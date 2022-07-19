Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Гражданство РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Особенности административной юрисдикции Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Законотворческий процесс Конституция РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Правоохранительные органы. Судебная система Право в системе социальных норм
Экономика
Роль государства в экономике Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Основные источники финансирования бизнеса Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Экономические системы Спрос и предложение Рынок и рыночный механизм Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Налоги Рынок труда. Безработица Торговля и обмен
Политика
Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политический процесс Гражданское общество и государство Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Понятие власти Типология политических режимов Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Потребности и интересы Мораль Понятие общественного прогресса Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Искусство Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Системное строение общества элементы и подсистемы Мышление и деятельность Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3
Социальные отношения
Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Социальная роль Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм Социальный контроль Социальные группы Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Задание 25 Задание 24 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Задание 21 Задание 17 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20 Задание 18 Задание 1 Задание 23 Задание 19 Социальные отношения: Задания 8, 9 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Политика: Задания 10, 11

Государственный бюджет

Государственный бюджет — финансовый план государства, представляющий собой смету всех доходов и расходов государства, рассчитанную на определенный период времени.

*Как правило, основной бюджет составляется на 1 год, однако в России также составляются прогнозные бюджеты, например, на 3 года.

Бюджет состоит из двух основных частей — доходной и расходной:

I

Доходная часть — совокупность источников денежных средств бюджета (откуда государство получает деньги)

Доходы государственного бюджета делятся на две группы:

Налоговые доходы — доходы, получаемые от федеральных, региональных и местных налогов:

  • Федеральные налоги

  • Региональные налоги

  • Местные налоги

Неналоговые доходы — доходы, получаемые из источников, отличных от налогов:

  • Продажа или использование государственной собственности (например, продажа или сдача в аренду здания, принадлежащего государству)

  • Доходы от внешнеэкономической деятельности (международной торговли)

  • Штрафы

  • Часть прибыли унитарных предприятий

  • Доходы от выдачи лицензий, патентов и доходы от других услуг, оказываемых государственными учреждениями на платной основе

  • Таможенные пошлины

  • Прибыль Банка России (Центрального Банка РФ) и др.

II

Расходная часть — совокупность всех расходов государственного бюджета (показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством средства).

Основными направлениями расходов государственного бюджета являются:

  • Расходы на содержание государственного аппарата (заработная плата чиновников, судей, Президента РФ и т.д.)

  • Расходы на национальную оборону (содержание армии)

  • Расходы на национальную экономику (поддержание и развитие экономической системы)

  • Расходы на правоохранительную деятельность (содержание полиции и т.д.)

  • Расходы на фундаментальную науку (финансирование научных исследований)

  • Социальные трансферты (выплата пенсий, пособий, стипендий)

  • Расходы на образование

  • Расходы на здравоохранение

  • Расходы на охрану окружающей среды

  • Расходы на социальную политику и культуру и пр.

Бюджетные ассигнования — расходы государственного бюджета.

Расходы бюджета должны финансироваться за счет поступлений от доходов государственного бюджета.

В зависимости от соотношения доходов и расходов выделяют три типа (состояния) государственного бюджета:

  • Сбалансированный бюджет — бюджет, в котором расходы государства равны его доходам. В таком бюджете все расходы покрыты доходами и свободных денежных средств не остается.

Например, доходы страны Н. равны расходам.

  • Профицитный (избыточный) бюджет — бюджет, в котором доходы превышают расходы. В таком бюджете после покрытия всех расходов государства у него остаются свободные деньги.

Например, в стране С. доходы государственного бюджета превышают расхода из-за высокого уровня налогов.

  • Дефицитный бюджет бюджет, в котором расходы превышают доходы. В таком бюджете государству не хватает денежных средств, чтобы обеспечить финансирование всех своих расходов.

Например, из-за недостатка средств в государственном бюджете, страна Л. прибегла к иностранным заимствованиям.

III Государственный долг

При дефицитном бюджете государство может снизить расходы и/или прибегнуть к использованию источников финансирования дефицита — то есть привлечь средства, чтобы покрыть предстоящие расходы, несмотря на недостаток денежных средств.

Основным источником финансирования дефицита бюджета являются государственные заимствования (государство берет деньги в долг).

Важно! Согласно бюджетному законодательству РФ, источники финансирования дефицита государственного бюджета не считаются доходами бюджета. Иначе определение дефицита бюджета было бы невозможно (т.е. кредит. выданный государству, формально не является его доходом).

В результате государственных заимствований возникает государственный долг.

Государственный долг — это результат финансовых заимствований государства, выражающийся в общей сумме долговых обязательств государства.

Государственный долг бывает внутренний и внешний.

  • Внутренний государственный долг Российской Федерации — долговые обязательства перед гражданами и юридическими лицами Российской Федерации.

Например, государство может привлечь деньги своих граждан выпуском и продажей населению облигаций федерального займа.

  • Внешний государственный долг Российской Федерации — долговые обязательства перед другими государствами, иностранными компаниями и международными экономическими организациями.

Например, государство может взять кредит Международного Валютного Фонда.

Управление государственным долгом и погашение государственного долга называется обслуживанием государственного долга, что относится к расходным статьям государственного бюджета.