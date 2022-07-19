Закон на страже природы

Человек издревле начал пользоваться природой и ее ресурсами. В связи с этим появилась необходимость охранять природу от пагубных действий человека.

В Конституции РФ записано, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на данной территории.

Охрана природы — деятельность, направленная на сохранение природных богатств, предотвращение вредного воздействия на неё хозяйственной и иной деятельности людей.

Необходимо осуществлять разумное использование природных ресурсов (природопользование), их воспроизводство. В результате должно быть спасены важнейшие условия жизни человечества.

Охраной природы занимаются:

Государство и местные органы власти

Промышленные предприятия

Общественные организации

Отдельные граждане

В 2002 г. вступил в силу закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды». В нём записано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на её защиту от негативного воздействия в результате как чрезвычайных природных ситуаций, так и деятельности человека.

Правила, защищающие природу

Охране подлежат: земля и её недра, вода, леса, воздух, животные.

Государство устанавливает ряд правил по защите природы таких как, правила охраны окружающей среды при строительстве, правила перевозки, хранения и захоронения опасных веществ, правила безопасности при работе с ядовитыми веществами и т.д.

За нарушение этих правил государство наказывает штрафами или может даже лишить свободы на срок от 2,5 до 8 лет.

Закон предусматривает наказание за неосторожное обращение с огнём, ставшее причиной лесного пожара, в виде большого штрафа или лишения свободы сроком до 2-х лет, а за злоумышленной поджёг сроком до 8 лет.

Для сохранения и изучения природных явлений, отдельных видов растений и животных, уникальных экологических систем созданы государственные природные заповедники.

Заповедник — участок территории, на котором сохраняются отдельные виды животных и растений.

Особенности деятельности и преимущества заповедников:

Устанавливается строгий природоохранный режим и запрещается любая деятельность, ему противоречащая

Изъятие из хозяйственного использования на территории заповедника земли, воды, недр, растительного и животного мира, имеющих значение как образцы естественной среды

Проведение научных исследований

Национальные парки — территории, на которых охраняются уникальные объекты природы.

В Национальных парках, в отличие от заповедников, допускаются для отдыха посетители.

Что может сделать гражданин для защиты природы?

Каждый гражданин Российской Федерации может:

Создавать или вступать в общественные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;

Принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, сборе подписей под петициями по вопросам охраны окружающей среды;

Оказывать содействие органам власти в решении вопросов охраны природы;

Обращаться в органы власти и иные организации с заявлениями, касающимися охраны окружающей среды;

Участвовать в природоохранительной деятельности.

Россия сотрудничает с другими странами и международными организациями в деятельности по охране и защите природы (“Всемирный фонд дикой природы”, “Гринпис”, “Международный зелёный крест”).