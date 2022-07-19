Закон на страже природы

Человек издревле начал пользоваться природой и ее ресурсами. В связи с этим появилась необходимость охранять природу от пагубных действий человека.
Необходимо осуществлять разумное использование природных ресурсов (природопользование), их воспроизводство. В результате должно быть спасены важнейшие условия жизни человечества.
Охраной природы занимаются:
Государство и местные органы власти
Промышленные предприятия
Общественные организации
Отдельные граждане
Охране подлежат: земля и её недра, вода, леса, воздух, животные.
Государство устанавливает ряд правил по защите природы таких как, правила охраны окружающей среды при строительстве, правила перевозки, хранения и захоронения опасных веществ, правила безопасности при работе с ядовитыми веществами и т.д.
За нарушение этих правил государство наказывает штрафами или может даже лишить свободы на срок от 2,5 до 8 лет.
Для сохранения и изучения природных явлений, отдельных видов растений и животных, уникальных экологических систем созданы государственные природные заповедники.
Особенности деятельности и преимущества заповедников:
Устанавливается строгий природоохранный режим и запрещается любая деятельность, ему противоречащая
Изъятие из хозяйственного использования на территории заповедника земли, воды, недр, растительного и животного мира, имеющих значение как образцы естественной среды
Проведение научных исследований
В Национальных парках, в отличие от заповедников, допускаются для отдыха посетители.
Каждый гражданин Российской Федерации может:
Создавать или вступать в общественные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;
Принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, сборе подписей под петициями по вопросам охраны окружающей среды;
Оказывать содействие органам власти в решении вопросов охраны природы;
Обращаться в органы власти и иные организации с заявлениями, касающимися охраны окружающей среды;
Участвовать в природоохранительной деятельности.
Россия сотрудничает с другими странами и международными организациями в деятельности по охране и защите природы (“Всемирный фонд дикой природы”, “Гринпис”, “Международный зелёный крест”).