходов государства у него остаются свободные деньги.
Дефицитный бюджет — бюджет, в котором расходы превышают доходы. В таком бюджете государству не хватает денежных средств, чтобы обеспечить финансирование всех своих расходов.
III Государственный долг
При дефицитном бюджете государство может снизить расходы и/или прибегнуть к использованию источников финансирования дефицита — то есть привлечь средства, чтобы покрыть предстоящие расходы, несмотря на недостаток денежных средств.
Основным источником финансирования дефицита бюджета являются государственные заимствования (государство берет деньги в долг).
Важно! Согласно бюджетному законодательству РФ, источники финансирования дефицита государственного бюджета не считаются доходами бюджета. Иначе определение дефицита бюджета было бы невозможно (т.е. кредит. выданный государству, формально не является его доходом).
В результате государственных заимствований возникает государственный долг.
Государственный долг бывает внутренний и внешний.
Внутренний государственный долг Российской Федерации — долговые обязательства перед гражданами и юридическими лицами Российской Федерации.
Внешний государственный долг Российской Федерации — долговые обязательства перед другими государствами, иностранными компаниями и международными экономическими организациями.
Управление государственным долгом и погашение государственного долга называется обслуживанием государственного долга, что относится к расходным статьям государственного бюджета.